Özgür Özel: Evet, sokak çağrısı yapıyorum!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB'ye yönelik başlatılan soruşturmanın ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de miting düzenledi. Özel, Taksim'i işaret ederek sokak çağrısı yaptı. Gezi Parkı olayları sırasında da Taksim mesken edilmişti. Konuya ilişinkin A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Gazeteci Abdulkadir Selvi, "Bu Özgür Özel'in yeni bir gezi kalkışmasına yaptığı çağrıdır. Maalesef ülkenin kaderi üzerinden oynamaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

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