CHP’li Özel’in sokağa indirdiği vandallardan bir skandal daha! Başkan Erdoğan’ın annesine küfür ettiler

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 48 şüpheli 560 milyar TL'lik yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sokakları karıştıran çağrısı sonrası terör iltisaklı ve marjinal gruplar tarafından meydanlar savaş alanına döndü. Bakan Yerlikaya, yasa dışı gösterilerde 123 polisin yaralandığını belirtirken, 1.133 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

ÖZEL'DEN SKANDAL ÇAĞRI!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye binası önünde yaptığı mitingde İstanbul Valisi Davut Gül'ü tehdit ederek skandal ifadeler kullandı. Özel ayrıca provokasyon sokak çağrısında bulundu. Özel, "Diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun? Evet. Evet. Evet." ifadelerini kullanarak skandal sokağa çıkma çağrısı yaptı.

Özel'in çağrısının ardından marjinal radikal örgütler güvenlik güçlerini hedef almaya devam ederken vandallar Saraçhane'de ve birçok noktada polise saldırılar düzenleyerek eylemlerini sürdürürken bir skandala daha imza attılar.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN ÖLMÜŞ ANNESİNE KÜFÜR!

Özgür Özel'in çağrı yaparak sokağa indirdiği kişiler koru haline Recep Tayyip Tayyip Erdoğan'ın ölmüş annesine küfür etti.

NAMAZLA DALGA GEÇTİ BİBER GAZINI YEDİ

Yine Saraçhane'de toplanan bir grup provokatör kalabalığın önüne geçerek namazla dalga geçti. Skandal olayda tekbir alır gibi yaparak ellerini kulaklarına götüren ve ardından rükuya eğilen vandala polis müdahale etti. Namazla dalga geçen provokatöre polis tarafından biber gazı sıkıldı.

İSTANBUL'DA PROVOKATÖRLERE OPERASYON: 71 ŞAHIS YAKALANDI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından Saraçhane'de toplanarak izinsiz gösteri yapan ve polisin uyarılarına rağmen dağılmayarak taşkınlık çıkaran eylemciler gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Saraçhane'de, 8'i 18 yaşından küçük olmak üzere 213 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kimlikleri tespit edilen 99 kişiden 71'i de düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

Gözaltına alınan toplam 284 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, kimliği tespit edilen 27 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.