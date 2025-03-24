CHP Olağanüstü Kurultayı için iptal başvurusu!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 6 Nisan tarihinde olağanüstü kurultay kararı aldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, delegeleri sandığa davet ederken bu hamlenin, kurultaya yönelik şaibe iddiaları karşısında ön alma amacı taşıdığı düşünülüyor.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY İÇİN İPTAL BAŞVURUSU!

CHP'nin olağanüstü kurultay kararının iptali için mahkemeye başvuru yapıldı. Aralarında Lütfü Savaş'ın da bulunduğu 3 isim devam eden soruşturmaları gerekçe göstererek Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.

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