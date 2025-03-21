"İmamoğlu Suç Örgütü"nden açık hava reklamlarıyla 68 milyar liralık yolsuzluk

Kamuoyuna Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü Yolsuzluk Soruşturması olarak yansıyan 2024/228233 sayılı soruşturma 18 Ekim 2024 tarihinde açılmıştı.

İkinci yolsuzluk soruşturması ise 2021 tarihinde reklam sektöründe faaliyet gösteren Sedat Kapudağı adlı bir müştekinin ifadesiyle açılan ihbar dosyasına dayanıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ihbar üzerine 2021 senesinde İçişleri Bakanlığına yazı yazarak Belediye görevlileri hakkında soruşturma izni talebinde bulunuyor.

İçişleri Bakanlığı, 245 sayfa bir tevdi raporu hazırlayarak 16 Ağustos 2024 tarihinde Başsavcılığa gönderiyor; ilgili suçların yolsuzlukla mücadele kanunu 17. Maddesi kapsamında soruşturma iznine gerek olmadığını bildiriyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı'nın tevdi raporu çerçevesinde soruşturmayı derinleştiriyor ve 8 milyar TL'yi bulan devasa bir yolsuzluk dosyası ortaya çıkıyor.

İŞTE AHABER.COM.TR'NİN SORUŞTURMAYA İLİŞKİN EDİNDİĞİ ÖZEL DOSYA:

Buna göre;

1. Çıkar amaçlı İmamoğlu suç örgütünün açık hava reklam sektörüne ilişkin ağırlıklı olarak Kültür A.Ş. ile bir kısım Medya A.Ş. ihalelerinde yolsuzluklar yaptığı, bu şekilde paylaşılan yolsuzluk toplam tutarının 68 milyar TL'yi bulduğu,

2. Bu yolsuzlukları çıkar amaçlı suç örgütünde İmamoğlu'nun 1. Halkasında yer alan örgüt yöneticileri Medya A.Ş. Genel Müdürü Murat Ongun'un yönettiği, Ongun'un bu süreci Kültür A.Ş. Yönetim Başkanı Gürkan Akgün, Kültür A.Ş. Genel Müdürü Serdal Taşkın, İpek A.Ş. Genel Müdürü İpek Elif Atayman ve Kültür A.Ş. Reklam Daire Başkanı Kaan Sürmgöz ile organize ettiği,

3. Açık hava reklam ihaleleri öncesinde kararlar alınırken ve sonrasında suç gelirleri paylaşılırken Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Necati Özkan, Murat Kapki, Eyüp Subaşı, Murat İlbak ve Hüseyin Köksal'ın 3 ayrı lokasyonda periyodik olarak akşam 11 ila gece 01 arasında toplandıklarının tanık ifadeleri, baz karşılaştırmaları ve teknik verilerle ispat edildiği,

Bu toplantılardan yalnızca bir tanesinin Necati Özkan'ın Akmerkez'deki Kapital Medya A.Ş.'de, diğerinin Beylikdüzü'ndeki bir mekanın eksi 1 katındaki VİP toplantı odasında, üçüncüsünün ise örgüt yöneticisi Hüseyin Köksal'ın tekstil firması olduğu;

Bu toplantılarda hangi ihalelerin hangi firmada kalacağı, hangi firmanın kazanacak teklifi, hangisinin ise kaybedecek yan teklifi vereceğinin belirlendiği, hangi ihalede oranların ne olacağı ve paylaşım oranlarının belirlendiği,

4. Bu kapsamda açık hava reklam ihalelerinin büyük bölümünün dört odak arasında paylaştırıldığı, bu firmaların;

- Çıkar amaçlı İmamoğlu suç örgütü kasalarından Hüseyin Köksal'a ait BVA Medya A.Ş. ve Urban Medya A.Ş.,

- Murat Kapki'ye ait MSO Reklam A.Ş. ve Sin Medya A.Ş. (Kapki, ayrıca BVA Medya A.Ş.'nin de ortağıdır),

- Eyüp Subaşı'ya ait Panofekt, Gençpopülistmedya,

- İlbak Holding'e ait 3. Mecra, Kentvizyon A.Ş. ve Vizyonkent A.Ş. olduğu;

Daha az oranda ihalenin ise İnan Boztaş, Umut Şenol, Mete Sarısaltun, Edip Cenk Ünalerzen, İrfan Karadaş, Ahmet Talha Bilgin ve Kâmil Timur Delibaş'a ait şirketlere verildiği,

5. Bu arada, ihale edilen reklam mecra sayıları ile ihaleyi alan firmalara fiilen kullandırılan reklam mecra sayıları arasında çok büyük farklar olduğu, kullanılan fazlaca reklam mecralarından bir suç geliri oluşturulduğu ve bu gelirin çıkar amaçlı suç örgütü yöneticileri ile ihale verilen firmalar arasında paylaştırıldığı,

6. İBB iştiraklerine ait ihale edilen açık hava reklam mecralarından elde edilen gelirden suç örgütüne aktarılacak rüşvet miktarlarının ihaleyi alan firmalar tarafından paravan şirketlere iş yapmış gibi sözleşme imzalayıp naylon faturalar karşılığı transfer edildiği,

7. Paravan şirketin sahiplerinin paraları nakit olarak bankadan çekerek suç örgütü yöneticisi Fatih Keleş (İBB Spor Genel Müdürü) ile Ekrem İmamoğlu'nun şahsi çantacısı konumunda bulunan Vedat Şahin'e elden teslim ettikleri, her iki ismin para dolu çantalarla çıkar amaçlı suç örgütünün toplantılarına girdiklerinin tespit edildiği,

8. Naylon fatura kesip nakit paraları suç örgütüne aktaran firmalar arasında Kabil Taşcı, Yaşar Çeri, Ferhat Ertek, Cengiz Beğenmez, Hasan Özsoy ve Ahmet Çiçek gibi isimlerin öne çıktığı,

9. Suçun yönetim sürecinde yer alan veya suç gelirlerinden nemalanan isimler arasında Can Akın Çağlar, Cemal Ufuk Karakaya, Buğra Göçe, Bayram Taşkın, Ebru Yılmazlar, Gürkan Akgün, Doğan Hamit Doğruer, Halit Burak Atalan, Bilal Önver, İlker Durademir, İlknur Taşdelen, Burak Arslan, Samih Asan, Emrah Öksüz ve Adem Tuncay gibi isimlerin bulunduğu, eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe'nin firar ettiği,

10. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tevdi raporu dışında da açık hava reklamcılığı mecralarında başkaca yolsuzluklar tespit ettiği; bu kapsamda belirli mecraların hiçbir ihale veya sözleşme olmaksızın belirli firmalara kullandırıldığı,

11. Bu süreçte örneğin belirli bir açık alan reklam mecrasının bir sene boyunca belirli bir firma tarafından kullanılmasına göz yumulduğu, belirli periyotlarla sözde tespit yapılarak düşük miktarlı ecri misil bedelleri belirlendiği ve Kültür A.Ş. tarafından tahsil edildiği, gelirin büyük bir kısmının ise örgüt üyeleri ile firmalar arasında paylaştırıldığı,

12. İşgal yoluyla kullandırılan reklam mecralarına ilişkin tespitler sonrası ecri misil bedeli tahsil edildikten sonra, İBB zabıta müdürlüğü tarafından bu reklamların sökülerek kaldırılması gerekirken bu işlemlerin tesis edilmediği,

13. Bu şekilde kayıt dışı çalışılan firmalar arasında Alper Aydın, Kaan Ketenci, Ahmet Hamdi Çiçek, Hacı Ahmet Gül, Serkan Öztürk'ın öne çıktığı; bu şahıslarında ana reklam ihale mecralarında kullanılan naylon fatura şirket havuzu üzerinden suçtan elde edilen geliri aklayarak aynı iki kişiye aktardığı

14. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan bir başka açık hava reklam yolsuzluğunun ise 2019 yılı öncesi şirketlerin özel şahıslardan kiraladıkları açık hava reklam alanlarına ilişkin reklam vergisini ödedikten sonra İBB Kentsel Tasarım Müdürlüğü'nden izin alabilirken,

2019 yılı sonrası İBB Kentsel Tasarım Müdürlüğü tarafından başvurucuların Kültür A.Ş.'ye yönlendirildikleri, Kültür A.Ş.'nin de şahıslara muvazaalı sözleşmeler imzalatarak gelir elde ettikleri, elde edilen bu gelirlediği yine aynı naylon fatura şirketleri havuzuyla ilave sözleşmeler yaparak aklayarak suç örgütüne aktardıkları anlaşılmıştır.