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CHP’de kurultay ve aday çıkmazı! Parti içinde neler oluyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.03.2025 11:32 Güncelleme: 26.03.2025 11:36
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CHP’de kurultay ve aday çıkmazı! Parti içinde neler oluyor?

Ekrem İmamoğlu’na yönelik soruşturmada tutuklama kararının verilmesinin ardından CHP’nin içi kaynamaya başladı. Özgür Özel kurultay kararı alırken cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda soru işaretleri ortaya çıktı. Gelişmeleri A Haber’de uzman isimler değerlendirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınıp tutuklanması sürecinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı sokak çağrıları devam ediyor. Özgür Özel ekonomiyi tehdidini bir adım daha ileri taşıyarak yerli ekonomik gücü kırmak için milli markaları hedef aldı ve boykot çağrısı yaptı.

CHP'DEN NELER OLUYOR? KURULTAY VE ADAY BİLMECESİ!

Bu süreçte CHP'nin içi de kaynamaya başladı. Özgür Özel olağanüstü kurultay kararı alırken CHP'li isimler bunun iptali için başvuru yaptı. Mansur Yavaş ise cumhurbaşkanlığı adaylığı sinyalleri veriyor. A Haber'e katılan uzman isimler hem Saraçhane'deki protestoları hem de parti içindeki yaşananları değerlendirdi.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

HESAPLARI VAR! YANLIŞ YOLDALAR

Gazeteci Mansur Yavaş: CHP'nin içi kaynıyor. Mansur Yavaş en büyük rakibi Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ediyor. Kılıçdaroğlu da ziyaret edecektir. Parti için hedefleri olanlar bunu yapıyorlar ama ileride bu değişecek. CHP içinde herkesin kendine göre bir hesabı var ancak yanlış yolda ilerliyorlar.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

CHP'Yİ SİLİVRİ'YE KAPATTILAR

CHP'yi şu anda yönetenler partisi CHP'yi Silivri'ye kapattılar. Ortaya belgeler döküldükten sonra CHP ne yapacak? Ekrem İmamoğlu istediğini yapabilir mi? diyecekler. SHP döneminde İSKİ yolsuzluğuna destek vermedi anca CHP buna destek veriyor. Sıkıntılı bir durum ancak herkesin bir hesabı var. Rüzgarın önünde sürüklenen yaprak gibi partiyle karşı karşıyayız.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

YAVAŞ VE CHP UYUŞMUYOR!

Mansur Yavaş CHP'de cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilecek zor isimlerden biridir. Ekrem İmamoğlu aday gösterilemez çünkü yeterliliği yok. Diploması sahtedir. Suçlamalar da ortada hukuken zaten olamıyor. Mansur Yavaş ve CHP'nin uyuşmayan birçok noktası var. İçlerine sindiremeyip aday gösteremezler. Ancak Mansur Yavaş kesin olarak aday ve bunu istiyor. Silivri önünde bir gidiyor bir geliyor.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

CHP ATATÜRK'Ü BOYKOT EDİYOR

Halide Edip Adıvar ve Yunus Nadi, Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan Türk'ün sesini duyurmakla görevli Anadolu Ajansı'nı boykot ediyor. Görevi insanlara yardım etmek olan Kızılay boykot ediliyor.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

CHP YALANA BAŞVURUYOR

Hukukçu Aydoğan Ahıakın: 500 milyarın üzerinde bir yolsuzluk iddiası var ve bunun araştırılması yapılıyor. İhbarı yapan, suç duyurusunda bulunan, savcılığa delillere verenler CHP'liler ancak burada sanki bir siyasi darbe yapılıyormuş gibi yalana başvuruyorlar.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

Ekrem İmamoğlu'nun 2 telefonu üzerinden PKK/KCK yönetici olan Azad Barış ile HTS kayıtlarına 243 defa irtibatı var. İmamoğlu'nun kent uzlaşı için Genel Merkezi devre dışı bırakarak PKK ile doğrudan irtibat kurduğuna ilişkin dosyada çok vahim iddialar var. Yolsuzluk soruşturmasında ise ulaşılan bir sürü delil var. Savcılık şüphelilerin cep telefonunu istiyor ancak 20 kişi vermiyor. Ekrem İmamoğlu'da şahsi telefonunu teslim etmiyor.

CHP’de kurultay ve aday çıkmazı! Parti içinde neler oluyor?
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CHP’de kurultay ve aday çıkmazı! Parti içinde neler oluyor? CHP’de kurultay ve aday çıkmazı! Parti içinde neler oluyor? CHP’de kurultay ve aday çıkmazı! Parti içinde neler oluyor?

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