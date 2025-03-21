İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi tamamlandı! 60'tan fazla soruyu cevaplayamadı
İBB Başkanı İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki ifade işlemi tamamlandı. 121 sayfa ifade veren İmamoğlu'nun ifadesi 4 saat 15 dakika sürdü. İmamoğlu ifadesinde yöneltilen 60'tan fazla soruyu yanıtsız bırakırken birçok soruya ise 'Muhatap almıyorum, tüm isnatları şiddetle reddediyorum' diye cevap verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.
İBB Başkanı İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki ifade işlemi tamamlandı. 121 sayfa ifade veren İmamoğlu'nun ifadesi 4 saat 15 dakika sürdü. İmamoğlu, ayrıca terör soruşturması kapsamında da ifade verecek.
Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü liderliği ile suçlandığı için en son ifadesi alındı. İmamoğlu, emniyette kendisine yönetilen birçok soruya 'Muhatap almıyorum, tüm isnatları şiddetle reddediyorum' şeklinde cevap verdi. İmamoğlu MASAK raporuyla ilgili sorulara ise raporun eline ulaşmadığını, inceleme yapamadığını bu nedenle cevap vermeyeceğini söyledi.
"SORUYU ANLAMLANDIRAMIYORUM"
İmamoğlu bazı ihalelerle ilgili soru soruldu. '18.01.2024 tarihinde Eyüp Subaşı, Fatih Keleş, Murat Ongun, Murat Kapki ve Necati Özkan ile baz kayıtlarınızın bulunduğu anlaşılmıştır. Bunun sebebi nedir?" sorusuna ise şöyle cevap verdi: Belediye başkanı olduğum için hizmet sebebiyle İstanbul'da sürekli hareket halindeyim. Bu sebeple farklı ilçelerde farklı saatlerde bulunabilirim. Soruyu anlamlandıramıyorum.
"TEKNİK BİLGİLER KUŞKUSUZ TARAFIMCA BİLİNEMEZ"
Kişisel verilerle ilgili soruya da cevap veren İmamoğlu "İstanbul Senin Uygulaması 16 milyon İstanbullunun dağınık hizmet alanıyla ilgili uygulamalarının tamamının birleştiği bir uygulamadır. Uluslararası alanda çok beğeni kazandı. Yanlış bilmiyorsam 6 milyon kişi tarafından indirildi. Bu konudaki teknik bilgiler kuşkusuz tarafımca bilinemez. Belediye Başkanlığına yazı yazılmış olsaydı ilgili birimlerden kolayca yanıt alınabilirdi" dedi.
"AYRINTILARA SAHİP DEĞİLİM"
İmamoğlu İnşaat'a ait arsanın bir reklam firmasına satıldıktan sonra arsaya İmamoğlu İnşaat'a ait bir projenin yapılmasındaki amaç soruldu. İmamoğlu "Soruya dayanak MASAK raporu tarafıma ibraz edilmediği için tüm ayrıntılara sahip değilim. Ancak sorudaki çelişki dahi bu soruşturmada güdülen amacın gerekçeye ulaşmaktan çok karalamaya ve suç üretmeye yönelik olduğunu apaçık ortaya koymaktadır" dedi.
"KENDİMİ KÖTÜ HİSSEDİYORUM"
İfadesine eklemek istediği bir şey olup olmadığı sorulan Ekrem İmamoğlu, "Gözaltına alındığım saatlerden, ifadeyi verdiğim şu ana kadar hissettiklerimden ifade anında sorulan sorulardan sonra kendimi; milletimiz, şehrimiz ve ülkemiz adına çok daha kötü hissettiğimi ifade etmek isterim" dedi.
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