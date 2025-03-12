Şaibeli diploma soruşturmasında savcılıktan İstanbul Üniversitesi'ne ikinci yazı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun usulsüz diploma skandalında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun sahte diplomasına ilişkin İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne ikinci bir yazı gönderdi. Yer alan tekit yazısında gerekli işlemlerin bir an önce yapılarak savcılığa bildirilmesi istendi. İstanbul Üniversitesi tarafından İmamoğlu'nun yatay geçişi hakkında yönetim kurulunun toplanarak diplomasına ilişkin kararın vermesi bekleniyor.
CHP'de günlerdir çalkalanan skandallardan bir diğeri Ekrem İmamoğlu'nun sahte diploma krizine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğuna yönelik ihbarlar ve YÖK tarafından hazırlanan rapor sonucundan "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Üniversitesi'ne sahte lisans diplomasına yönelik ikinci bir yazı gönderildi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne yaptığı yatay geçiş durumunun usulsüz olduğuna yönelik soruşturmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne 24 Şubat 2025 tarihinde müzekkere göndermişti. Gönderilen yazıda; YÖK Denetim Kurulu'nun yatay geçişe ilişkin tespit ettiği usulsüzlükler tek tek sıralanarak diplomanın geri alınması dahil tüm tedbirlerin alınması istendi.
"GEREKLİ İNCELEMELERİ YAPACAĞIZ"
İstanbul Üniversitesi tarafından resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada "Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı'nın 17.02.2025 tarihli Araştırma Raporu'nda yer alan tespitler çerçevesinde, üniversitemiz bünyesinde gerekli inceleme ve işlemler tesis edilerek neticesinden ilgili kurumlara ve kamuoyuna bilgi verilecektir." denildi.
SAVCILIKTAN 2'NCİ YAZI
Sabah'ta yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 11 Mart 2025 tarihinde İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne ikinci bir yazı gönderildiği belirtildi. 24 Şubat'ta gönderilen müzekkere hatırlatılarak ele alınan tekit yazısında "gerekli işlemlerin bir an önce yapılarak savcılığa bildirilmesi" istendi.
DİPLOMA HAKKINDA SON KARAR VERİLECEK
Geçtiğimiz gün İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce 2. sınıfı için açılan 1990 yılındaki kontenjanlarda mevzuata aykırı olarak adayların yerleştirildiği tespit edilmişti. Öte yandan Ekrem İmamoğlu, kendi adını taşıyan resmi internet sitesinde eğitim bilgilerini güncellemesi dikkat çekmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yollanan tekit yazısının ardından İstanbul Üniversitesi'nin Ekrem İmamoğlu'nun diploma soruşturmasına ilişkin son kararı vermesi bekleniyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Otobüslerde aile indirimi başladı mı, şartları neler? Şehirlerarası otobüslerde aile indirimi ne kadar?
- Ayçiçek yağı hangi markette en uygun fiyata satılıyor?
- AÖL sınav giriş yerleri belli oldu mu? 2025 2. Dönem AÖL Sınav giriş belgesi nasıl alınır?
- Beyaz far yasaklandı mı, son durum ne? Xenon beyaz far nedir, zararları neler?
- Emekli promosyonlarında rekabet kızışıyor! Banka kampanyaları ve promosyon tutarlar
- 5.821 memur alımı başladı! 64 Kamu kurumunda iş başvuru ekranı açıldı: İşte kontenjanlar ve başvuru şartları
- Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 106 personel alımı yapacak: İşte başvuru detayları
- Af yasası gelecek mi? Bakan Tunç açıkladı: "Söz konusu değil"
- 1 Milyon TL'nin altında otomobiller! İşte 2025 Mart ayı en ucuz sıfır araçlar... Bu listeye bakmadan almayın!
- 16.4 milyon emekli için takvim netleşti! 24-25-26-27-28 Mart'ta hesaplara geçecek! SSK, BAĞKUR hepsi için...
- Kolon kanserine karşı etkili kalkan! Harvard doktorları öneriyor: 1 porsiyon yetiyor
- 18 Mart resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 18 Mart'ta okullar, resmi daireler açık olacak mı?