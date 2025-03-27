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CHP'li vekil Turan Taşkın Özer'e soruşturma!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 27.03.2025 01:18 Güncelleme: 27.03.2025 01:47
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CHP’li vekil Turan Taşkın Özer’e soruşturma!

CHP'li Turan Taşkın Özer sosyal medya hesabından skandal bir paylaşım yaparak kadın mahkumların savcılık tarafından çocuklarıyla tehdit edilerek yalan tanıklık yapmaya zorlandığını iftirasında bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında, Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' soruşturmasına ilişkin sosyal medya hesabından sahte tanık arandığı, bir kısım tanıkların yalan tanıklık yapmaya zorlandığı gibi paylaşım yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında, Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' soruşturmasına ilişkin sosyal medya hesabından sahte tanık arandığı, bir kısım tanıkların yalan tanıklık yapmaya zorlandığı gibi paylaşım yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

SKANDAL PAYLAŞIMI

Milletvekili Turan Taşkın Özer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kadın mahkumların savcılık tarafından çocuklarıyla tehdit edilerek yalan tanıklık yapmaya zorlandığını iftirasında bulundu.

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CHP'Lİ VEKİLDEN "YALAN TANIK" İFTİRASI

Özer paylaşımında "İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu için sahte tanık aranıyor! Yanlış duymadınız! Kadın mahkumlar SEGBİS aracılığıyla, savcılık tarafından "İş birliği yapmazsan çocuklarını yıllarca göremezsin." denilerek çocuklarıyla tehdit ediliyor; Ekrem İmamoğlu aleyhinde yalan tanıklık yapmaya zorlanıyor" dedi ve devamında şu ifadeler yer aldı:

Bu da yetmiyor! Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde tanıdığı kişiler savcılığa çağrılıp ifadeye zorlanıyor. "İtiraf etmezsen yalancı tanıklıktan seni içeri atarım" denilerek baskı altında tutuluyor.

Delil yetersizliği karşısında yargı; davaları uydurma tanıklarla doldurmaya çalışarak adalet sistemine büyük zarar veriyor, yargının bağımsızlığına gölge düşürüyor."

YOLSUZLUK SORUŞTURMASINA DAHİL EDİLMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında CHP Milletvekili Özgür Karabat ile Turan Taşkın Özer'in dosyaları ayrılarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

BELGE VE BİLGİLER TESPİT EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İBB'de yolsuzluk soruşturmasında CHP'li Milletvekili Özgür Karabat ile Turan Taşkın Özer hakkında da söz konusu suçu işlediklerine dair bir takım bilgi, belge ve tanık beyanları olduğu tespit edildi.

İmamoğlu’na yakın vekil yolsuzluğun merkezinde!İmamoğlu’na yakın vekil yolsuzluğun merkezinde! İMAMOĞLU'NA YAKIN VEKİL YOLSUZLUĞUN MERKEZİNDE!
İmamoğlu’na yakın vekil yolsuzluğun merkezinde!İmamoğlu’na yakın vekil yolsuzluğun merkezinde! İMAMOĞLU'NA YAKIN VEKİL YOLSUZLUĞUN MERKEZİNDE!
İşte suç örgütünün tepe şeması!İşte suç örgütünün tepe şeması! İŞTE SUÇ ÖRGÜTÜNÜN TEPE ŞEMASI!

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CHP’li vekil Turan Taşkın Özer’e soruşturma! CHP’li vekil Turan Taşkın Özer’e soruşturma! CHP’li vekil Turan Taşkın Özer’e soruşturma!
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