CHP lideri Özgür Özel'den İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e hakaret
İBB'ye yapılan terör ve yolsuzluk operasyonu sonrası halkı sokağa çağırarak provokasyona girişen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu kez de yargı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i hedef aldı. Özel, partisinin grup toplantısında Gürlek'e hakaret yağdırdı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB'ye yönelik yapılan "terör" ve "yolsuzluk" operasyonu sonrası sokak çağrısı yaparak vatandaşları dışarı dökmek isterken, marjinal sol görüşlü grupların da sahneye çıkmasına vesile oldu.
Bu gösterilerde onlarca polis memuru yaralanırken, Başkan Erdoğan'ın merhum annesi ve ailesi de galiz küfürlerle hedef alındı.
YİNE YARGIYI HEDEF ALDI
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından bu kez de yerli ve milli markaları hedef alarak boykot çağrısı yapan CHP lideri Özel, böylece Türkiye ekonomisini de dinamitlemeyi amaçladı. Sabah saatlerinde de Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne giden Özgür Özel, tutuklu bulunan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Ardından partisinin Beşiktaş'taki grup toplantısına katılan Özgür Özel, burada da İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i hedef aldı.
İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCISI GÜRLEK'E HAKARET
Hukuku hiçe sayan Özel, kürsüden yaptığı konuşmada Gürlek'e adeta hakaretler yağdırdı. CHP lideri, "Meşe'nin Çınar'ın Ladin'in duyumlarıyla İstanbul'un gözünün önünde çalışan birisini içeri koydunuz ya… Ben sana ne lakap takayım savcı? Desem desem odun derim odun odun!" ifadelerini kullandı.
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