Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan CHP'ye tepki! "Muhalefet Türkiye'yi 'hırsızlığımızı yakalayıp ceza verdiler' diye mi şikayet edecek"
Türkiye’de medyaya parmak sallayan ayrıca İBB'deki yolsuzlukları görmezden gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye’yi Batı medyasına şikayet ederken Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan CHP'ye sert eleştiri geldi. Özgür Özel'e atıfta bulunarak paylaşım yapan Baykal, 'Türkiye gerçek gündeminde, dünyada söz sahibi ülke olma yolunda hızla ilerlerken ana muhalefet, kapı kapı gezip dünyaya şikayet edecekmiş Türkiye'yi. Bunun bir örneği daha var mı acaba? ‘Hırsızlığımızı yakalayıp ceza verdiler' diye mi şikayet edecek? 'Diploma usulsüzmüş, kabul etmediler siz söyleyin kabul etsinler' mi diyecek?' ifadelerine yer verdi.
CHP eski Genel Başkanı merhum Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yabancı bir haber ajansına verdiği röportajda, Türkiye'yi şikayet etmesini sert bir şekilde eleştirdi.
"MUHALEFET TÜRKİYE'Yİ 'HIRSIZLIĞIMIZI YAKALAYIP CEZA VERDİLER' DİYE Mİ ŞİKAYET EDECEK"
Baykal, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:"Türkiye gerçek gündeminde, dünyada söz sahibi ülke olma yolunda hızla ilerlerken ana muhalefet, kapı kapı gezip dünyaya şikayet edecekmiş Türkiye'yi. Bunun bir örneği daha var mı acaba? 'Hırsızlığımızı yakalayıp ceza verdiler' diye mi şikayet edecek? 'Diploma usulsüzmüş, kabul etmediler siz söyleyin kabul etsinler' mi diyecek?
"TEHLİKENİN UCUNDAN DÖNMÜŞÜZ"
Allah'tan genel değil yerel seçimde geldiler de yaşatacaklarını millet gördü, canını kurtarmaya çalışıyor. Kral zannettiler kendilerini ve gücü ellerine geçirseler neler yapacaklarını film fragmanı gibi izledik şaşkınlıkla, nefret dolu ne ararsan var o fragmanda, zor oldu ama tehlikenin ucundan dönmüşüz."
TÜRKİYE'Yİ BATI MEDYASINA ŞİKAYET ETTİ
Öte yandan Özgür Özel uluslararası basına Türkiye'yi şikayet etti.
Özel, CNN International'a katılarak Türkiye'yi Batılı dostlarına şikayet etti. Türk yargısını hedef gösteren Özgür Özel, "Türkiye'de adalet yok ve adil değil. Aynı zamanda bağımsız da değil. Türkiye'de mahkemelerin bağımsız olduğunu söyleyemem." diyerek skandal sözlere imza attı.
İNGİLİZLERDEN YARDIM İSTEDİ
Özel bununla da yetinmeyip CNN International'ın ardından BBC'ye konuştu. Özel bu sefer de İngiltere Başbakanı Starmer'a seslenerek yardım istedi.
"TERK EDİLMİŞ HİSSEDİYORUZ"
Özel BBC'deki özel röportajında şunları söyledi:
"(İngiltere Başbakanı Starmer'ın) Nasıl bir gerekçesi var, nasıl bir sebebi var? Bütün Avrupa tepki gösteriyorken, İngiliz İşçi Partisi'nin, Starmer'ın bu konuda herhangi bir şey söylememesini gerçekten anlayamıyoruz. Terk edilmişlik hissediyoruz. "
"BU NASIL DOSTLUK"
İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı'nı alıp hapse koyuyorlar ve İngiltere buna ses çıkarmıyor. Bu nasıl dostluk, bu nasıl kardeş parti? Demokrasinin beşiği İngiltere ve bizim kardeş partimiz İşçi Partisi buna nasıl sessiz kalabiliyor? Gerçekten kırgınız."
ASLI BAYKAL'DAN CHP'YE "USULSÜZLÜK" TEPKİSİ: PARTİLER SİYASET YAPAR TİCARET DEĞİL!
Geçtiğimiz günlerde de CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal CHP'ye tepki göstermişti. Usulsüzlüklere sahip çıkarak kahraman değil enkaz yaratılacağını vurgulayan Aslı Baykal, "Konunun CHP kimliği açısından ciddiyetini anlamayanlar 1998 yılında Türkbank skandalında hükümeti düşüren ve baraj altı kalmayı göğüsleyen CHP'ye baksın." ifadelerini kullanmıştı.
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