MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli mesaisine dönüyor: Tarih belli oldu

MHP lideri Bahçeli iyileşmesinin ardından programlarına kaldığı yerden devam edecek (AA)

GÜNDEMİ YAKINDAN TAKİP ETTİ

Yaklaşık 1,5 ay önce ameliyat olan Devlet Bahçeli, tedavi sürecinde de siyasi gündemi yakından takip etti.

Kamuoyuna yazılı açıklamalar yaparak güncel gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca, telefon trafiği aracılığıyla parti çalışmalarına da katkı sunmaya devam etti.