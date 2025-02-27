İmamoğlu’nun diploması iptal mi edilecek? Eski YÖK üyesinden açıklama

"ÜNİVERSİTEDE BİR TANIDIK VASITASIYLA..."



Abdullah Çavuşoğlu şöyle devam etti: "Buradaki durum, ÖSYM tarafından üniversiteye yerleşemeyen bir kişinin 'üniversitedeki bir tanıdık' vasıtası ile yerleşmesi ve diploma sahibi olmasıdır. Gerçeklerin ise zamanla açığa çıkma huyu vardır. Söz konusu hukuksuz icraat gerek sehven veya gerekse kasıtlı olarak İstanbul Üniversitesi tarafından işlenmiştir.

Üniversiteye düşen, söz konusu diplomayı iptal ederek kamu vicdanını rahatlatmasıdır. Aksi takdirde ne YÖK ve ne de diğer kurumlar bu konuda sorumlu değillerdir. İşlenen cürüm, hukuken zaman aşımına uğramış olsa dahi, haksız yolla elde edilen diploma için aynı şey geçerli değildir.

Örneğin benzer şekilde, 2010 KPSS'de kopya çekerek çeşitli kurumlara yerleşen yüzlerce kişinin haksız iktisap ile elde ettiği devlet memurluğu sona erdirilmiştir."