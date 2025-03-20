Özgür Özel'in skandal provokasyon çağrısı sonrası sokaklar karıştı! A Haber bölgede: Polise taşlı saldırı... | Başından böyle yaralandı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında aralarında Ekrem İmamoğlu'nun olduğu 106 şüpheli kişi gözaltına alındı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye binası önünde yaptığı mitingde İstanbul Valisi Davut Gül'ü tehdit ederek skandal ifadeler kullandı. Özel ayrıca provokasyon sokak çağrısında bulunurken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul Saraçhane’de bu akşam yapılan gösterilerde 6 polisimizin yaralandığını duyurdu. Başkent Ankara'da da Özel'in çağrısı sonrası ODTÜ'de marjinal grup sokağa çıkarak polise taşlı saldırıda bulundu. 1 polis başından yaralanırken detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı. Öte yandan A Haber Arka Plan programında Uzman isimler konuyu değerlendirirken Özel'in sokak çağrısına ise peş peşe tepkiler geldi. İşte detaylar...
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İBB'ye yönelik büyük yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da gözaltına alındığı İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto amacıyla bir grup, İBB'nin Saraçhane'deki binasının önünde toplandı. İBB binası önünde miting yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel skandal açıklamalarda bulundu.
"BİR DAHA BİBER GAZI GÖRÜRSEM..."
Özel, parmak sallayarak İstanbul Valisi Davut Gül'ü tehdit eden skandal açıklamalarda bulundu. Özel yaptığı açıklamada, "Emniyet güçleri, bu meydanı provoke etmeyin. İstanbul Valisi Davut Gül, buradan sana sesleniyorum. Bu meydanı provoke etme. Orada bir daha biber gazı görmeyeceğim. Bir daha biber gazı görürsem olacaklardan İstanbul Emniyet Müdürü sorumludur. İstanbul Valisi sorumludur. " dedi.
PROVOKASYON ÇAĞRISI
Özel, ayrca "Diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun? Evet. Evet. Evet." ifadelerini kullanarak skandal sokağa çıkma çağrısı yaptı.
ÖZEL'İN ÇAĞRISININ ARDINDAN SARAÇHANE'DE PROVOKASYON
İstanbul Valiliği'nin yasak kararına rağmen, Özgür Özel'in sokağa çıkın çağrısıyla Saraçhane'de toplanan maskeli gruplar, polise taş ve yabancı
cisimler atarak saldırdı. Özel'in çağrısının ardından marjinal radikal örgütler güvenlik güçlerini hedef aldı.
BAKAN YERLİKAYA DUYURDU! SARAÇHANE'DE PROVOKASYON: 6 POLİS YARALI
CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından CHP'liler Saraçhane'de provokatif eylemler düzenleyerek 6 polisimiz yaralanmasına neden oldu.
POLİSLERİMİZ ÖRNEK DURUŞ SERGİLİYOR
İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösterilerde 6 polisin yaralandığı bilgisini paylaşarak şunları kaydetti: "İstanbul Saraçhane'de bu akşam yapılan gösterilerde 6 polisimiz yaralandı. Ülkemizin huzur ve güvenliğinin teminatı olan kahraman polislerimiz; provokasyonlara karşı büyük bir ferasetle, sabırla, sağduyuyla karşı koymakta, toplumsal olayların nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda örnek bir duruş sergilemektedir. Valimiz, Emniyet Müdürümüz ve polislerimiz halkımızın huzur ve güvenliği için görevlerinin başındalar ve öyle olmaya da devam edecekler. Yaralanan polislerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.
ODTÜ'DE POLİSE TAŞLI SALDIRI
Başkent Ankara'da da Özel'in çağrısı sonrası Saraçhane'nin yanı sıra ODTÜ'de marjinal bir grup sokağa çıktı.
Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı. Hacıalioğlu'nun açıklamaları şöyle: Gördüğünüz gibi taşlarla polislere saldırı gerçekleştiriyorlar.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 6 polisin yaralandığını belirtmişti. Dün yapılan çağrıları gördük Özgür Özel sokak çağrısı yapmış "Bundan sonra sokaklarda ve meydanlardayız demişti." bunun ardından ise İstanbul'da olduğu gibi Başkentte de böyle bir durum yaşanıyor. Polis ekipleri de biber gazıyla beraber müdahale etmeye çalışıyor. Karşı taraftan ise çok sayıda taş geliyor gördüğünüz gibi. Yüzlerini kapatarak biber gazlarını da tekmeleyerek bu noktaya doğru taşları polise atmaya çalışıyorlar. İstanbul'da olduğu gibi başkent Ankara'da da hareketlilik hakim. Burası Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin ana girişi. Birkaç üniversitenin burada toplandığını belirtelim. Kız ve erkek kalabalığı vardı ama şu an itibari ile erkeklerin olduğunu görüyoruz. Bu noktaya doğru bir taş daha geldi. Çevik Kuvvet ekipleri de müdahale etmeye çalışıyor. İstanbul'da yaşanan olaylardan 6 polisimiz yaralandığı belirtildi. An itibari ile buradaki durumda aynı. Sadece öğrenciler değil başka gruplarda var. Buradaki görüntüleler Gezi Kalkışması görüntülerini aratmıyor.
Gazeteci Abdulkadir Selvi A Haber'de değerlendirdi.
A Haber Arka Plan programına katılan Gazeteci Abdulkadir Selvi'nin açıklamaları şöyle: Özgür Özel'in çok sert üslubu var. Özel 'Bazı arkadaşlarımız bizi Taksim'e götür diyor.' Sanki Taksim başka bir ülkenin işgali altına girmiş ve Özgür Özel vatan topraklarına katılacak gibi konuşuyor. Bu konuşmalarda Gezi provası yapılıyor. Özel siyasetten rol çalmaya çalışıyor. Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal olmasıyla Cumhurbaşkanlığı adayı olması mümkün değil. Özel'de kendini ön plana çıkararak Cumhurbaşkanı adayı olmak için dilini sertleştiriyor. Bunun üzerinden kendine ikbal kapısı açmaya çalışıyor.
ÖRGÜT PAÇAVRALARINI SALLAYANLAR ORTAYA ÇIKARMAYA BAŞLADILAR
Örgüt elemanları yüzünü kapatarak birtakım örgüt paçavralarını sallamaya çalışanlar ortaya çıkıyor. Birçok ilde benzer görüntüler var. Şu anda polis ekipleri çok sağ duyulu şekilde davranarak müdahalede bulunmuyor. Ama bu müdahale etmeyeceği anlamına gelmez. Sokaklar tekin değildir insanları sokağa çağırmak doğru bir hareket değildir. Sokaklara örgütler sızmaya başladı. Özel dilini sertleştirirken kendi mücadelelerini örgütlerin eline teslim ediyor.
Saraçhane'de toplanan eylemciler, sokak çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi. Kalabalık, "Özgür gelsene, biber gazı yesene" sloganları atarak Özel'i protesto etti.
"SİYASET ÜRETMEK YERİNE KAOSU SEÇEN ÖZEL'DİR"
A Haber sunucusu Gazeteci Melih Altınok sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Özgür Özel'in bu akşamki "sokaksa sokak" çağrısı yüzü maskeli provokatörleri cesaretlendirdi. Bu gece yaşanacak her türlü olumsuzluğun sorumlusu siyaset üretmek yerine kaosu seçen Özel'dir." dedi.
"SORUMSUZLUKTUR"
Özel'in sokak çağrısına ise peş peşe tepkiler geldi. Bakan Yerlika, Özel'in sokak çağrısına ilişkin yaptığı açıklamada, "Halkı sokağa, meydanlara çağırmak en hafif tabiriyle "sorumsuzluktur." Sokakları karıştırmanın vebalini hiç kimse; ne siyasi, ne hukuki, ne de vicdani olarak ödeyebilir! Göstericilere sesleniyorum: Aranıza karışan provokatörlerin oyununa gelmeyin! Polislerimiz, Aziz Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için 7/24 görevinin başındadır." ifadelerini kullandı.
"HUKUK DIŞIDIR"
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise sosyal medya hesabından Özel'e tepki göstererek, " Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı temel bir haktır. Ancak devam eden adli soruşturmalar üzerinden yapılan sokak çağrıları hukuk dışıdır ve asla kabul edilemez. Yargı makamları tarafından yürütülen soruşturmalarda, yöneltilen suçlamalara cevap verilecek yer sokaklar değil bağımsız ve tarafsız yargıdır. Bu süreçte herkes sağduyulu olmalı; özellikle sorumluluk makamında bulunanlar, açıklamalarında daha fazla dikkat ve özen göstermelidir. Provokatif açıklamalar yaparak ya da yargıyı tehdit ederek gerçekleri değiştirmek mümkün değildir. Yargı mensupları kararlarını verirken hiçbir yerden talimat almadıkları gibi sokaktan da etkilenmez, yalnızca dosya kapsamına göre karar verir. Soruşturma tamamlandığında dosyanın içeriği, iddialar, savunmalar ve deliller tüm şeffaflığıyla kamuoyunun bilgisine sunulacak, maddi gerçek iddialarıyla ve savunmalarıyla net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Toplanan deliller ışığında kararı bağımsız ve tarafsız yargı verecektir ve bu kararlara karşı hak arama yolları sonuna kadar açık ve hukuk düzenimiz içerisinde denetime tabidir. Bu süreçte peşin hüküm vermeden sükunetle soruşturmanın sonucunu beklemek gerekir. Vatandaşlarımızı polislerimizle karşı karşıya getirmenin, provokasyonlarla sokakları karıştırmanın hiç kimseye bir faydası yoktur. Milletimizin huzurunu bozmak isteyenlere asla fırsat verilmeyecektir." şeklinde ifadelerine yer verdi.
1 POLİS BAŞINDAN BÖYLE YARALANDI
Çankaya ilçesine bağlı Güvenpark'ta toplanan grup, ellerindeki dövizlerle slogan atarak, gözaltı kararını protesto etti. Güvenpark'ta toplanan kalabalığın da dahil olduğu grup, sloganlar atarak Birinci Meclisin önünde toplandı. Burada CHP'li bazı milletvekilleri, parti otobüsünden konuşma yaparak, gözaltı kararını eleştirdi. Daha sonra kentin farklı bölgelerinde, çoğunluğu üniversite öğrencilerinin oluşturduğu gruptakiler, ODTÜ'nün önünde toplandı. Burada izinsiz gösteri yapan ve kampüsün içine giren gruba, çevik kuvvet ekipleri dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Buna rağmen ellerindeki sopalarla polise mukavemette bulunan gruptakilere ekipler tarafından zaman zaman biber gazı ve tazyikli suyla karşılık verdi. Buna rağmen ellerindeki sopalarla polise mukavemette bulunan, çöp konteynerlerini ateşe veren gruptakilere ekipler tarafından zaman zaman biber gazı ve tazyikli suyla müdahalede bulunuldu. Eylemcilerden bazılarının bu sırada kaldırım taşlarını sökmeye çalıştığı görüldü. Bu sırada gruptan atılan taşların başına isabet ettiği bir polis memuru yaralandı. Sağlık ekipleri, başından yaralanan polise olay yerinde müdahale etti. Polis ekipleri, grupların eylemi sonlandırması yönünde uyarıda bulundu.
SARAÇHANE'DEKİ İZİNSİZ GÖSTERİDE EYLEMCİLER İBB BİNASINA GİRMEYE ÇALIŞTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da gözaltına alındığı İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto amacıyla bir grup, İBB'nin Saraçhane'deki binasının önünde toplandı.
Taksim'e çıkmak için Bozdoğan Kemeri'ne doğru yürümeye başlayan bazı göstericiler, polisin izin vermemesi üzerine yaşanan arbedenin ardından İBB binasına yöneldi. Bazıları maskeli olan göstericiler, binanın önündeki barikatları yıkarak içeriye girmeye çalıştı. Güvenlik görevlilerinin izin vermemesi üzerine camları yumruklayan göstericiler ile görevliler arasında arbede yaşandı.
İZİNSİZ GÖSTERİ YAPAN GRUBUN POLİSE SALDIRDIĞI ANLAR KAMERADA
Bu arada, düzenledikleri izinsiz gösteri sırasında Taksim'e doğru yürümelerine izin verilmeyen eylemcilerin önlem için bekleyen polis ekiplerine taş, su şişesi ve meşale gibi materyaller attığı ve bir polis memurunun başından yaralandığı anlar kameralar tarafından kayıt altına alındı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto amacıyla Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösterilerde 6 polisin yaralandığını duyurmuştu.
EKREM İMAMOĞLU'NUN GÖZALTINA ALINDIĞI OPERASYON
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 106 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından gözaltı kararı verildi. Soruşturmanın, basına yansıyan para sayma görüntüleri ve MASAK raporu kapsamında gerçekleştiği belirtildi.
"SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ" TANIMI KULLANILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmaya ilişkin açıklamasında İmamoğlu için "Suç örgütü lideri" tanımını kullanırken gözaltına alınanlar arasında belediyenin çeşitli yöneticileri de bulunuyor. Aynı soruşturma kapsamında Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın da gözaltına alındığı bildirildi. İmamoğlu hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında da gözaltı kararı verildi. Bu soruşturma da İmamoğlu ile birlikte İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 kişiyi kapsıyor. Böylece İBB'deki iki ayrı soruşturmada toplamda 106 gözaltı kararı bulunuyor.
İMAMOĞLU'NUN ŞİRKETLERİNE EL KONULDU
Yolsuzluk ve terör suçlamalarıyla bugün sabah saatlerinde gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi'ne MASAK raporları doğrultusunda el konuldu.
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