Sokak çağrısı ve kurultay kararının arka planı! Sokak olaylarıyla suçu perdelemek
Terör ve yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun ifade verirken CHP Genel Başkanı Özgür Özel kurultay kararı aldığını açıkladı. Özel’in sokak çağrısı nedeniyle sokaklar karıştı. Güvenlik güçlerine saldıran şahıslar gözaltına alınırken çok sayıda polis de yaralandı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.
CHP'de şaibeli kurultay soruşturmasıyla ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. Özgür Özel sürpriz bir şekilde kurultayı olağanüstü toplama kararı aldı. CHP'liler 6 Nisan'da yani 2 hafta sonra yeniden "Genel Başkan" seçmek için sandık başına gidecek. Özel'in devam eden soruşturmada ön almaya çalıştığı iddiaları konuşuluyor.
Terör ve yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifade tutanağı ortaya çıktı. İmamoğlu, 121 sayfalık tutanağa göre, iddiaların neredeyse tümüne "Muhatap almıyorum, şiddetle reddediyorum" yanıtını verdi. İmamoğlu sorulara yanıt verirken soruşturmanın siyasi yönüne vurgu yapmaya da çalıştı. İmamoğlu'nun avukatları gizli tanık beyanlarına itiraz etti. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.
MAYFATİK SOYGUN DÜZENİ
Gazeteci Kurtuluş Tayiz: Özgür Özel sokağa çağırarak aslında çok büyük kabahatleri ve sorumlulukları üstünden atıyor. CHP’deki iç çekişmeler ve koltuk mücadelesi dışarıya iktidar-muhalefet çatışması gibi yansıtılıyor. Özgür Özel belediye başkanının yanında olmalıdır evet ama iddiaları kamuoyuna açıklayamıyorlar. Hiçbir açıklama yok ve ortada büyük bir yolsuzluk söz konusu. Siyasi tarihimizde böyle bir yolsuzluk yok. Firar eden isimler var ortada gerçekten mayfatik bir soygun düzeni var.
“DAHA AÇIK CEVAP VEREBİLİRDİ”
Avukat Zafer İşeri: Her soruya cevap verilmemesi ya da benzer ifadeler kullanılması bir savunma stratejisi olabilir. Kısa ve benzeri sözlerle mahkeme sürecine yönelik taktiksel bir hareket var. 50 milyon dolardan fazla değeri olan villaların sadece 15 milyona alındığına yönelik para transferleri konusuna daha açık bir cevap verebilirdi.
"SEÇİLMİŞLİK SUÇ İMTİYAZI VERMEZ"
Prof. Dr. Zakir Avşar: Seçilmiş olmak hesap vermekten uzak kalmayı gerektirmez. Kuşkusuz ki seçilenlerin de yapmış oldukları eylemlerden işlemlerden dolayı sorumlulukları vardır. Zaten modern demokrasilerde gün ışığında yönetim dediğimiz açıklık, aleniyet, şeffaflık dediğimiz hadise de tam bu gibi durumlarda ortaya çıkar.
“SEÇİLMİŞ OLMAK YARGI BAĞIŞIKLIĞI SAĞLAMAZ”
İmamoğlu yapmış olduklarından dolayı kuşkusuz ki yargı devletinden uzak olamaz. Büyükşehir Belediye Başkanı olması, seçilmiş olması bir yargı bağışıklığı sağlamaz. Dolayısıyla da burada bir yargı bağışıklığı talebi var. Yani hele de Cumhuriyet Halk Partililer buna artık bir alışkanlık haline getirdiler. Biz ne yaparsak yapalım konusu suç dahi olsa hiç kimse bize böyle bir muamele çekemez gibi bir anlayışı yerleştirmeye uğraşıyorlar. Tabii bu hukuk devleti içerisinde kabul edebileceğimiz bir şey değil. Bir kere onun altını çizmemiz lazım.
SOKAK OLAYLARIYLA SUÇU PERDELEMEK
Diğer taraftan ise sokakları hareketlendirerek bu olanı biteni perdelemek gibi bir çaba içerisine giriyorlar. Bu da tabii doğru kabul edilebilecek bir şey değil. Bunu da ifade etmemiz lazım. Eğer biz Anayasa’nın 2. maddesinde ifade edildiği gibi bir hukuk devleti isek ki öyleyiz burada herkesin hesap vermeye açık olması lazım. Özellikle de kamu gücü kullanan, kamusal kaynak kullanan insanların bu kaynakları nasıl kullandığına dair topluma hesap vermeye hazır olmaları lazım. Bazen hesap vermek bu şekilde ortaya çıkar. Şimdi burada çekinecekleri bir şey yoksa ne yapacaklar? Kuşkusuz ki kendilerini orada ifade edecekler. Savunma hakkı kutsaldır diyoruz. Masumiyet karinesi var diyoruz. Hiç kimseyi peşin peşin suçlu ilan etmiyoruz.
ŞAİBELİ KURULTAY KABULLENİLDİ
Birtakım iddialar var ve bu iddiaları dile getiriyor ve bunlar üzerinden konuşuyoruz. Şimdi bunlar üzerinden konuştuğumuz bir ortamda zımmen kabul anlamına geliyor şu eylemler. Bakın bu perdeleme çabasıdır. Bunun başka bir anlamı, izahı yoktur. Eğer ki kurultaylarında bir şaibe olmasaydı Özgür Özel böyle bir karar almazdı. Bu karar şaibenin kabullenişi anlamına gelir. CHP aslında üzüntü verici bir noktaya gelmiştir.
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