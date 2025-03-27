MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli mesaisine dönüyor: Tarih belli oldu
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, kalp kapakçığı ameliyatı geçiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ramazan Bayramı sonrası mesaisine başlayacağını duyurdu. Yaklaşık 1,5 aydır tedavi sürecinde olan Bahçeli, bu süreçte siyasi gündemi yakından takip ederek yazılı açıklamalar yaptı.
Kalp kapakçığı ameliyatı geçiren ve haftalardır görüntü vermeyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesaiye döneceği tarih netleşti. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Bahçeli'nin Ramazan Bayramı'ndan sonra mesaiye başlayacağını duyurdu.
GÜNDEMİ YAKINDAN TAKİP ETTİ
Yaklaşık 1,5 ay önce ameliyat olan Devlet Bahçeli, tedavi sürecinde de siyasi gündemi yakından takip etti.
Kamuoyuna yazılı açıklamalar yaparak güncel gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca, telefon trafiği aracılığıyla parti çalışmalarına da katkı sunmaya devam etti.
SİYASET VE LİDERLİK OKULU'NDA YER ALACAK
Bahçeli'nin Nisan ayında MHP "Siyaset ve Liderlik Okulu"nun 21. dönem eğitim programı kapsamında düzenlenecek bir etkinliğe katılması bekleniyor. 16 Mart'ta başvuruları tamamlanan ve 11 hafta sürecek olan eğitim programının ilk dersinde Bahçeli'nin yer alması öngörülüyor.
"SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR"
MHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamalara göre, Bahçeli'nin sağlık durumu iyiye gidiyor ve bayram sonrası aktif olarak mesaisine dönmesi planlanıyor.
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