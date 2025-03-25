CHP’li Özel İstanbul Valisine tehditler savurdu! Skandal sözler: Alnını karışlarım

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmalarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 51 şüphelinin tutuklanması sonrası Özgür Özel'de peş peşe skandallar geldi. Yerli markaları sözde boykot ile hedef alan açıklamalarının yanı sıra medya kuruluşlarını hedef alarak tehdit etmişti.

Saraçhane'deki İBB binasının önünde konuşan Özgür Özel bitmek bilmeyen skandallarına bir yenisini daha ekledi. İstanbul Valisi Davut Gül'ü hedef alan CHP lideri tehditler savurdu.

İSTANBUL VALİSİNE AKIL ALMAZ TEHDİT: ALNINI KARIŞLARIM

Vandallara "gençlerimiz" diyen Özel, gözaltılara tepki gösterdi ve Vali Davut Gül'e yönelik tepki çeken sözler söyledi. "Dün 80 milletvekilimiz görev yaptığı halde biz burada beklerken onlar haksız işlemlerle gençlerimize saldırdılar, hem de gözaltı işlemleri yaptılar." diyen Özgür Özel "Dün emniyet müdürünü uyardım, Vali'yi uyardım. Şimdi Vali'ye söylüyorum; 'Bu meydan boşalmadan, herkes evine gitmeden ben bu otobüsün üstündeyim. Eğer bir gencime bu gece cop vurursan, plastik mermi atarsan, senin alnını karışlamayan namerttir." dedi.

PROVOKASYONA GEÇİT YOK!

İstanbul'da, son günlerde gerçekleşen toplumsal olayları kışkırtan, şiddete karışan ve eylemlerde yüzünü maskeyle gizleyenlerin de aralarında bulunduğu 206 şüpheli tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi.