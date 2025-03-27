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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli mesaisine dönüyor: Tarih belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.03.2025 14:25 Güncelleme: 27.03.2025 14:34
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli mesaisine dönüyor: Tarih belli oldu

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, kalp kapakçığı ameliyatı geçiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ramazan Bayramı sonrası mesaisine başlayacağını duyurdu. Yaklaşık 1,5 aydır tedavi sürecinde olan Bahçeli, bu süreçte siyasi gündemi yakından takip ederek yazılı açıklamalar yaptı.

Kalp kapakçığı ameliyatı geçiren ve haftalardır görüntü vermeyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesaiye döneceği tarih netleşti. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Bahçeli'nin Ramazan Bayramı'ndan sonra mesaiye başlayacağını duyurdu.

MHP lideri Bahçeli iyileşmesinin ardından programlarına kaldığı yerden devam edecek (AA)MHP lideri Bahçeli iyileşmesinin ardından programlarına kaldığı yerden devam edecek (AA)

GÜNDEMİ YAKINDAN TAKİP ETTİ

Yaklaşık 1,5 ay önce ameliyat olan Devlet Bahçeli, tedavi sürecinde de siyasi gündemi yakından takip etti.

BAHÇELİ MESAİSİNE DÖNÜYOR: TARİH BELLİ OLDU

Kamuoyuna yazılı açıklamalar yaparak güncel gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca, telefon trafiği aracılığıyla parti çalışmalarına da katkı sunmaya devam etti.

Bahçeli rahatsızlık geçirdiği süreçte yazılı açıklamalarda bulundu (AA)Bahçeli rahatsızlık geçirdiği süreçte yazılı açıklamalarda bulundu (AA)

SİYASET VE LİDERLİK OKULU'NDA YER ALACAK

Bahçeli'nin Nisan ayında MHP "Siyaset ve Liderlik Okulu"nun 21. dönem eğitim programı kapsamında düzenlenecek bir etkinliğe katılması bekleniyor. 16 Mart'ta başvuruları tamamlanan ve 11 hafta sürecek olan eğitim programının ilk dersinde Bahçeli'nin yer alması öngörülüyor.

Bahçeli'nin Siyaset ve Liderler Okulu'na katılması bekleniyor (AA)Bahçeli'nin Siyaset ve Liderler Okulu'na katılması bekleniyor (AA)

"SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR"

MHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamalara göre, Bahçeli'nin sağlık durumu iyiye gidiyor ve bayram sonrası aktif olarak mesaisine dönmesi planlanıyor.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli mesaisine dönüyor: Tarih belli oldu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli mesaisine dönüyor: Tarih belli oldu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli mesaisine dönüyor: Tarih belli oldu
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