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Selvi’den Özel’in provokasyon çağrısına sert tepki! ’Örgüt paçavralarını sallayarak ortaya çıktı’

Selvi'den Özel'in provokasyon çağrısına sert tepki! 'Örgüt paçavralarını sallayarak ortaya çıktı'

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.03.2025 23:23
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul Büyükşehir Belediye binası önünde yaptığı mitingde skandal sokak çağrısında bulundu. Özel'in provokasyon yaparak İstanbul Valisi Davut Gül'ü tehdit etmesinin yankıları sürerken Saraçhane'deki gösterilerde 6 polis yaralandı. Gazeteci Abdulkadir Selvi A Haber ekranlarında Arka Plan programında Özel'in provokasyon çağrısını değerlendirdi. Selvi, Özel'in çağrısına ilişkin " İnsanları sokağa çağırmak doğru bir hareket değildir. Sokaklara örgütler sızmaya başladı. Örgüt yüzünü kapatarak paçavralarını sallayarak ortaya çıkmaya başladı." dedi.
Selvi’den Özel’in provokasyon çağrısına sert tepki! ’Örgüt paçavralarını sallayarak ortaya çıktı’
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