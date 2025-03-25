CHP’deki şaibeli kurultay skandalı büyüyor! Adam başı 250 bin lira! Ses kaydı patladı...

Ses kaydındaki kişiler (ahaber.com.tr)

700 BİN TL İSTEDİLER



Yapılan görüşmede il delegeleri Veli Gümüş ve Uğur Gökdemir, 150 bin TL'nin çok düşük bir teklif olduğunu belirterek rakamın 700 bin TL olmasını istedi.

Kıran kırana yapılan pazarlıklarda Fahrettin Çırak, Veli Gümüş ve Uğur Gökdemir'i kişi başı 250 bin TL olmak üzere toplam 500 bin TL para karşılığında il kongresinde Özgür Çelik için oy kullanmaya ikna etti.

SES KAYDINI CHP'Lİ İSİM SAVCILIĞA VERDİ



Para karşılığında yapılan oy pazarlığını belgeleyen ses kaydını, CHP'li bir isim savcılığa teslim etti.

CHP eski parti meclisi üyesi olan isim; Beykoz delegesi olan iki isim ile Özgür Çelik'e oy verilmesi için 150 bin ila 300 bin lira karşılığında rüşvet pazarlığı yapıldığını ve bunun ses kaydının elinde olduğunu belirterek ilgili ses kaydını savcılığa teslim etti. Söz konusu ses kaydı soruşturma dosyasına girdi.