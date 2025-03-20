Özgür Özel’in skandal provokasyon çağrısı sonrası sokaklar karıştı! A Haber bölgede: Polise taşlı saldırı... | Başından böyle yaralandı

(Foto: ahaber.com.tr)

ODTÜ'DE POLİSE TAŞLI SALDIRI

Başkent Ankara'da da Özel'in çağrısı sonrası Saraçhane'nin yanı sıra ODTÜ'de marjinal bir grup sokağa çıktı.

Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı. Hacıalioğlu'nun açıklamaları şöyle: Gördüğünüz gibi taşlarla polislere saldırı gerçekleştiriyorlar.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 6 polisin yaralandığını belirtmişti. Dün yapılan çağrıları gördük Özgür Özel sokak çağrısı yapmış "Bundan sonra sokaklarda ve meydanlardayız demişti." bunun ardından ise İstanbul'da olduğu gibi Başkentte de böyle bir durum yaşanıyor. Polis ekipleri de biber gazıyla beraber müdahale etmeye çalışıyor. Karşı taraftan ise çok sayıda taş geliyor gördüğünüz gibi. Yüzlerini kapatarak biber gazlarını da tekmeleyerek bu noktaya doğru taşları polise atmaya çalışıyorlar. İstanbul'da olduğu gibi başkent Ankara'da da hareketlilik hakim. Burası Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin ana girişi. Birkaç üniversitenin burada toplandığını belirtelim. Kız ve erkek kalabalığı vardı ama şu an itibari ile erkeklerin olduğunu görüyoruz. Bu noktaya doğru bir taş daha geldi. Çevik Kuvvet ekipleri de müdahale etmeye çalışıyor. İstanbul'da yaşanan olaylardan 6 polisimiz yaralandığı belirtildi. An itibari ile buradaki durumda aynı. Sadece öğrenciler değil başka gruplarda var. Buradaki görüntüleler Gezi Kalkışması görüntülerini aratmıyor.

Gazeteci Abdulkadir Selvi A Haber'de değerlendirdi.

A Haber Arka Plan programına katılan Gazeteci Abdulkadir Selvi'nin açıklamaları şöyle: Özgür Özel'in çok sert üslubu var. Özel 'Bazı arkadaşlarımız bizi Taksim'e götür diyor.' Sanki Taksim başka bir ülkenin işgali altına girmiş ve Özgür Özel vatan topraklarına katılacak gibi konuşuyor. Bu konuşmalarda Gezi provası yapılıyor. Özel siyasetten rol çalmaya çalışıyor. Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal olmasıyla Cumhurbaşkanlığı adayı olması mümkün değil. Özel'de kendini ön plana çıkararak Cumhurbaşkanı adayı olmak için dilini sertleştiriyor. Bunun üzerinden kendine ikbal kapısı açmaya çalışıyor.

ÖRGÜT PAÇAVRALARINI SALLAYANLAR ORTAYA ÇIKARMAYA BAŞLADILAR

Örgüt elemanları yüzünü kapatarak birtakım örgüt paçavralarını sallamaya çalışanlar ortaya çıkıyor. Birçok ilde benzer görüntüler var. Şu anda polis ekipleri çok sağ duyulu şekilde davranarak müdahalede bulunmuyor. Ama bu müdahale etmeyeceği anlamına gelmez. Sokaklar tekin değildir insanları sokağa çağırmak doğru bir hareket değildir. Sokaklara örgütler sızmaya başladı. Özel dilini sertleştirirken kendi mücadelelerini örgütlerin eline teslim ediyor.

Saraçhane'de toplanan eylemciler, sokak çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi. Kalabalık, "Özgür gelsene, biber gazı yesene" sloganları atarak Özel'i protesto etti.

(Foto: ahaber.com.tr)

"SİYASET ÜRETMEK YERİNE KAOSU SEÇEN ÖZEL'DİR"

A Haber sunucusu Gazeteci Melih Altınok sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Özgür Özel'in bu akşamki "sokaksa sokak" çağrısı yüzü maskeli provokatörleri cesaretlendirdi. Bu gece yaşanacak her türlü olumsuzluğun sorumlusu siyaset üretmek yerine kaosu seçen Özel'dir." dedi.

"SORUMSUZLUKTUR"

Özel'in sokak çağrısına ise peş peşe tepkiler geldi. Bakan Yerlika, Özel'in sokak çağrısına ilişkin yaptığı açıklamada, "Halkı sokağa, meydanlara çağırmak en hafif tabiriyle "sorumsuzluktur." Sokakları karıştırmanın vebalini hiç kimse; ne siyasi, ne hukuki, ne de vicdani olarak ödeyebilir! Göstericilere sesleniyorum: Aranıza karışan provokatörlerin oyununa gelmeyin! Polislerimiz, Aziz Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için 7/24 görevinin başındadır." ifadelerini kullandı.

"HUKUK DIŞIDIR"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise sosyal medya hesabından Özel'e tepki göstererek, " Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı temel bir haktır. Ancak devam eden adli soruşturmalar üzerinden yapılan sokak çağrıları hukuk dışıdır ve asla kabul edilemez. Yargı makamları tarafından yürütülen soruşturmalarda, yöneltilen suçlamalara cevap verilecek yer sokaklar değil bağımsız ve tarafsız yargıdır. Bu süreçte herkes sağduyulu olmalı; özellikle sorumluluk makamında bulunanlar, açıklamalarında daha fazla dikkat ve özen göstermelidir. Provokatif açıklamalar yaparak ya da yargıyı tehdit ederek gerçekleri değiştirmek mümkün değildir. Yargı mensupları kararlarını verirken hiçbir yerden talimat almadıkları gibi sokaktan da etkilenmez, yalnızca dosya kapsamına göre karar verir. Soruşturma tamamlandığında dosyanın içeriği, iddialar, savunmalar ve deliller tüm şeffaflığıyla kamuoyunun bilgisine sunulacak, maddi gerçek iddialarıyla ve savunmalarıyla net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Toplanan deliller ışığında kararı bağımsız ve tarafsız yargı verecektir ve bu kararlara karşı hak arama yolları sonuna kadar açık ve hukuk düzenimiz içerisinde denetime tabidir. Bu süreçte peşin hüküm vermeden sükunetle soruşturmanın sonucunu beklemek gerekir. Vatandaşlarımızı polislerimizle karşı karşıya getirmenin, provokasyonlarla sokakları karıştırmanın hiç kimseye bir faydası yoktur. Milletimizin huzurunu bozmak isteyenlere asla fırsat verilmeyecektir." şeklinde ifadelerine yer verdi.

1 POLİS BAŞINDAN BÖYLE YARALANDI

Çankaya ilçesine bağlı Güvenpark'ta toplanan grup, ellerindeki dövizlerle slogan atarak, gözaltı kararını protesto etti. Güvenpark'ta toplanan kalabalığın da dahil olduğu grup, sloganlar atarak Birinci Meclisin önünde toplandı. Burada CHP'li bazı milletvekilleri, parti otobüsünden konuşma yaparak, gözaltı kararını eleştirdi. Daha sonra kentin farklı bölgelerinde, çoğunluğu üniversite öğrencilerinin oluşturduğu gruptakiler, ODTÜ'nün önünde toplandı. Burada izinsiz gösteri yapan ve kampüsün içine giren gruba, çevik kuvvet ekipleri dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Buna rağmen ellerindeki sopalarla polise mukavemette bulunan gruptakilere ekipler tarafından zaman zaman biber gazı ve tazyikli suyla karşılık verdi. Buna rağmen ellerindeki sopalarla polise mukavemette bulunan, çöp konteynerlerini ateşe veren gruptakilere ekipler tarafından zaman zaman biber gazı ve tazyikli suyla müdahalede bulunuldu. Eylemcilerden bazılarının bu sırada kaldırım taşlarını sökmeye çalıştığı görüldü. Bu sırada gruptan atılan taşların başına isabet ettiği bir polis memuru yaralandı. Sağlık ekipleri, başından yaralanan polise olay yerinde müdahale etti. Polis ekipleri, grupların eylemi sonlandırması yönünde uyarıda bulundu.

SARAÇHANE'DEKİ İZİNSİZ GÖSTERİDE EYLEMCİLER İBB BİNASINA GİRMEYE ÇALIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da gözaltına alındığı İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto amacıyla bir grup, İBB'nin Saraçhane'deki binasının önünde toplandı.

Taksim'e çıkmak için Bozdoğan Kemeri'ne doğru yürümeye başlayan bazı göstericiler, polisin izin vermemesi üzerine yaşanan arbedenin ardından İBB binasına yöneldi. Bazıları maskeli olan göstericiler, binanın önündeki barikatları yıkarak içeriye girmeye çalıştı. Güvenlik görevlilerinin izin vermemesi üzerine camları yumruklayan göstericiler ile görevliler arasında arbede yaşandı.

İZİNSİZ GÖSTERİ YAPAN GRUBUN POLİSE SALDIRDIĞI ANLAR KAMERADA

Bu arada, düzenledikleri izinsiz gösteri sırasında Taksim'e doğru yürümelerine izin verilmeyen eylemcilerin önlem için bekleyen polis ekiplerine taş, su şişesi ve meşale gibi materyaller attığı ve bir polis memurunun başından yaralandığı anlar kameralar tarafından kayıt altına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto amacıyla Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösterilerde 6 polisin yaralandığını duyurmuştu.