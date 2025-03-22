Sokak çağrısı ve kurultay kararının arka planı! Sokak olaylarıyla suçu perdelemek

CHP'de şaibeli kurultay soruşturmasıyla ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. Özgür Özel sürpriz bir şekilde kurultayı olağanüstü toplama kararı aldı. CHP'liler 6 Nisan'da yani 2 hafta sonra yeniden "Genel Başkan" seçmek için sandık başına gidecek. Özel'in devam eden soruşturmada ön almaya çalıştığı iddiaları konuşuluyor.

Terör ve yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifade tutanağı ortaya çıktı. İmamoğlu, 121 sayfalık tutanağa göre, iddiaların neredeyse tümüne "Muhatap almıyorum, şiddetle reddediyorum" yanıtını verdi. İmamoğlu sorulara yanıt verirken soruşturmanın siyasi yönüne vurgu yapmaya da çalıştı. İmamoğlu'nun avukatları gizli tanık beyanlarına itiraz etti. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.

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