21 Mart 2025, Cuma
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Özel’in sokak çağrısı | Gösterilerde 16 polis yaralandı! 53 kişiye işlem yapıldı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile ilgili düzenlenen gösterilerde 16 polisin yaralandığını, 53 kişiye adli işlem yapıldığını açıkladı. Adliyeden ve Saraçhane’den son durumu A Haber muhabirleri aktardı.