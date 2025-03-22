İBB’deki yolsuzlukta suç örgütünün tepe şeması ortaya çıktı!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu ve diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. İBB merkezli yolsuzluk ve rüşvet ağını kuran suç örgütünün şeması çıkarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başında olduğu 560 milyar liralık yolsuzluk ve kirli para organizasyonunu deşifre etti. İmamoğlu, rüşvetten, kara para aklamaya ve dolandırıcılığa uzanan suçlamaların baş şüphelisi olarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun emniyetteki işlemleri sürerken, iddiaya göre milyonlarca liralık vurgunu nasıl yaptıklarıyla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı.
Sabah'ın haberine göre Emniyet kaynakları tarafından İBB merkezli yolsuzluk ve rüşvet ağını kuran suç örgütünün şeması çıkarıldı. Buna göre örgütün lider yöneticisi Ekrem İmamoğlu.
Onun altında 5 isim örgüt yöneticisi olarak yer alıyor. Bunlar İBB Başkan Danışmanı ve Medya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve İBB Meclis İştiraklar ve Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı Ertan Yıldız. Ongun, Keleş ve Yıldız'a bağlı olarak 'organizatör-üye' ve 'üye' sıfatlı isimler bulunuyor.
Yönetici Murat Ongun'un altındakiler: Emrah Bağdatlı (organizatör-üye), Mustafa Nihat Sütlaş (organizatör), 15 şirket yetkilisi (üye), Gülden Işık (üye), Ceyda Kiryak (üye), Muhittin Orçun Yılmaz (organizatör-üye), Murat Kapki (organizatör-üye), Yusuf Yüce (üye), Jale Kaya (üye), Hüseyin Köksal (organizatör-üye), Serdal Taşkın (organizatör- üye), Servet Yıldırım (üye), Mehmet Erdoğan (üye), 3 firma yetkilsi (üye), Fatih Özçelik (organizatör-üye), Fatoş Ayık (üye), Barış Kılıç (organizatör-üye).
Yönetici Fatih Keleş'in altındakiler: Adem Soytekin (organizatör-üye), Ali Nuhoğlu (organizatör-üye), Furkan Remzi Ceylan (ISTCON-üye), Ali Gül ve Zafer Gül (organizatör üyeler).
Yönetici Ertan Yıldız'ın altındakiler: Süleyman Atik (üye), Orhan Kaplan (üye).
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