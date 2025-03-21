CHP’deki olağanüstü kurultayın anlamı ne? A Haber’de çarpıcı analiz: Özgür Özel İmamoğlu’nu gözden çıkardı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 6 Nisan tarihinde olağanüstü kurultay kararı aldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, delegeleri sandığa davet ederken bu hamlenin, kurultaya yönelik şaibe iddiaları karşısında ön alma amacı taşıdığı iddia edildi. Söz konusu kurultayın neden alındığı ve perde arkasında ne olduğu merak konusu oldu.

A Haber canlı yayınına bağlanan uzman isimler, Merve Türkay moderatörlüğünde konuyu değerlendirdi.

Kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Daşdemir (A HABER CANLI YAYIN)

HİLMİ DAŞDEMİR: "CHP'NİN ŞAİBELERLE ANILMASI DOĞRU OLMAZDI"

Kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Daşdemir, olağanüstü kurultay kararının isabetli olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"CHP gibi Türkiye'nin ikinci büyük partisinin şaibelerle anılması doğru olmazdı. Bu karar, Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Özel üzerindeki vesayetini de ortadan kaldırıyor. Zaten İmamoğlu bu saatten sonra siyaset ile ilgili bir şey söyleyemeyecek durumda olacaktır. Çünkü hakkında çok ciddi iddialar var ve ben en az 10-20 yıl ceza almasını bekliyorum. CHP'nin bu kirli ilişkilerden arınması açısından doğru bir adım attığını söyleyebiliriz."

Daşdemir ayrıca, CHP içerisinde şaibesiz ve liyakatli isimlerin değerlendirilmesi gerektiğini belirterek şunları ekledi:

"CHP içerisinde iyi yetişmiş, diplomasında şaibe olmayan, sahtecilik yapmayan, ihaleye fesat karıştırmayan insanlar var. Partinin geleceği için bu isimler öne çıkabilir."

Hukukçu Hadi Dündar ve Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran ( A HABER CANLI YAYIN)

Özgür Özel'in bu süreçle birlikte özgürleşeceğini savunan Daşdemir, İmamoğlu'nun siyaset üzerindeki etkisinin son bulduğunu söyledi.

HADİ DÜNDAR: "KURULTAY İLE İLGİLİ İKİ AYRI DAVA VAR"

Hukukçu Hadi Dündar, kurultay sürecine ilişkin önemli hukuki detayları paylaştı. CHP'de yürütülen soruşturma kapsamında iki ayrı dava olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bunlardan biri, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Bursa'da başlayıp Ankara'ya gönderilen bir soruşturma dosyasıdır. CHP'li kongre üyelerinin birbirlerini itham etmeleri sonucu başlatılan bir soruşturma söz konusu. Telefon görüşmeleri, taşınmaz transferleri, delegelerin kredi borçlarının kapatılması, para verilmesi ve iş alımları gibi iddialar var. Eğer bunlar sabit hale gelirse bir iddianame hazırlanır ve suç işleyenler ceza alır."

Hukukçu Hadi Dündar ve Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran ( A HABER CANLI YAYIN)

İkinci davanın ise kurultayın iptali için açılan hukuk davası olduğunu belirten Dündar, şu bilgileri verdi:

"Lütfü Savaş tarafından açılan bir dava söz konusu. Bu kurultayın iptal edilmesini talep etmek için üye olmak gerekmektedir. Ancak, burada şaibe ve irade sakatlığı söz konusu olduğu için delillerin güçlenmesi durumunda kurultayın iptali sağlanabilir. Mahkeme bu aşamada kayyum atanmasını kabul etmedi ancak süreç ilerledikçe mahkemenin kayyum ataması da söz konusu olabilir."

Eğer mahkeme kurultayın yapılmadığını tespit ederse, CHP'de liderlik değişikliğinin gündeme gelebileceğini ifade eden Dündar, şu ifadeleri kullandı:

"Mahkeme, kurultayın usulsüz yapıldığını tespit ederse bu, Özgür Özel'in genel başkanlığının şaibeli olduğu anlamına gelir. Bu durumda Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkanlık koltuğuna oturabilir ve süreç eskiye dönebilir. Ancak şu an alınan olağanüstü kurultay kararı, bu şaibelerin önüne geçmek için atılmış bir adım olarak görünüyor."

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran (A HABER CANLI YAYIN)

KENAN KIRAN: "KURULTAYI İMAMOĞLU İSTİYOR"

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran ise, CHP'de olağanüstü kurultay kararının arkasında Ekrem İmamoğlu'nun olduğunu iddia etti. Kıran, İmamoğlu hakkında yolsuzluk ve terör soruşturması başlatıldığını hatırlatarak şu açıklamalarda bulundu:

"Ekrem İmamoğlu hakkında çok ciddi iddialar var. Para sayma görüntüleri, bavul dolusu paralar ve ihale süreçlerindeki usulsüzlükler gündemde. İmamoğlu'nun desteklediği delegelerle Özgür Özel seçilmişti. Eğer bu delegeler para karşılığında oy kullandıysa veya delege satın alındıysa, 6 Nisan'da yapılacak kurultay bir baskın kurultay olarak değerlendirilebilir. Bu da İmamoğlu'nun suçlarını örtbas etmek için yapılmış bir hamle olabilir."

HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Hukukçu Hadi Dündar, sürecin sadece iddialardan ibaret olmadığını ve artık yargıya intikal ettiğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu konu artık sadece iddialardan ibaret değil. Eğer bir irade satın alınması veya para ile delege oluşturulması söz konusuysa, bunun cezai yaptırımları olacaktır. Yeni bir kurultaya gidilse bile devam eden soruşturma dosyası kapanmaz. Bu durum hukuken bağlayıcı bir süreçtir."

ZAKİR AVŞAR: ÖZEL İMAMOĞLU'NU GÖZDEN ÇIKARDI!

Siyaset Bilimci Prof. Dr. Zakir Avşar ise konunun birkaç açıdan ele alınması gerektiğini belirterek, "Birincisi, Özgür Özel'in şaibe iddialarını doğruladığı ve mahkemenin kurultayın iptaline yönelik bir karar verebileceğini düşündüğü anlaşılıyor. İkinci olarak, Özgür Özel artık özgür olmak istiyor ve CHP üzerindeki vesayeti kaldırmayı hedefliyor."

Siyaset Bilimci Prof. Dr. Zakir Avşar (A HABER CANLI YAYIN)

"Açıklamalara bakıldığında, İmamoğlu'nun Özel'in gözünde dönüşü olmayan bir yolda olduğu ve gözden çıkarıldığı görülüyor. Ayrıca, Kılıçdaroğlu'nun ekibinden kurtulmak için de bu kurultayın düzenlendiği anlaşılıyor" değerlendirmesinde bulundu.