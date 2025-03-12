Şaibeli diploma soruşturmasında savcılıktan İstanbul Üniversitesi’ne ikinci yazı

CHP'de günlerdir çalkalanan skandallardan bir diğeri Ekrem İmamoğlu'nun sahte diploma krizine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğuna yönelik ihbarlar ve YÖK tarafından hazırlanan rapor sonucundan "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Üniversitesi'ne sahte lisans diplomasına yönelik ikinci bir yazı gönderildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne yaptığı yatay geçiş durumunun usulsüz olduğuna yönelik soruşturmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne 24 Şubat 2025 tarihinde müzekkere göndermişti. Gönderilen yazıda; YÖK Denetim Kurulu'nun yatay geçişe ilişkin tespit ettiği usulsüzlükler tek tek sıralanarak diplomanın geri alınması dahil tüm tedbirlerin alınması istendi.