CHP'li Özel İstanbul Valisine tehditler savurdu! Skandal sözler: Alnını karışlarım
İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından CHP'li Özgür Özel'de peş peşe skandallar geldi. Yolsuzluklara ilişkin konuşmayan Özel çağrı yaparak vandalları sokağa çağırmış ve provokatörler polisimize saldırmıştı. CHP'li Özel'in skandalı bununla da kalmadı. Sözde boykot çağrısı yapan Özel yerli ve milli markaları hedef alarak tepki çeken bir harekete imza attı. Yaşananların ardından bugün Saraçhane'de konuşan Özgür Özel İstanbul Valisini akılalmaz sözlerle hedef aldı. Vali Gül'ü tehdit eden CHP lideri 'Eğer bir gencime bu gece cop vurursan, plastik mermi atarsan, senin alnını karışlamayan namerttir.' dedi.
Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmalarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 51 şüphelinin tutuklanması sonrası Özgür Özel'de peş peşe skandallar geldi. Yerli markaları sözde boykot ile hedef alan açıklamalarının yanı sıra medya kuruluşlarını hedef alarak tehdit etmişti.
Saraçhane'deki İBB binasının önünde konuşan Özgür Özel bitmek bilmeyen skandallarına bir yenisini daha ekledi. İstanbul Valisi Davut Gül'ü hedef alan CHP lideri tehditler savurdu.
İSTANBUL VALİSİNE AKIL ALMAZ TEHDİT: ALNINI KARIŞLARIM
Vandallara "gençlerimiz" diyen Özel, gözaltılara tepki gösterdi ve Vali Davut Gül'e yönelik tepki çeken sözler söyledi. "Dün 80 milletvekilimiz görev yaptığı halde biz burada beklerken onlar haksız işlemlerle gençlerimize saldırdılar, hem de gözaltı işlemleri yaptılar." diyen Özgür Özel "Dün emniyet müdürünü uyardım, Vali'yi uyardım. Şimdi Vali'ye söylüyorum; 'Bu meydan boşalmadan, herkes evine gitmeden ben bu otobüsün üstündeyim. Eğer bir gencime bu gece cop vurursan, plastik mermi atarsan, senin alnını karışlamayan namerttir." dedi.
PROVOKASYONA GEÇİT YOK!
İstanbul'da, son günlerde gerçekleşen toplumsal olayları kışkırtan, şiddete karışan ve eylemlerde yüzünü maskeyle gizleyenlerin de aralarında bulunduğu 206 şüpheli tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi.
206 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Valiliğinin "Kamu düzenini muhafaza etmek için oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 19-23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı gösteri ve basın açıklaması yasaklanmıştır." şeklindeki kararına uymayarak son dönemde gerçekleşen toplumsal olaylara katılıp, kışkırttıkları ve şiddete karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerin savcılıkça ifadeleri alındı. Son dönemdeki toplumsal olayları kışkırtan, şiddete karışan, yüzlerini maskeyle gizleyen ve sopa kullanan şahısların da aralarında bulunduğu 206 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Şüphelilerin, nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri sürüyor.
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