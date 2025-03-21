A Haber’de bomba iddia! Ekrem İmamoğlu Ali Nuhoğlu’nun verdiği villalarda mı gözaltına alındı

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VİLLALAR VE DÖNEN PARALAR

Bu isim Emirgan Mahallesi'nde yer alan 50 milyon dolar değerinde olan 3-4 katlı 3 villayı Ekrem İmamoğlu'na 15 milyona veren isimdir. Bu durum hayatın olağan akışına çok ters bir durumdur. Bu villalarda kaçak katlar da var ama hepsi belediye tarafından imara uygun hale getiriliyor. Bunlar İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'a yani Ekrem İmamoğlu'na veriliyor.