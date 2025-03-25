CHP'deki şaibeli kurultay skandalı büyüyor! Adam başı 250 bin lira! Ses kaydı patladı...
CHP'nin Kasım 2023'teki olağanüstü kurultayında delegelere para dağıtıldığı iddiaları gündemdeki yerini korurken, bu iddiaları kanıtlayan bir ses kaydı yayınlandı. Ses kaydında, CHP İstanbul İl Kongresi öncesi delegelerle para karşılığında oy kullanılması için pazarlık yapıldığı görülüyor. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Çırak, Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Veli Gümüş ve Uğur Gökdemir'in yer aldığı görüşmelerde, delegelere 150 bin TL'lik teklif sunuluyor. Ancak delegeler bu meblağı yetersiz bulup, 700 bin TL talep ediyor. Pazarlık sonunda delegeler kişi başı 250 bin TL karşılığında Özgür Çelik'e oy vereceklerini kabul etti.
CHP'nin Kasım 2023'teki olağanüstü kurultayında delegelere para dağıtıldığı iddiaları gündemdeki yerini korurken bu iddiaları kanıtlayacak bir ses kaydı yayınlandı.
DELEGE PAZARLIĞI KAYITLARDA
Sosyal medyaya yansıyan ses kaydına göre, CHP İstanbul İl Kongresi öncesi CHP İl Başkanı Özgür Çelik için para karşılığında oy kullanılması için delegeler ile pazarlık yapıldığı görüldü.
Söz konusu ses kaydında Özgür Çelik adına rüşvet pazarlığı yapan isimlerin Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Çırak ile Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş (tutuklu) ve Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Uğur Gökdemir olduğu belirlendi.
DELEGE BAŞINA 150 BİN TL TEKLİF!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kasım 2023'te yapılan CHP İstanbul İl Kongresi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında soruşturma dosyasına giren bir ses kaydı, delegelerin para ile oy vermeye nasıl ikna edildiğini ortaya koydu.
Görüşmeyi Özgür Çelik adına yaptıkları belli olan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Çırak, iki il delegesi Veli Gümüş ve Uğur Gökdemir'e il kongresinde Özgür Çelik'e oy vermeleri için 150'şer bin TL teklif etti.
700 BİN TL İSTEDİLER
Yapılan görüşmede il delegeleri Veli Gümüş ve Uğur Gökdemir, 150 bin TL'nin çok düşük bir teklif olduğunu belirterek rakamın 700 bin TL olmasını istedi.
Kıran kırana yapılan pazarlıklarda Fahrettin Çırak, Veli Gümüş ve Uğur Gökdemir'i kişi başı 250 bin TL olmak üzere toplam 500 bin TL para karşılığında il kongresinde Özgür Çelik için oy kullanmaya ikna etti.
SES KAYDINI CHP'Lİ İSİM SAVCILIĞA VERDİ
Para karşılığında yapılan oy pazarlığını belgeleyen ses kaydını, CHP'li bir isim savcılığa teslim etti.
CHP eski parti meclisi üyesi olan isim; Beykoz delegesi olan iki isim ile Özgür Çelik'e oy verilmesi için 150 bin ila 300 bin lira karşılığında rüşvet pazarlığı yapıldığını ve bunun ses kaydının elinde olduğunu belirterek ilgili ses kaydını savcılığa teslim etti. Söz konusu ses kaydı soruşturma dosyasına girdi.
Söz konusu ses kaydında konuşulanlar şu şekilde:
Fahrettin Çırak: Bak ben size bir şey söyleyeyim mi vallahi bütün kalbimle söylüyorum Özgür Çelik'in kazanmama olayı yok. Ama il başkanı olduğu için Özgür'le diyalogda olmanız çok hoşuma gider. Özgür ile de konuşacağım zaten. Dicem gerekli şeyleri ben hallettim ama gerekli şeyleri yap da çocuklar size destek olurlar. Özgür benim kardeşim. Bizim Hakan Bahçetepe çıkacaktı. Başka biri daha vardı il başkanı olmak isteyen. Biz Özgür dedik. Bir de Sivaslı. Tamam mı. Alevi bir çocuk. Ama böyle kafatasçı falan değil. Şey bir çocuk yani. Efendi, çalışkan. Cemal Canpolat benim ağabeyim. Bir Cemal Canpolat'ı koyuyorum bir de Özgür'ü.
Uğur Gökdemir: Ya ben şimdi bir şey söyleyeceğim de eleştirmiş gibi olacağım. İstanbul bile diyemiyor Cemal Canpolat. İstanbol diyor.
Fahrettin Çırak: Dinleme cihazı koydum ha.
Uğur Gökdemir: Hiç sıkıntı yok ağabey. Benim için sıkıntı olmaz o.
Fahrettin Çırak: O yüzden siz de destek olun yardımcı olun. Ben de destek olayım.
Veli Gümüş: Ağabey şöyle yapalım. 150 az Fahrettin ağabey. Açık söylüyorum az. Bunu biz 750 yapalım ikimize. Bunu da seçim gününe bırakmayalım. Yarın sen tekrar bir görüşmelerini yap. Yarın bir araya gelelim. Konuşalım.
Fahrettin Gümüş: İki kişi 750 bir kere çok. Bunu üç kişi yap.
Veli Gümüş: Onu konuşmamız lazım onun sözünü veremem.
Uğur Gökdemir: Onu şöyle konuşmamız lazım. Bizi patlatır. Belli olmaz yani. Ya biz söyleriz alırız da çok da şey yapamıyorum.
Veli Gümüş: Onu hallederiz ya bir konuşalım. Ama çok detay vermeyeceğiz. Bir sıkıntı var falan diye.
İnan Güney: Beni söyle. Benden böyle bir şey geldiğini söyle. Ne düşünüyorsun diye sor.
Uğur Gökdemir: Ben deyince biter olay da. Sadece bizi patlatmasın istiyorum.
Veli Gümüş: 2 garanti. Tek ricamız bunu bağlayalım. Bir de seçim gününe bırakma. Videoyu da mühürlü pusulayı da blok halinde alırsın yani. Oy kullandıktan sonra bizim filmimiz bitiyor.
İnan Güney: Eğer anlaşırsanız size direkt verilmez. Fahrettin ağabeye veririm öyle bir şey olursa.
Veli Gümüş: Seçim Günü olmasın yani anladın mı. Bizde yanlış olmaz.
Uğur Gökdemir: Senden para alıp sana niye oy vermeyelim.
Veli Gümüş: Videonu mühürlü oy ve yırtık pusula şeklinde alırsın.
SES KAYDINDA ADI GEÇEN İSİMDEN AÇIKLAMA
Ses kaydında adı geçen Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, kendisine ait ses kaydı iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "İlgili kayıtta bana ait bir ses bulunmadığı gibi, böyle bir toplantıda da herhangi bir şekilde yer almadım. Buna rağmen, bir merkezden organize şekilde yapıldığı belli olan paylaşımlarda kullanılan ifadeler şahsımın onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek niteliktedir" dedi.
Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:
"Son günlerde bazı sosyal medya hesapları üzerinden şahsıma ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı dolaşıma sokulmuştur. Beyoğlu'muzun çözüm bekleyen pek çok sorunu ve komşularımızın yakıcı sıkıntıları varken, böylesine çirkin bir iftiraya cevap vermek zorunda kalmaktan üzüntü duyuyorum.
10 yıllardır siyasetin içinde yer almış, senelerce ilçe başkanlığı ve meclis üyeliği yapmış biri olarak, siyaseti hangi ilkeler ve yöntemler ile yaptığım dost- düşman herkesin malumudur.
İlgili kayıtta bana ait bir ses bulunmadığı gibi, böyle bir toplantıda da herhangi bir şekilde yer almadım. Buna rağmen, bir merkezden organize şekilde yapıldığı belli olan paylaşımlarda kullanılan ifadeler şahsımın onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek niteliktedir.
Gerçek dışı ithamlarla oluşturulmaya çalışılan algı operasyonlarına karşı söz konusu sosyal medya kullanıcıları hakkında hakaret suçundan soruşturma başlatılması, şüphelilerin eylemlerine uyan TCK ve sair mevzuat gereğince cezalandırılmaları talebiyle suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyuyla paylaşmak istiyorum."
A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş CHP'deki şaibeli kurultaya ilişkin son detayları canlı yayında aktardı.
İşte İlter Yeşiltaş'ın açıklamaları:
KURULTAY İPTAL Mİ OLACAK?
Her türlü ihtimali göz önünde bulunduruyor CHP. Kurultayın iptal olma riski var CHP açısından ve aynı zamanda 6 Nisan'da gerçekleştirilmesi planlanan Olağanüstü Kurultay ile ilgili iptal kararı alınabilir. Nihayetinde son sözü yargı söyleyecek ancak siyasi olarak da CHP eğer böyle bir tabloyla karşı karşıya kalırsa nasıl bir yol haritası izleriz buna ilişkin parti kendi içerisinde değerlendirmelerini yapıyor.
SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI
Kurultayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında da bazı parti üyeleri ve delegeler savcılığa gelerek tanık sıfatıyla ifade vermişlerdi. 38. Olağan Kurultay'da para karşılığında oy kullandırıldığı yönündeki iddiaları ve tanıklık ettikleri olayları doğrudan savcılıkta anlatmışlar ve bazı itiraflar da söz konusu olmuştu. Hatta ses kayıtlarından bazı görüntülerden de bahsediliyor. Soruşturma derinleşirken CHP, önümüzdeki süreçte kayyum atanabileceği endişesiyle ve 38. Olağan Kurultay'ın iptal edilme riskiyle karşı karşıya kalınabileceği gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel 6 Nisan'da Olağanüstü Kurultay çağrısı yaptı.
CHP'DE KAYYUM RİSKİ
6 Nisan'a kadar eğer 38. Olağan Kurultay iptal edilirse alınan bu kararın da yok hükmünde olacağı ifade ediliyor. Böyle bir durum ortaya çıkarsa CHP'ye kayyum atanabileceği ifade ediliyor. CHP açısından bu riskin halen daha olduğunu ifade edebiliriz.
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