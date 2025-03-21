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Polislerimiz örnek duruş sergiliyor!

Polislerimiz örnek duruş sergiliyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.03.2025 00:07
İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösterilerde 6 polisin yaralandığı bilgisini paylaşarak şunları kaydetti: "İstanbul Saraçhane'de bu akşam yapılan gösterilerde 6 polisimiz yaralandı. Ülkemizin huzur ve güvenliğinin teminatı olan kahraman polislerimiz; provokasyonlara karşı büyük bir ferasetle, sabırla, sağduyuyla karşı koymakta, toplumsal olayların nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda örnek bir duruş sergilemektedir. Valimiz, Emniyet Müdürümüz ve polislerimiz halkımızın huzur ve güvenliği için görevlerinin başındalar ve öyle olmaya da devam edecekler. Yaralanan polislerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.
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Polislerimiz örnek duruş sergiliyor!
Polislerimiz örnek duruş sergiliyor!
Polislerimiz örnek duruş sergiliyor!
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