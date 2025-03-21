İBB’deki büyük yolsuzluğun arka planı! Ekrem İmamoğlu’nun terör bağlantısı deşifre oldu: Azad Barış ile defalarca görüşmüş

(Foto: ahaber.com.tr arşiv)

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı terör soruşturmasında kritik bir isim olan Azad Barış ön plana çıktı. Bu kişinin Kent Uzlaşısı kapsamında PKK adına İmamoğlu ve İBB yöneticileri ile defalarca buluştuğu ve defalarca iletişim kurduğu tespit edildi.

Azad Barış (Foto: ahaber.com.tr arşiv)

İmamoğlu Suç Örgütü'ne Yönelik Terör Örgütü PKK/KCK Soruşturmasının 18 maddelik para trafiğinin detayları...



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çıkar amaçlı İmamoğlu Suç Örgütü lideri Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör soruşturmasının, 11 Kasım 2024 tarihinde 2024/276379 sayılı soruşturma ile başlatıldığı ve başka bir dosya ile birleşerek 2025/24626 sayılı dosya olarak yürütüldü.



1. Soruşturmanın, devletin güvenlik teşkilatları tarafından terör örgütü PKK/KCK örgütüne karşı yürüttüğü rutin çalışmalar kapsamında teknik takibe takılan Azad Barış adlı şahsın yaptığı yoğun görüşme trafiği, bu görüşmeler sonrasında Avrupa'da başkentlerini ziyaretleri ve gerçekleştirdiği görüşmelere dayanılarak yürütüldü.



2. Yapılan çalışmalar neticesinde Ekrem İmamoğlu'nun 2024 yerel seçimlerinde yeniden İBB Başkanı seçilebilmek ve çıkar amaçlı İmamoğlu suç örgütünün devamlılığı sağlayabilmek adına CHP Genel Merkezini aşarak ve TBMM'de temsil olunan DEM Parti'yi de atlayarak doğrudan PKK/KCK Terör örgütü ile gerçekleştirdi.



3. Bu amaçla Ekrem İmamoğlu'nun yerel seçimlerden önceki 4 aylık dönemde PKK/KCK'nın ideolojik alan sorumlusu Azad Barış üzerinden görüşmeler sağladığı, ilk kez PKK/KCK terör örgütü yöneticisi Duran Kalkan tarafından çerçevesi belirlenen Kent Uzlaşısı konsepti altında Ekrem İmamoğlu'nun terör örgütü PKK/KCK ile anlaşmaya vardı.