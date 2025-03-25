CHP'li Özel skandallara doymuyor! Sokak çağrısı sonrası bu kez de medya kuruluşlarına tehdit! "Sizi görmeyeni yerin dibine gömün"

Ekrem İmamoğlu'nun terör ve yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınmasının ardından CHP lideri Özgür Özel Saraçhane önünde sokak çağrısı yapmıştı. İmamoğlu'nun tutuklanması ve Özel'in çağrısı sonrası marjinal radikal örgütler güvenlik güçlerini hedef almaya devam ediyor.

Bu süreçte CHP'li Özel her geçen gün farklı bir skandala imza atıyor. Sokak çağrısının ardından Özel bu kez de medya kuruluşlarını hedef aldı.

ÖZEL'DEN PEŞ PEŞE SKANDALLAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz gün İstanbul Büyükşehir Belediye binası önünde yaptığı mitingde İstanbul Valisi Davut Gül'ü tehdit ederek skandal ifadeler kullandı. Özel ayrıca provokasyon sokak çağrısında bulundu. Özel, "Diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun? Evet. Evet. Evet." ifadelerini kullanarak skandal sokağa çıkma çağrısı yaptı.

Özel'in çağrısı sonrası marjinal gruplar sokağa inerek ortalığı karıştırdı. Ankara'da ve İstanbul'da Vandallar polise saldırının yanı sıra pel çok yere zarar vererek provokasyon gerçekleştirdi.

"SARAÇHANE'Yİ GÖRMEYENİ YERİN DİBİNE GÖMÜN"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmaları kapsamında gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanıp görevinden uzaklaştırılmasıyla devam eden süreçte birçok skandala imza attı. Bu akşam Saraçhane'de yine provokatörlere seslenen Özgür Özel medya kuruluşlarını tehdit etti.

Daha da öncede Saraçhane'de sokak teröristlerinin düzenlediği protestoları yayınlamayan basın kuruluşlarına tehditler savuran CHP'li Özel bu akşam da sözde boykot çağrısında bulunarak "Saraçhane'yi göreni siz de görün, görmeyeni yerin dibine gömün" dedi.