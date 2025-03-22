Yolsuzluk ve terör soruşturmasında telefon gizemi! İmamoğlu'nun cep telefonu neden bulunamadı?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamındaki gözaltı süreci devam ederken 121 sayfalık ifadesi ortaya çıktı. İmamoğlu'na ifade kapsamında sorulan 60'dan fazla soruya aynı cevabı verdiği öğrenilirken yeni bir gelişme daha yaşandı. Ekrem İmamoğlu'nun evinde ve makamında yapılan aramalarda kişisel cep telefonunun ekipler tarafından bulunamadığı tespit edildi. Peki İmamoğlu'nun cep telefonu neden bulunamıyor? Telefon saklanıyor mu? A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirmelerde bulundu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yolsuzluk ve terör operasyonları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve aralarında 106 şüphelinin gözaltındaki işlemleri sürüyor. Yolsuzluk soruşturmasında Ekrem İmamoğlu, yaklaşık 4 saat 15 dakika boyunca ifade verdi. 121 sayfadan oluşan ifadede İmamoğlu'na 60'dan fazla soru soruldu. Yargı mensupları tarafından Ekrem İmamoğlu yöneltilen soruların 43'üne 'Muhatap almıyorum, tüm isnatları şiddetle reddediyorum' diye cevap verdi.
Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun 25 yıldır kullandığı kişisel cep telefonuna soruşturma çerçevesinde bulunamadığı ortaya çıktı. Peki İmamoğlu'nun telefonu neden bulunamadı? Ekrem İmamoğlu telefonunu neden gizliyor? Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, Emekli Cumhuriyet Savcısı Mehmet Demir ve A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, canlı yayında Ekrem İmamoğlu'nun cep telefonunu neden vermediğini değerlendirdi.
"TELEFONUN İÇERİSİNDE HESABINI VEREMEYECEĞİ YAZIŞMALAR OLABİLİR"
Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman yaptığı değerlendirmesinde İmamoğlu'nun evinde ve makamında yapılan aramalarda 25 yıldır kullandığı şahsi cep telefonunun ekipler tarafından bulunamadığını ve telefonun halen arandığını ifade ederken "İmamoğlu makamında kullandığı cep telefonu emniyet birimlerine teslim ediyor fakat 25 yıldır kullandığı özel cep telefonu hattını gizliyor. Şuan bütün emniyet bu cep telefonunu arıyor. Ekrem İmamoğlu'nun cep telefonu neden teslim edilmiyor? Bu telefon neden piyasada yok? Telefonun içerisinde hesabını veremeyeceği yazışmalar, belgeler ve fotoğraflar varsa bu yüzden teslim edilmiyor olabilir" dedi.
"İNSAN LEHİNE OLAN DELİLİ SAKLAMAZ"
Emekli Cumhuriyet Savcısı Mehmet Demir İmamoğlu'nun cep telefonunun teslim edilmemesini hakkında aleyhine olabilecek bilgi ya da belgelerin olabileceğini ifade etti. Demir, "İnsan lehine olan bir delili saklamaz. Peki bu telefonu vermezse ne olur? Telefonun içerisindeki kayıtlı belgeler silinirse belki ulaşılamayabilir fakat HTS kayıtlarından bilgiler alınabilir." dedi.
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