İBB’deki yolsuzlukta suç örgütünün tepe şeması ortaya çıktı!

İşte İBB'deki suç örgütünün tepe şeması (Ekran görüntüsü)

Onun altında 5 isim örgüt yöneticisi olarak yer alıyor. Bunlar İBB Başkan Danışmanı ve Medya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve İBB Meclis İştiraklar ve Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı Ertan Yıldız. Ongun, Keleş ve Yıldız'a bağlı olarak 'organizatör-üye' ve 'üye' sıfatlı isimler bulunuyor.