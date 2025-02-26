Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'nun usülsüz diploma skandalını aklama girişimi!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun usülsüz diploma skandalı Türkiye'nin gündeminde yer alırken yeni bir gelişme yaşandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel İmamoğlu'nun 'usulsüz diploma' rezaletini aklamak için dikkat çeken ifadeler kullandı. Özel, '31 yıl önce biri cinayet işlemiş olsa zaten zaman aşımından o cinayet ortadan kalkıyor hukuken.' ifadelerini kullandı.
Ekrem İmamoğlu'nun 'sahte diploma' skandalının yankıları devam ediyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "resmi belgede sahtecilik" suçundan açılan soruşturma kapsamında İstanbul Üniversitesine gönderdiği yazıda, İmamoğlu'nun diploması dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılması istendi.
ÖZEL'DEN DİKKAT ÇEKEN SAVUNMA
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'sahte diploma' skandalını örtmek için akıl dışı bir savunmaya girişti. Özgür Özel, "Hayır. Neyine iptal olacak, var olan şey yok olur mu? 31 sene önce verilmiş diploma, geçilmiş dersler… Üniversite ilan etmiş, 'Gelin başvurun bana' demiş, başvuruyu kabul etmiş." dedi.
Özel, "31 yıl önce biri cinayet işlemiş olsa zaten zaman aşımından o cinayet ortadan kalkıyor hukuken." ifadelerini kullandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin iddialar üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne yazı gönderen Başsavcılık, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) araştırma raporunda, söz konusu dönemde KKTC'de faaliyet gösteren yükseköğretim kurumlarından sadece Doğu Akdeniz Üniversitesinin tanındığına işaret etti.
Raporda yer alan yazışmalar dikkate alındığında, yatay geçiş işlemlerinde yabancı ülkedeki yükseköğretim kurumlarının tanınırlığı şartının arandığı aktarılan yazıda, dolayısıyla tanınırlığı olmayan University College of Northern Cyprus'ın (UCNC) yapılan yatay geçiş işlemlerinin İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığınca YÖK kararlarına uygun yürütülmediğinin anlaşıldığı kaydedildi.
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