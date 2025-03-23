Kemal Kılıçdaroğlu’ndan geri dönüş hazırlığı: Kurultay öncesi düğmeye bastı

Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel (AA)

KILIÇDAROĞLU NABIZ YOKLUYOR

Sabah'ın haberine göre Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin şimdiden onlarca delege ile telefon görüşmesi yaparak nabız yokladığı ortaya çıktı.

YAKIN ÇEVRESİNDEN ADAY OL BASKISI

Partili kaynaklar, Kılıçdaroğlu'na yakın çevresi tarafından 'Aday ol' baskısının da arttığını aktardı. Kılıçdaroğlu'nun ise Özgür Özel'in şu an elinin güçlü olması sebebiyle sürece temkinli yaklaştığı, gelişmelere göre önümüzdeki hafta içerisinde nihai kararını vereceği iddia ediliyor.