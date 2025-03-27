CHP’li vekil Turan Taşkın Özer’e soruşturma!

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CHP'Lİ VEKİLDEN "YALAN TANIK" İFTİRASI

Özer paylaşımında "İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu için sahte tanık aranıyor! Yanlış duymadınız! Kadın mahkumlar SEGBİS aracılığıyla, savcılık tarafından "İş birliği yapmazsan çocuklarını yıllarca göremezsin." denilerek çocuklarıyla tehdit ediliyor; Ekrem İmamoğlu aleyhinde yalan tanıklık yapmaya zorlanıyor" dedi ve devamında şu ifadeler yer aldı:

Bu da yetmiyor! Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde tanıdığı kişiler savcılığa çağrılıp ifadeye zorlanıyor. "İtiraf etmezsen yalancı tanıklıktan seni içeri atarım" denilerek baskı altında tutuluyor.

Delil yetersizliği karşısında yargı; davaları uydurma tanıklarla doldurmaya çalışarak adalet sistemine büyük zarar veriyor, yargının bağımsızlığına gölge düşürüyor."

YOLSUZLUK SORUŞTURMASINA DAHİL EDİLMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında CHP Milletvekili Özgür Karabat ile Turan Taşkın Özer'in dosyaları ayrılarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

BELGE VE BİLGİLER TESPİT EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İBB'de yolsuzluk soruşturmasında CHP'li Milletvekili Özgür Karabat ile Turan Taşkın Özer hakkında da söz konusu suçu işlediklerine dair bir takım bilgi, belge ve tanık beyanları olduğu tespit edildi.