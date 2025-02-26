Savcılık harekete geçti: İmamoğlu'nun diploması iptal mi ediliyor?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının usulsüz olduğu iddiasıyla 'resmi belgede sahtecilik' suçundan soruşturma açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu’nun yatay geçişle aldığı diplomayla ilgili bilgileri İstanbul Üniversitesi'nden talep etti. Başsavcılıktan yapılan açıklamada ise 'İdarece geri alınma işlemi dahil tüm idari tedbirlerin alınması yönünde gereğinin yapılması için müzekkeremiz İstanbul Üniversitesi'ne gönderilmiştir' denildi. YÖK raporunda İmamoğlu’nun geçtiği üniversitenin Türkiye’de tanınmadığı belirtilirken, savcılık 5 Mart’a kadar ifade vermesini istedi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "resmi belgede sahtecilik" suçundan açılan soruşturma kapsamında İstanbul Üniversitesine gönderdiği yazıda, İmamoğlu'nun diploması dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılması istendi.
İMAMOĞLU'NUN ÜNİVERSİTESİ TANINMIYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin iddialar üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne yazı gönderen Başsavcılık, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) araştırma raporunda, söz konusu dönemde KKTC'de faaliyet gösteren yükseköğretim kurumlarından sadece Doğu Akdeniz Üniversitesinin tanındığına işaret etti.
Raporda yer alan yazışmalar dikkate alındığında, yatay geçiş işlemlerinde yabancı ülkedeki yükseköğretim kurumlarının tanınırlığı şartının arandığı aktarılan yazıda, dolayısıyla tanınırlığı olmayan University College of Northern Cyprus'ın (UCNC) yapılan yatay geçiş işlemlerinin İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığınca YÖK kararlarına uygun yürütülmediğinin anlaşıldığı kaydedildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Üniversitesi'ne gönderilen yazıda şu ifadeler yer aldı:
"Yüksek Öğretim Kurulu'nun 17.02.2025 tarihli araştırma raporu kapsamında, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 29.06.1988 tarihli ve 1830 sayılı, 17.09.1991 tarih ve 3462 sayılı ve 23.10.1992 tarih ve 4240 sayılı yazılarında istinaden K.K.T.C.de faaliyet gösteren yükseköğretim kurumlarından sadece Doğu Akdeniz Üniversitesinin Yükseköğretim Kurulu tarafından tanındığının belirtildiği, bahse konu yazışmalar dikkate alındığında yatay geçiş işlemlerinde yabancı ülkedeki yükseköğretim kurumlarının tanınırlığı şartının arandığının anlaşıldığı, dolayısıyla tanınırlığı olmayan University College of Northern Cyprus (UCNC'den yapılan yatay geçiş işlemlerinin İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığınca Yükseköğretim Kurulu Kararlarına uygun yürütülmediğinin anlaşılmıştır.
Bu kapsamda; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 17/02/2025 tarihli araştırma raporu kapsamında, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı tarafından tanınırlık, yatay geçiş kontenjanları, ilan süreleri ve yatay geçiş kabulüne dair idari işlemlerin Yükseköğretim Kurulu kararlarına aykırı olarak yapıldığı tespit edilmiş olup, bahse konu diplomanın kullanılmaya (Yüksek Seçim Kurulu gibi vb.) devam edildiği, bu kapsamda diplomanın dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılması,
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ekte gönderilen rapor doğrultusunda bahse konu diplomanın kullanılması sonucunda doğacak hukuken telafisi mümkün olmayan sonuçlar göz önüne alındığında idari soruşturmanın yürütülmesi veya yürütülen bir idari soruşturma var ise bahse konu soruşturma raporlarının Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesinde görmüş olduğu öğrenime ilişkin tüm belgelerin tarafımıza tarafımıza onaylı suretinin gönderilmesi, 12 Eylül 1990 tarihinde yatay geçişin kabulüne ilişkin iş ve işlemlerin kim ve kimler tarafından ihdas edildiğinin tespiti ve tarafımıza açık kimlik bilgilerinin gönderilmesi, Raporda bahsedilen yatay geçişe ilişkin raporda belirtilen tarihlerde benzer yatay geçiş işlemlerinin yapılıp yapılmadığı hususuna ilişkin cevabın İVEDİ bir şekilde Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi hususunda gereği rica olunur."
BAŞSAVCILIKTAN YENİ AÇIKLAMA! DİPLOMASİ GERİ Mİ ALINACAK?
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "İlgili soruşturma kapsamında medyada çıkan farklı yorumlara sebebiyet veren paylaşımlar nedeniyle açıklamamızı güncelleme gereği hasıl olmuştur; müzekkere içeriğinden açıkça anlaşılan hususlar haricinde özellikle 'diploma iptali' hususunda içerikten de anlaşıldığı üzere söz konusu belge hakkında ileride telafisi mümkün olmayan zararlar oluşacağından, idarece geri alınma işlemi dahil tüm idari tedbirlerin alınması yönünde gereğinin yapılması için müzekkeremiz İstanbul Üniversitesi'ne gönderilmiştir" denildi.
5 MART'A KADAR İFADE VERECEK
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin, "resmi belgede sahtecilik" suçundan başlatılan soruşturmada ifade vermesi için 5 Mart'a kadar süre tanındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında 26 Şubat'ta ifade vermesi için savcılığa çağırılan İmamoğlu, kamu görevi nedeniyle ifadeye gelemeyeceğini belirterek mazeret dilekçesi sundu.
Savcılığın İmamoğlu'na 5 Mart'a kadar ifade vermesi için süre tanıdığı öğrenildi.
YÖK RAPORUNA ULAŞILDI
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "resmi belgede sahtecilik" suçundan açılan soruşturma kapsamında Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) hazırlanan raporda, "YÖK'ün sırasıyla İstanbul Teknik, Trakya ve Marmara üniversitelerine 1988, 1991,1992 yıllarında gönderdiği cevabi yazılarda, KKTC'de faaliyet gösteren yükseköğretim kurumlarından sadece Doğu Akdeniz Üniversitesinin resmen tanınan bir yükseköğretim kurumu olduğuna yer verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "resmi belgede sahtecilik" suçundan açılan soruşturma kapsamında Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) hazırlanan raporda, ABD'deki Southeastern Üniversitesi'nin kurul tarafından tanındığı ancak bu üniversitenin Girne Kampüsü'ndeki UNC-Girne Amerikan Üniversitesi'nin veya dünyanın herhangi bir yerinde bulunan diğer kampüslerindeki yükseköğretim kurumlarının YÖK kurulunca tanınmasının mümkün olmadığına karar verildiği bilgisi anlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin iddialar üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında YÖK tarafından hazırlanarak savcılığa gönderilen raporda, araştırma konusunda bilgi almak amacıyla YÖK'ten İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü ile Girne Amerikan Üniversitesi Rektörlüğü'ne konuyla ilgili bilgi almak amacıyla yazı yazıldığı aktarıldı.
Söz konusu yazıda, İmamoğlu'nun 1990'da Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçiş yaparak işletme fakültesinden mezun olarak aldığı diplomanın, o tarihte ilgili mevzuata aykırı şekilde usulsüz işlemler sonucu alınmış sahte bir diploma olduğu iddia edildiği kaydedildi.
Bu iddiaların yazılı ve görsel basında haberleştirilerek kamuoyunda tartışıldığı ifade edilen yazıda, üniversite kurulunca konuyla ilgili gerekli araştırmanın yapılması ve İmamoğlu'nun yatay geçiş sürecindeki iş ve işlemlerde ilgili mevzuat kapsamında herhangi bir usulsüzlüğe rastlanıp rastlanmadığının savcılığa bildirilmesinin istendiği belirtildi.
Girne Amerikan Üniversitesi Rektörlüğü'nden YÖK'e cevap olarak gönderilen yazıya yer verilen raporda, söz konusu dönemde University College of Northern Cyprus (UCNC) unvanını kullanan ve YÖK'ün denklik verdiği ABD'deki Southeastern Üniversitesi'nin afiliye kampüsü olarak faaliyet gösterdiği belirtildi.
İmamoğlu'nun üniversitenin arşiv kayıtlarına göre, 5 Eylül 1988'de İngilizce İşletme Yönetimi bölümüne kayıt yaptırdığı, kayıt sırasında üniversiteye sunduğu lise diploması, askerlik belgesi, adli sicil raporunun YÖK'e sunulduğu ifade edilen yazıda, İmamoğlu'nun güz 1988, yaz 1990 dönemleri arasında İngilizce İşletme Yönetimi bölümünde eğitim aldığı, yaz 1990 döneminde notunun 2,50 olduğuna ilişkin evrakların sunulduğu aktarıldı.
Yazıda, Ekrem İmamoğlu 29 Eylül 1990'da UCNC İşletme Yönetimi (İngilizce) programından İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) programına yatay geçiş yapmak üzere başvuru yaptığı anlatılarak, İmamoğlu'nun 1 Ekim 1990'da üniversitedeki kaydını İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçiş yapacağını belirterek kendi isteğiyle sildirdiği bilgisine yer verildi.
Söz konusu belgelerin YÖK tarafından değerlendirildiği aktarılan raporda, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 18 Kasım 1991'de alınan kararına vurgu yapıldı.
Bu kararda, ABD'deki Southeastern Üniversitesi'nin kurul tarafından tanındığı ancak bu üniversitenin Girne Kampüsü'ndeki UNC-Girne Amerikan Üniversitesi'nin veya dünyanın herhangi bir yerinde bulunan diğer kampüslerindeki yükseköğretim kurumlarının YÖK tarafından tanınmasının mümkün olmadığına karar verildiği aktarıldı.
Raporda, Yükseköğretim Kurulunun bir kararında Girne Amerikan Üniversitesi'nin 1993-1994 ders yılından itibaren Öğrenci Seçme Sınavı ve Öğrenci Yerleştirme Sınavlarını kazanmamış Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin Girne Amerikan Üniversitesi'nden alacakları mezuniyet diplomalarının eşdeğerliliğinin kabul edilmemesine ilişkin hükmünün bulunduğuna dikkati çekildi.
YÖK'ün sırasıyla İstanbul Teknik, Trakya ve Marmara üniversitelerine 1988, 1991, 1992 yıllarında gönderdiği cevabi yazılarda, KKTC'de faaliyet gösteren yükseköğretim kurumlarından sadece Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin resmen tanınan bir yükseköğretim kurumu olduğu kaydedildi.
MANSUR YAVAŞ: GELİŞMELERİ BİRLİKTE İZLEYELİM
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Genç Akademi Bahçelievler'in açılışı sonrası bir basın mensubunun, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na açılan sahte diploma soruşturması hakkında ne düşünüyorsunuz" sorusuna, "Biz de basından duyduk. Gelişmeleri hep beraber izleyelim olur mu" yanıtını verdi.