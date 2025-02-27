İmamoğlu'nun diploması iptal mi edilecek? Eski YÖK üyesinden açıklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Üniversitesi'nden gerekli işlemlerin yapılmasını talep etti. Eski YÖK Denklik Komisyonu Başkanı Abdullah Çavuşoğlu, süreci değerlendirerek, İmamoğlu’nun diplomasının sahte olmadığını ancak yatay geçiş sürecinin hukuka uygun olmadığını belirtti. Çavuşoğlu’na göre, İmamoğlu’nun yatay geçişi gerçeğe aykırı beyan ve belgelerle gerçekleşti ve başvuru sürecinde hak kaybına neden olabilecek usulsüzlükler bulundu. Çavuşoğlu ayrıca üniversiteye düşenin söz konusu diplomayı iptal ederek kamu vicdanını rahatlatmak olduğunun altını çizdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "resmi belgede sahtecilik" suçundan açılan soruşturma kapsamında İstanbul Üniversitesine gönderdiği yazıda, İmamoğlu'nun diploması dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılması istendi.
Bu gelişmeler sonrası İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilip edilmeyeceği tartışma konusu olurken Sabah'a konuşan Eski YÖK Yürütme Kurulu Üyesi (Denklik Komisyonu Başkanı) ve ÖSYM Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Çavuşoğlu süreci değerlendirdi.
"YÖK'TEN GÖRÜŞ ALINMALI"
"1990 yılında İİBF işletme (İngilizce) bölümüne yatay geçiş yapan Ekrem İmamoğlu'nun bu kavram ve kurallar çerçevesinde değerlendirilmeli" diyen Abdullah Çavuşoğlu, "İmamoğlu Trabzon Lisesi'nden mezun olduktan sonra KKTC'de Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü kazandı. Bir süre sonra kaydını Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi İşletme bölümüne aldırdı. KKTC'de iki yıllık eğitimin ardından İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'ne yatay geçiş yaptı ve 1994 yılında mezun olduğu kendi öz geçmişinde belirtilmektedir. 1990'lı yıllarda dijitalleşmenin günümüzdeki kadar gelişmediği ortamda, denklik sorgulaması hususunda geçerli olan yöntem 'yazı yazarak' YÖK'ten görüş almaktır." ifadelerini kullandı.
"DİPLOMA SAHTE DEĞİL SÜREÇ GERÇEĞE AYKIRI"
"İmamoğlu'nun yatay geçişinin usulsüz ve yasal çerçevede gerçekleşmediği son derece açıktır" değerlendirmesini yapan Abdullah Çavuşoğlu, "Basın organlarında 'diploması sahte' ibareleri görülmektedir ki bu yanlıştır. Diploma sahte değildir fakat 'diploma' ile neticelenen sürecin başlangıcı gerçeğe aykırı beyan ve evrak ile gerçekleştirilmiştir. Ayrıca başvuru sürecinin karara bağlanması ilanın askı süreci bitmeden 2 gün önce gerçekleştirildiği belirtilmektedir ki bu da potansiyel hak gaspı demektir çünkü takip eden 2 gün zarfında mevcut adaydan daha yüksek puana sahip bir aday pekâlâ başvurabilir. Tartışma konusu yatay geçiş eğer 'kanun ve yönetmeliklere' uygun olarak değerlendirilir ise ortaya YÖK denklik biriminin varoluş gerekçesini boşa çıkaran bir durum ortaya çıkacaktır. Bugün de yurt dışındaki tanınmayan bir üniversiteden yatay geçiş yapamayan adaylar, açacakları davalar yoluyla yatay geçiş hakkına kavuşacaklardır." diye konuştu.
"ÜNİVERSİTEDE BİR TANIDIK VASITASIYLA..."
Abdullah Çavuşoğlu şöyle devam etti: "Buradaki durum, ÖSYM tarafından üniversiteye yerleşemeyen bir kişinin 'üniversitedeki bir tanıdık' vasıtası ile yerleşmesi ve diploma sahibi olmasıdır. Gerçeklerin ise zamanla açığa çıkma huyu vardır. Söz konusu hukuksuz icraat gerek sehven veya gerekse kasıtlı olarak İstanbul Üniversitesi tarafından işlenmiştir.
Üniversiteye düşen, söz konusu diplomayı iptal ederek kamu vicdanını rahatlatmasıdır. Aksi takdirde ne YÖK ve ne de diğer kurumlar bu konuda sorumlu değillerdir. İşlenen cürüm, hukuken zaman aşımına uğramış olsa dahi, haksız yolla elde edilen diploma için aynı şey geçerli değildir.
Örneğin benzer şekilde, 2010 KPSS'de kopya çekerek çeşitli kurumlara yerleşen yüzlerce kişinin haksız iktisap ile elde ettiği devlet memurluğu sona erdirilmiştir."
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