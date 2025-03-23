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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geri dönüş hazırlığı: Kurultay öncesi düğmeye bastı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.03.2025 07:29 Güncelleme: 23.03.2025 07:34
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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan geri dönüş hazırlığı: Kurultay öncesi düğmeye bastı

CHP'de 6 Nisan'da gerçekleşecek olağanüstü kurultay öncesi eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu nabız yoklamaya başladı. Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresi kendisine aday olması yönünde baskı yaparken, Özgür Özel’in güçlü konumu nedeniyle Kılıçdaroğlu’nun süreci temkinli takip ettiği belirtiliyor.

CHP'de 6 Nisan'da gerçekleştirilecek olan olağanüstü kurultay öncesi eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan beklenen hamle geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel (AA)Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel (AA)

KILIÇDAROĞLU NABIZ YOKLUYOR

Sabah'ın haberine göre Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin şimdiden onlarca delege ile telefon görüşmesi yaparak nabız yokladığı ortaya çıktı.

YAKIN ÇEVRESİNDEN ADAY OL BASKISI

Partili kaynaklar, Kılıçdaroğlu'na yakın çevresi tarafından 'Aday ol' baskısının da arttığını aktardı. Kılıçdaroğlu'nun ise Özgür Özel'in şu an elinin güçlü olması sebebiyle sürece temkinli yaklaştığı, gelişmelere göre önümüzdeki hafta içerisinde nihai kararını vereceği iddia ediliyor.

CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (AA)CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (AA)

ADAY OLMAZSA SALICI DEVREYE GİRECEK

Öte yandan İBB'ye kayyum atanması halinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni bir yol arayışına girerek genel başkanlığa aday olabileceği belirtiliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması halinde ise parti içi muhalefet adına CHP Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın yarışa dahil olacağı öne sürülüyor.

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