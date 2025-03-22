Ekrem İmamoğlu hakkında MASAK raporu ortaya çıktı! 4 belediyeden FETÖ üyesine milyonlarca lira

FETÖ’nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan (AHABER ARŞİV)

4 BELEDİYEDEN FETÖ ÜYESİNE 10 MİLYON TL

Raporda 'FETÖ üyeliği ve örgüte finans sağlamak' gerekçeleriyle tutuklanan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun danışmanı olan Erkan Karaarslan'ın sahibi olduğu şirketlere İstanbul'un Avcılar, Beylikdüzü ve Sarıyer belediyelerinden toplamda 10 milyon 329 bin TL danışmanlık ücreti aktarıldığı kaydedildi.

Ekrem İmamoğlu ile FETÖ üyeliği nedeniyle tutuklanan Erkan Karaarslan arasında 1 milyon 754 TL'lik danışmanlık anlaşmasının yapıldığı konusundaki istihbari nitelikte bilgide adının geçtiği de raporda belirtildi.