Yolsuzluk ve terör soruşturmasında telefon gizemi! İmamoğlu’nun cep telefonu neden bulunamadı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yolsuzluk ve terör operasyonları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve aralarında 106 şüphelinin gözaltındaki işlemleri sürüyor. Yolsuzluk soruşturmasında Ekrem İmamoğlu, yaklaşık 4 saat 15 dakika boyunca ifade verdi. 121 sayfadan oluşan ifadede İmamoğlu'na 60'dan fazla soru soruldu. Yargı mensupları tarafından Ekrem İmamoğlu yöneltilen soruların 43'üne 'Muhatap almıyorum, tüm isnatları şiddetle reddediyorum' diye cevap verdi.

Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun 25 yıldır kullandığı kişisel cep telefonuna soruşturma çerçevesinde bulunamadığı ortaya çıktı. Peki İmamoğlu'nun telefonu neden bulunamadı? Ekrem İmamoğlu telefonunu neden gizliyor? Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, Emekli Cumhuriyet Savcısı Mehmet Demir ve A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, canlı yayında Ekrem İmamoğlu'nun cep telefonunu neden vermediğini değerlendirdi.