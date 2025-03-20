Ankara'da provokasyonlarda SÖZCÜ TV fitnesi! Polise saldırıya "direniş" dediler
CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından birçok noktada provokatörler ortalığı karıştırmak için düğmeye bastı. CHP yandaşı Sözcü TV de Ankara’da ODTÜ'lü öğrenciler tarafından protestolarda polise yapılan saldırıyı 'direniş' olarak nitelendirerek adeta bir at yarışı yayını yapar gibi yayınladı.
Yolsuzluk soruşturması kapsamında İBB Başkanı İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 83 şüphelinin gözaltına alındığı, 10 şüphelinin firari olduğu, 7 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.
PROVOKATÖRLER MEYDANDA!
İmamoğlu'nun gözaltı kararı sonrası ortalığı karıştırmak isteyenler harekete geçti. Birçok noktada düzenlene protestolarda polise saldırılırken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul Saraçhane'de yapılan gösterilerde 6 polisin yaralandığını duyurdu.
SÖZCÜ TV'DEN SKANDAL: POLİSE SALDIRIYA "DİRENİŞ"
Benzer bir protesto da Ankara düzenlendi. İmamoğlu'na destek olmak isteyen ODTÜ'lü öğrencilerin protestolarında polise saldırı düzenlendi. CHP'nin fonladığı Sözcü TV ise bu anları "direniş" olarak nitelendirerek skandalı at yarışı yayını gibi yayınladı.
Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yardım etmek suçundan yürütülen soruşturmada yine İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 7 şüpheliden 4'ünün gözaltına alındığı, 3 şüphelinin ise firari olduğu belirlendi.
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