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Şaibeli diploma soruşturmasında savcılıktan İstanbul Üniversitesi'ne ikinci yazı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.03.2025 14:01 Güncelleme: 12.03.2025 15:06
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Şaibeli diploma soruşturmasında savcılıktan İstanbul Üniversitesi’ne ikinci yazı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun usulsüz diploma skandalında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun sahte diplomasına ilişkin İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne ikinci bir yazı gönderdi. Yer alan tekit yazısında gerekli işlemlerin bir an önce yapılarak savcılığa bildirilmesi istendi. İstanbul Üniversitesi tarafından İmamoğlu'nun yatay geçişi hakkında yönetim kurulunun toplanarak diplomasına ilişkin kararın vermesi bekleniyor.

CHP'de günlerdir çalkalanan skandallardan bir diğeri Ekrem İmamoğlu'nun sahte diploma krizine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğuna yönelik ihbarlar ve YÖK tarafından hazırlanan rapor sonucundan "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Üniversitesi'ne sahte lisans diplomasına yönelik ikinci bir yazı gönderildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne yaptığı yatay geçiş durumunun usulsüz olduğuna yönelik soruşturmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne 24 Şubat 2025 tarihinde müzekkere göndermişti. Gönderilen yazıda; YÖK Denetim Kurulu'nun yatay geçişe ilişkin tespit ettiği usulsüzlükler tek tek sıralanarak diplomanın geri alınması dahil tüm tedbirlerin alınması istendi.


Savcılıktan gönderilen tekit yazısına ilişkin İstanbul Üniversitesi bilgilendirme yapacak. (AA) Savcılıktan gönderilen tekit yazısına ilişkin İstanbul Üniversitesi bilgilendirme yapacak. (AA)

"GEREKLİ İNCELEMELERİ YAPACAĞIZ"

İstanbul Üniversitesi tarafından resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada "Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı'nın 17.02.2025 tarihli Araştırma Raporu'nda yer alan tespitler çerçevesinde, üniversitemiz bünyesinde gerekli inceleme ve işlemler tesis edilerek neticesinden ilgili kurumlara ve kamuoyuna bilgi verilecektir." denildi.


SAVCILIKTAN 2'NCİ YAZI

Sabah'ta yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 11 Mart 2025 tarihinde İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne ikinci bir yazı gönderildiği belirtildi. 24 Şubat'ta gönderilen müzekkere hatırlatılarak ele alınan tekit yazısında "gerekli işlemlerin bir an önce yapılarak savcılığa bildirilmesi" istendi.

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının geçerliliğine ilişkin karar, İstanbul Üniversitesi tarafından toplanılacak kurul ile belirlenecek. (AA) Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının geçerliliğine ilişkin karar, İstanbul Üniversitesi tarafından toplanılacak kurul ile belirlenecek. (AA)

DİPLOMA HAKKINDA SON KARAR VERİLECEK

Geçtiğimiz gün İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce 2. sınıfı için açılan 1990 yılındaki kontenjanlarda mevzuata aykırı olarak adayların yerleştirildiği tespit edilmişti. Öte yandan Ekrem İmamoğlu, kendi adını taşıyan resmi internet sitesinde eğitim bilgilerini güncellemesi dikkat çekmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yollanan tekit yazısının ardından İstanbul Üniversitesi'nin Ekrem İmamoğlu'nun diploma soruşturmasına ilişkin son kararı vermesi bekleniyor.

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