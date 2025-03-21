İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ifadesi tamamlandı! 60’tan fazla soruyu cevaplayamadı

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"TEKNİK BİLGİLER KUŞKUSUZ TARAFIMCA BİLİNEMEZ"

Kişisel verilerle ilgili soruya da cevap veren İmamoğlu "İstanbul Senin Uygulaması 16 milyon İstanbullunun dağınık hizmet alanıyla ilgili uygulamalarının tamamının birleştiği bir uygulamadır. Uluslararası alanda çok beğeni kazandı. Yanlış bilmiyorsam 6 milyon kişi tarafından indirildi. Bu konudaki teknik bilgiler kuşkusuz tarafımca bilinemez. Belediye Başkanlığına yazı yazılmış olsaydı ilgili birimlerden kolayca yanıt alınabilirdi" dedi.

"AYRINTILARA SAHİP DEĞİLİM"

İmamoğlu İnşaat'a ait arsanın bir reklam firmasına satıldıktan sonra arsaya İmamoğlu İnşaat'a ait bir projenin yapılmasındaki amaç soruldu. İmamoğlu "Soruya dayanak MASAK raporu tarafıma ibraz edilmediği için tüm ayrıntılara sahip değilim. Ancak sorudaki çelişki dahi bu soruşturmada güdülen amacın gerekçeye ulaşmaktan çok karalamaya ve suç üretmeye yönelik olduğunu apaçık ortaya koymaktadır" dedi.

"KENDİMİ KÖTÜ HİSSEDİYORUM"

İfadesine eklemek istediği bir şey olup olmadığı sorulan Ekrem İmamoğlu, "Gözaltına alındığım saatlerden, ifadeyi verdiğim şu ana kadar hissettiklerimden ifade anında sorulan sorulardan sonra kendimi; milletimiz, şehrimiz ve ülkemiz adına çok daha kötü hissettiğimi ifade etmek isterim" dedi.