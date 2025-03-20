Ankara'da provokasyonlarda SÖZCÜ TV fitnesi! Polise saldırıya "direniş" dediler

SÖZCÜ TV'DEN SKANDAL: POLİSE SALDIRIYA "DİRENİŞ"

Benzer bir protesto da Ankara düzenlendi. İmamoğlu'na destek olmak isteyen ODTÜ'lü öğrencilerin protestolarında polise saldırı düzenlendi. CHP'nin fonladığı Sözcü TV ise bu anları "direniş" olarak nitelendirerek skandalı at yarışı yayını gibi yayınladı.

Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yardım etmek suçundan yürütülen soruşturmada yine İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 7 şüpheliden 4'ünün gözaltına alındığı, 3 şüphelinin ise firari olduğu belirlendi.