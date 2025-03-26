Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan CHP'ye tepki! "Muhalefet Türkiye'yi 'hırsızlığımızı yakalayıp ceza verdiler' diye mi şikayet edecek"

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"MUHALEFET TÜRKİYE'Yİ 'HIRSIZLIĞIMIZI YAKALAYIP CEZA VERDİLER' DİYE Mİ ŞİKAYET EDECEK"

Baykal, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:"Türkiye gerçek gündeminde, dünyada söz sahibi ülke olma yolunda hızla ilerlerken ana muhalefet, kapı kapı gezip dünyaya şikayet edecekmiş Türkiye'yi. Bunun bir örneği daha var mı acaba? 'Hırsızlığımızı yakalayıp ceza verdiler' diye mi şikayet edecek? 'Diploma usulsüzmüş, kabul etmediler siz söyleyin kabul etsinler' mi diyecek?

"TEHLİKENİN UCUNDAN DÖNMÜŞÜZ"

Allah'tan genel değil yerel seçimde geldiler de yaşatacaklarını millet gördü, canını kurtarmaya çalışıyor. Kral zannettiler kendilerini ve gücü ellerine geçirseler neler yapacaklarını film fragmanı gibi izledik şaşkınlıkla, nefret dolu ne ararsan var o fragmanda, zor oldu ama tehlikenin ucundan dönmüşüz."

TÜRKİYE'Yİ BATI MEDYASINA ŞİKAYET ETTİ

Öte yandan Özgür Özel uluslararası basına Türkiye'yi şikayet etti.

Özel, CNN International'a katılarak Türkiye'yi Batılı dostlarına şikayet etti. Türk yargısını hedef gösteren Özgür Özel, "Türkiye'de adalet yok ve adil değil. Aynı zamanda bağımsız da değil. Türkiye'de mahkemelerin bağımsız olduğunu söyleyemem." diyerek skandal sözlere imza attı.

İNGİLİZLERDEN YARDIM İSTEDİ

Özel bununla da yetinmeyip CNN International'ın ardından BBC'ye konuştu. Özel bu sefer de İngiltere Başbakanı Starmer'a seslenerek yardım istedi.