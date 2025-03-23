Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geri dönüş hazırlığı: Kurultay öncesi düğmeye bastı
CHP'de 6 Nisan'da gerçekleşecek olağanüstü kurultay öncesi eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu nabız yoklamaya başladı. Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresi kendisine aday olması yönünde baskı yaparken, Özgür Özel’in güçlü konumu nedeniyle Kılıçdaroğlu’nun süreci temkinli takip ettiği belirtiliyor.
CHP'de 6 Nisan'da gerçekleştirilecek olan olağanüstü kurultay öncesi eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan beklenen hamle geldi.
KILIÇDAROĞLU NABIZ YOKLUYOR
Sabah'ın haberine göre Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin şimdiden onlarca delege ile telefon görüşmesi yaparak nabız yokladığı ortaya çıktı.
YAKIN ÇEVRESİNDEN ADAY OL BASKISI
Partili kaynaklar, Kılıçdaroğlu'na yakın çevresi tarafından 'Aday ol' baskısının da arttığını aktardı. Kılıçdaroğlu'nun ise Özgür Özel'in şu an elinin güçlü olması sebebiyle sürece temkinli yaklaştığı, gelişmelere göre önümüzdeki hafta içerisinde nihai kararını vereceği iddia ediliyor.
ADAY OLMAZSA SALICI DEVREYE GİRECEK
Öte yandan İBB'ye kayyum atanması halinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni bir yol arayışına girerek genel başkanlığa aday olabileceği belirtiliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması halinde ise parti içi muhalefet adına CHP Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın yarışa dahil olacağı öne sürülüyor.
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