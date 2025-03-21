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Özel’in sokak çağrısı | Gösterilerde 16 polis yaralandı! 53 kişiye işlem yapıldı

Özel’in sokak çağrısı | Gösterilerde 16 polis yaralandı! 53 kişiye işlem yapıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.03.2025 10:41
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile ilgili düzenlenen gösterilerde 16 polisin yaralandığını, 53 kişiye adli işlem yapıldığını açıkladı. Adliyeden ve Saraçhane’den son durumu A Haber muhabirleri aktardı.
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Özel’in sokak çağrısı | Gösterilerde 16 polis yaralandı! 53 kişiye işlem yapıldı
Özel’in sokak çağrısı! 16 polis yaralandı!
Özel’in sokak çağrısı! 16 polis yaralandı!
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