CHP lideri Özgür Özel’den İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e hakaret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milli ve yerli markaları hedef alarak boykot çağrısı yaptı. (AA)

YİNE YARGIYI HEDEF ALDI

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından bu kez de yerli ve milli markaları hedef alarak boykot çağrısı yapan CHP lideri Özel, böylece Türkiye ekonomisini de dinamitlemeyi amaçladı. Sabah saatlerinde de Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne giden Özgür Özel, tutuklu bulunan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Ardından partisinin Beşiktaş'taki grup toplantısına katılan Özgür Özel, burada da İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i hedef aldı.