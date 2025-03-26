CHP’de kurultay ve aday çıkmazı! Parti içinde neler oluyor?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınıp tutuklanması sürecinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı sokak çağrıları devam ediyor. Özgür Özel ekonomiyi tehdidini bir adım daha ileri taşıyarak yerli ekonomik gücü kırmak için milli markaları hedef aldı ve boykot çağrısı yaptı.

Bu süreçte CHP'nin içi de kaynamaya başladı. Özgür Özel olağanüstü kurultay kararı alırken CHP'li isimler bunun iptali için başvuru yaptı. Mansur Yavaş ise cumhurbaşkanlığı adaylığı sinyalleri veriyor. A Haber'e katılan uzman isimler hem Saraçhane'deki protestoları hem de parti içindeki yaşananları değerlendirdi.