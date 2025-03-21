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A Haber’de bomba iddia! Ekrem İmamoğlu Ali Nuhoğlu’nun verdiği villalarda mı gözaltına alındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.03.2025 11:58 Güncelleme: 21.03.2025 12:15
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A Haber’de bomba iddia! Ekrem İmamoğlu Ali Nuhoğlu’nun verdiği villalarda mı gözaltına alındı

Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen terör ve yolsuzluk soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, Ekrem İmamoğlu’nun Tarabya’da değil Ali Nuhoğlu’nun 15 milyona sattığı 50 milyar dolarlık villalarda gözaltına alındığını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk ve terör suçlamalarıyla gözaltına alındığı soruşturma sürüyor. Terör örgütü PKK ile ortak hareket etme, PKK üyelerini işe yerleştirme, yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarının yöneltildiği iki farklı dosyada 106 şüpheli bulunuyor.

A HABER'DE BOMBA İDDİA! BU VİLLALARDA MI GÖZALTINA ALINDI?

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİLER

İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ile Ali Nuhoğlu'nun da aralarında bulunduğu bazı şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nin yakınında bulunan İstanbul Tıp Fakültesi ek binasında sağlık kontrolünden geçirildi. İki soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun da aynı yerde sağlık kontrolünün yapıldığı öğrenildi.

Ekran görütüsü / A HaberEkran görütüsü / A Haber

EN SON İFADE İMAMOĞLU'NUN!

Operasyon kapsamında, İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız da gözaltına alındı. Yıldız'ın da gözaltına alınmasıyla gözaltı sayısı 88'e yükseldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'nde tutulan isimler dün ifade vermeye başladı. İBB Başkanı İmamoğlu'nun en son ifade vereceği öğrenildi.

Ekran görütüsü / A HaberEkran görütüsü / A Haber

NEREDE GÖZALTINA ALINDI?

Gelişmeleri A Haber'de değerlendiren Sabah gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek çok önemli bilgiler paylaştı. Abdurrahman Şimşek Ekrem İmamoğlu'nun Tarabya'da değil Ali Nuhoğlu'nun 15 milyona sattığı 50 milyar dolarlık villalarda gözaltına alındığını söyledi.

Ekran görütüsü / A HaberEkran görütüsü / A Haber

ALİ NUHOĞLU İSMİNE DİKKAT

Abdurrahman Şimşek: Bu paralar kimin parası? Burada sağlanan rantlar var. Bu ülkenin öz kaynaklarını belediye başkanı yetkisini kullanarak milyarlarca yolsuzluk yapılıyor. Tüm operasyonu yöneten isim de Ali Nuhoğlu'dur.

Ekran görütüsü / A HaberEkran görütüsü / A Haber

VİLLALAR VE DÖNEN PARALAR

Bu isim Emirgan Mahallesi'nde yer alan 50 milyon dolar değerinde olan 3-4 katlı 3 villayı Ekrem İmamoğlu'na 15 milyona veren isimdir. Bu durum hayatın olağan akışına çok ters bir durumdur. Bu villalarda kaçak katlar da var ama hepsi belediye tarafından imara uygun hale getiriliyor. Bunlar İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'a yani Ekrem İmamoğlu'na veriliyor.

Ekran görütüsü / A HaberEkran görütüsü / A Haber

İMAMOĞLU VİLLADA GÖZALTINA ALINDI

Ekrem İmamoğlu buradaki villada gözaltına alındı. Herkes Tarabya'da yer alan lojman da gözaltına alındığını sanıyor ancak Nuhoğlu'nun verdiği bu villada gözaltında alındı. Ekrem İmamoğlu 6 aydır eşi Dilek İmamoğlu'ndan ayrı yaşıyor. Ekrem İmamoğlu bu villada tek kalıyor ve sadece yardımcıları var. Eşi ve çocukları ise Tarabya'daki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin lojmanın da kalıyor.

A Haber’de bomba iddia! Ekrem İmamoğlu Ali Nuhoğlu’nun verdiği villalarda mı gözaltına alındı
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A Haber’de bomba iddia! Ekrem İmamoğlu Ali Nuhoğlu’nun verdiği villalarda mı gözaltına alındı A Haber’de bomba iddia! Ekrem İmamoğlu Ali Nuhoğlu’nun verdiği villalarda mı gözaltına alındı A Haber’de bomba iddia! Ekrem İmamoğlu Ali Nuhoğlu’nun verdiği villalarda mı gözaltına alındı
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