Muhaleftte tehditler bitmiyor! CHP’li Suiçmez polisleri hedef aldı: Hesap verecekler

POLİSLERE TEHDİT: HESAP VERECEKSİNİZ

Güvenlik kolluklarına tehdit savuran Suiçmez, sokak teröristlerine sahip çıkacaklarını belirterek "Böyle düşman hukuku olabilir mi? Orada nasıl bir duygu ki o kolluk güçleri yakalamışlar götürüyorlar 15-20 kişi, birisi tekme atıyor birisi kafasına bir şey ile vuruyor. Bu gençler sahipsiz değil, bu gençlere sahip çıkacağız. Kolluk güçleri de yukarıdan emir aldık diye bunları uygulamaya devam etmesinler. Kolluk kuvvetlerinin hepsi hukuk önünde hesap verecek." dedi. O sözler tepki topladı.

SKANDAL KÜFÜRLERE "NORMAL" DEDİ

Yayında bir kişinin "Aşırılıkları ve küfürleri kınıyoruz" demesi üzerine CHP'li vekil küfürler için "Normal bir şey aslında" dedi.