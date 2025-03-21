İBB'deki büyük yolsuzluğun arka planı! Ekrem İmamoğlu'nun terör bağlantısı deşifre oldu: Azad Barış ile defalarca görüşmüş
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik başlatılan terör ve yolsuzluk soruşturmasında 106 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. İmamoğlu Suç Örgütü’ne Yönelik Terör Örgütü PKK/KCK Soruşturmasında dikkat çeken detaylara ahaber.com.tr ulaştı. Gözaltı ifade ve dosyadan edinilen özel bilgilere göre, İmamoğlu’nun yerel seçimlerden önceki 4 aylık dönemde PKK/KCK’nın ideolojik alan sorumlusu Azad Barış üzerinden görüşmeler sağladığı, ilk kez PKK/KCK terör örgütü yöneticisi Duran Kalkan tarafından çerçevesi belirlenen Kent Uzlaşısı konsepti altında Ekrem İmamoğlu’nun terör örgütü PKK/KCK ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. Ayrıca Şişli Belediye Başkanlığı görevini yöneten Resul Emrah Şahan’ın yardımcısı Ebru Özdemir (Şişli Belediye Başkan Yardımcısı) isimli şahsın 18.10.2023 ile 01.08.2024 tarihleri arasında Azad Barış’a bila bedel devredildiği, Azad Barış’ın ise 2018 ile 2024 yılları arasında Ebru Özdemir’e 1.545.423 TL para gönderdiği anlaşıldı. İşte kirli para trafiğinin detayları...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partili Ekrem İmamoğlu'na yönelik çifte soruşturma başlattı.
Yürütülen iki ayrı soruşturmada kapsamında Kent Uzlaşısı kapsamında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçlaması ve Medya A.Ş kapsamında "Çıkar amaçlı suç örgütü kurma" suçlaması ile başlatılan soruşturmalar kapsamında toplam 106 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
İmamoğlu Suç Örgütü'ne Yönelik Terör Örgütü PKK/KCK Soruşturmasında dikkat çeken detaylara ahaber.com.tr ulaştı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı terör soruşturmasında kritik bir isim olan Azad Barış ön plana çıktı. Bu kişinin Kent Uzlaşısı kapsamında PKK adına İmamoğlu ve İBB yöneticileri ile defalarca buluştuğu ve defalarca iletişim kurduğu tespit edildi.
İmamoğlu Suç Örgütü'ne Yönelik Terör Örgütü PKK/KCK Soruşturmasının 18 maddelik para trafiğinin detayları...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çıkar amaçlı İmamoğlu Suç Örgütü lideri Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör soruşturmasının, 11 Kasım 2024 tarihinde 2024/276379 sayılı soruşturma ile başlatıldığı ve başka bir dosya ile birleşerek 2025/24626 sayılı dosya olarak yürütüldü.
1. Soruşturmanın, devletin güvenlik teşkilatları tarafından terör örgütü PKK/KCK örgütüne karşı yürüttüğü rutin çalışmalar kapsamında teknik takibe takılan Azad Barış adlı şahsın yaptığı yoğun görüşme trafiği, bu görüşmeler sonrasında Avrupa'da başkentlerini ziyaretleri ve gerçekleştirdiği görüşmelere dayanılarak yürütüldü.
2. Yapılan çalışmalar neticesinde Ekrem İmamoğlu'nun 2024 yerel seçimlerinde yeniden İBB Başkanı seçilebilmek ve çıkar amaçlı İmamoğlu suç örgütünün devamlılığı sağlayabilmek adına CHP Genel Merkezini aşarak ve TBMM'de temsil olunan DEM Parti'yi de atlayarak doğrudan PKK/KCK Terör örgütü ile gerçekleştirdi.
3. Bu amaçla Ekrem İmamoğlu'nun yerel seçimlerden önceki 4 aylık dönemde PKK/KCK'nın ideolojik alan sorumlusu Azad Barış üzerinden görüşmeler sağladığı, ilk kez PKK/KCK terör örgütü yöneticisi Duran Kalkan tarafından çerçevesi belirlenen Kent Uzlaşısı konsepti altında Ekrem İmamoğlu'nun terör örgütü PKK/KCK ile anlaşmaya vardı.
4. Seçimden önceki 4 aylık süreçte PKK/KCK sorumlusu Barış ile İBB Belediye Başkanı İmamoğlu'nun 2 kez, İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un 2 kez, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah ŞAHAN'ın 17 kez, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın 5 kez, görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özet'in 2 kez, İBB'nin kurduğu Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan'ın 2 kez telefon irtibatı kurdu.
5. Yine aynı süreçte PKK/KCK sorumlusu Azad Barış ile İBB Başkanı İmamoğlu'nun 171 kez, İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un 20 kez, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah ŞAHAN'ın 354 kez, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın 1 kez, İBB'nin kurduğu Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan'ın 11 kez ortak baz kaydının olduğu;
6. İBB çalışanlarının ihbar ve tanıklıkları ile KCK/PKK örgüt üyelerinin itirafları doğrultusunda yapılan inceleme sonucu, İBB Belediye Meclisi üyelerinin 4'te 1'inin daha öncesinde CHP üyeliklerinin bulunmadığı, seçimlere 3 gün kala CHP üyesi yapıldıkları ve İBB Meclisine seçilecek sıralarda İlçe Belediyeleri Meclislerine aday gösterildiklerinin tespit edildiği;
7. İBB Başkanı İmamoğlu'nun yönlendirmesi ile terör örgütü KCK/PKK örgütü iltisaklı isimlerin önemli bir kısmının çeşitli İlçe Belediyelerinde Başkan yardımcısı olmalarının sağlandığı, yine çeşitli belediyelerin mali işlerini yönetecek pozisyonlara getirildi.
8. Terör örgütü PKK/KCK'nın İBB ve yerel belediye meclis üyelikleri, Belediye Başkan yardımcılıkları ve mali konulardaki yetkileri aracılığıyla örgüte müzahir iş insanlarına maddi kazanç, örgüt sempatizanlarına iş imkânı, terör örgütü saflarında tasfiye edilen militanların sözde değer ailelerine maddi destek sundu.
9. Gizli tanık ifadelerinde 2024 yerel seçimlerinde İmamoğlu'nun ve İmamoğlu'nun etkisiyle belirlenen CHP'li belediye başkan adaylarının desteklemesi için sağlanan para trafiğini çıkar amaçlı İmamoğlu Suç Örgütü yöneticisi Murat Ongun'un yönettiği ortaya çıktı.
10. DEM Parti ile bağlantıyı İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şisli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile İBB'nin kurduğu Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan'ın sağladı.
11. Terör örgütü PKK/KCK iltisaklı DIAYDER isimli derneğe alımların Mahir Polat aracılığıyla yapıldığı; Terör örgütü PKK/KCK'nın yönlendirdiği kişilerin işe alındı.
12. Güvenlik birimlerinin yaptıkları çalışmalarda CHP kontenjanından seçilen belediye meclis üyeleri ile atanan belediye başkan yardımcılarından 55'inin terör örgütü KCK/PKK ile doğrudan irtibatlarının tespit edildiği; farklı soruşturmalar kapsamında bahse konu kişilerden 18'inin terör örgütü üyeliğinden fiilen tutuklandı.
13. Şişli Belediye Başkanlığı görevini yöneten Resul Emrah Şahan'ın yardımcısı Ebru Özdemir (Şişli Belediye Başkan Yardımcısı) isimli şahsın 18.10.2023 ile 01.08.2024 tarihleri arasında sahibi olduğu Medworx International Danışmanlık ve İnsan Kaynakları Limited Şirketi'nin 01.08.2024 tarihinde Azad Barış'a bila bedel devredildiği, Azad Barış'ın ise 2018 ile 2024 yılları arasında Ebru Özdemir'e 1.545.423 TL para gönderdi.
14. Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir'in sahibi olduğu DES grup ithalat ihracat çevre ve danışmanlık hizmetleri şirketinin en çok para transferini toplamda 4.254.808 TL olarak HDP Genel Merkezi ile gerçekleştirdiği, bu kapsamda para transferi ilişkisi içerisinde olduğu Hunav Altun isimli şahsın Azad Barış'ın çalışanı olup hakkında 2018 yılında terör örgütünün kırsal alanına eleman aktarılması hususunda soruşturma yürütüldü.
15. Tutuklanan şüphelilerden Sancaktepe belediye meclis üyesi Elif Gül isimli şahsın, terör örgütünün kırsal alanında faaliyet gösteren kızını örgüte teslim ettiği ve Kandil bölgesinde diğer örgüt mensupları ile beraber fotoğraf çekildiğinin tespit edildi.
16. Soruşturma safahatından anlaşılacağı üzere terör örgütü PKK/KCK yöneticilerinin talimatları ile Ekrem İmamoğlu'nun İBB adaylığının desteklenmesi karşılığında bir kısım İBB belediye meclis üyelikleri ve ilçe belediye başkan yardımcılıklarının örgütü işaret ettiği isimlere Kent Uzlaşısı adı altında, terör örgütünün talimatları ile uyumlu bir şekilde verildi.
17. Soruşturma kapsamında şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun diğer şüphelilerle birlikte yerel seçimlerde, adaylığının desteklenmesi karşılığında terör örgütünün yönetimince de ifade edilen metropollerde etkinliğinin arttırılması amacını taşıyan kent uzlaşısı faaliyetine bilerek iştirak etmek suretiyle PKK/KCK terör örgütüne yardım etme suçunu işledi.
18. Şüphelilerden Mahir POLAT ve Resul Emrah Şahan'ın gözaltında bulunduğu, her iki ismin de telefonlarının şifresini vermedikleri, Mehmet Ali Çalışkan'ın ise 21 Mart 2025 tarihinde telefonsuz olarak yakalandığı, diğer şüphelilerin ise firar durumda bulundukları anlaşıldı.
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