21 Mart 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları ODTÜ'de polise taşlı saldırı!
ODTÜ’de polise taşlı saldırı!

ODTÜ'de polise taşlı saldırı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.03.2025 23:26
Başkent Ankara'da da Özel'in çağrısı sonrası ODTÜ'de öğrenciler sokağa çıktı. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı. Hacıalioğlu'nun açıklamaları şöyle: Gördüğünüz gibi taşlarla polislere saldırı gerçekleştiriyorlar.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 6 polisin yaralandığını belirtmişti. Dün yapılan çağrıları gördük Özgür Özel sokak çağrısı yapmış "Bundan sonra sokaklarda ve meydanlardayız demişti." bunun ardından ise İstanbul'da olduğu gibi Başkentte de böyle bir durum yaşanıyor. Polis ekipleri de biber gazıyla beraber müdahale etmeye çalışıyor. Karşı taraftan ise çok sayıda taş geliyor gördüğünüz gibi. Yüzlerini kapatarak biber gazlarını da tekmeleyerek bu noktaya doğru taşları polise atmaya çalışıyorlar. İstanbul'da olduğu gibi başkent Ankara'da da hareketlilik hakim. Burası Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin ana girişi. Birkaç üniversitenin burada toplandığını belirtelim. Kız ve erkek kalabalığı vardı ama şu an itibari ile erkeklerin olduğunu görüyoruz. Bu noktaya doğru bir taş daha geldi. Çevik Kuvvet ekipleri de müdahale etmeye çalışıyor. İstanbul'da yaşanan olaylardan 6 polisimiz yaralandığı belirtildi. An itibari ile buradaki durumda aynı. Sadece öğrenciler değil başka gruplarda var. Buradaki görüntüleler Gezi Kalkışması görüntülerini aratmıyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ODTÜ’de polise taşlı saldırı!
Eylemcilerden Özgür Özel’e tepki: Biber gazı yesene!
Eylemcilerden Özgür Özel’e tepki: Biber gazı yesene!
ODTÜ’de polise taşlı saldırı!
ODTÜ'de polise taşlı saldırı!
Selvi’den Özel’in provokasyon çağrısına sert tepki!
Selvi'den Özel'in provokasyon çağrısına sert tepki!
Tek kalemde 14 milyar TL’lik metro ihalesi!
Tek kalemde 14 milyar TL'lik metro ihalesi!
Özgür Özel: Evet, sokak çağrısı yapıyorum!
Özgür Özel: Evet, sokak çağrısı yapıyorum!
Provokasyonlarda SÖZCÜ TV fitnesi! Polise saldırıya direniş dediler
Provokasyonlarda SÖZCÜ TV fitnesi! Polise saldırıya "direniş" dediler
İBB’deki büyük yolsuzluğun arka planı!
İBB'deki büyük yolsuzluğun arka planı!
Yolsuzluğa tanık işadamı para trafiğini böyle anlatmıştı...
Yolsuzluğa tanık işadamı para trafiğini böyle anlatmıştı...
Yolsuzluk soruşturmasında yeni gellişme!
Yolsuzluk soruşturmasında yeni gellişme!
Başkan Erdoğan: CHP yargının iddialarına cevap veremiyor
Başkan Erdoğan: CHP yargının iddialarına cevap veremiyor
AK Parti önceki dönem milletvekilleri ile iftar!
AK Parti önceki dönem milletvekilleri ile iftar!
MGK’da terörle mücadele mesajı: Kararlılıkla sürecek!
MGK'da terörle mücadele mesajı: Kararlılıkla sürecek!
Daha Fazla Video Göster