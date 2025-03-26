Muhaleftte tehditler bitmiyor! CHP'li Suiçmez polisleri hedef aldı: Hesap verecekler
CHP'li İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmalarında gözaltına alınması ve ardından tutuklanması ile muhalefet skandal çağrılarak provokatörleri sokağa çağırdı. CHP'li Özel'in 'Sokağa çıkın' çağrıları ile başta İstanbul ve Ankara'da vandallar sokaklarda polise saldırarak eylemler düzenledi. Bu süreçte skandalda boyut atlayan CHP'den peş peşe tepki çeken açıklamalar geldi. Özgür Özel'in Saraçhane'deki tehditleri sonrası bu kez CHP Milletvekili Sibel Suiçmez tehditler savurdu. Polislerimizi tehdit eden CHP'li vekil 'Kolluk güçleri de yukarıdan emir aldık diye bunları uygulamaya devam etmesinler. Kolluk kuvvetlerinin hepsi hukuk önünde hesap verecek.' dedi.
CHP'de şaibeli kurultay iddiaları parti içinde krize neden olurken bunu Ekrem İmamoğlu'nun sahte diploması takip etti. İmamoğlu'nun sahte diplomasının iptali sonrası İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmaları ile çarpıcı detaylar ortaya çıktı.
İmamoğlu yolsuzluk nedeniyle gözaltı sonrası tutuklanarak cezaevine gitti. Bunun ardından CHP'li Özel'in çağrısı ise vandallar sokaklara indi ve başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok noktada hem polise saldırı düzenlendi hem de gösteriler düzenlendi. Saraçhane'de düzenlenen provokasyonlarda tarihi yapılara zarar verilmesinin yanı sıra skandal küfürler edilerek Başkan Erdoğan ve ailesi hedef alındı.
CHP SKANDALLARA DOYMUYOR!
Provokatörlerin izinsiz gösterilerinde polise karşı saldırılarına sessiz kalan CHP bunun yerine vandallara sahip çıktı. Özgür Özel dün Saraçhane'de yaptığı konuşmada İstanbul Valisi Davut Gül'ü hedef aLarak tehdit savurdu ve "Eğer bir gencime bu gece cop vurursan, plastik mermi atarsan, senin alnını karışlamayan namerttir." dedi.
Özel'in skandalı sonrası CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez'den de tepki çeken sözler geldi. Halk TV yayınına katılan Suiçmez vandallara sahip çıkarak polisleri hedef aldı.
POLİSLERE TEHDİT: HESAP VERECEKSİNİZ
Güvenlik kolluklarına tehdit savuran Suiçmez, sokak teröristlerine sahip çıkacaklarını belirterek "Böyle düşman hukuku olabilir mi? Orada nasıl bir duygu ki o kolluk güçleri yakalamışlar götürüyorlar 15-20 kişi, birisi tekme atıyor birisi kafasına bir şey ile vuruyor. Bu gençler sahipsiz değil, bu gençlere sahip çıkacağız. Kolluk güçleri de yukarıdan emir aldık diye bunları uygulamaya devam etmesinler. Kolluk kuvvetlerinin hepsi hukuk önünde hesap verecek." dedi. O sözler tepki topladı.
SKANDAL KÜFÜRLERE "NORMAL" DEDİ
Yayında bir kişinin "Aşırılıkları ve küfürleri kınıyoruz" demesi üzerine CHP'li vekil küfürler için "Normal bir şey aslında" dedi.
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