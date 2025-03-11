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Tantuni diye at ve eşek eti yedirdiler! Sucukta kanatlı eti, köftede taşlık: İşte bakanlığın ifşa ettiği o liste

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.03.2025 19:11 Güncelleme: 11.03.2025 19:34
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Tantuni diye at ve eşek eti yedirdiler! Sucukta kanatlı eti, köftede taşlık: İşte bakanlığın ifşa ettiği o liste

Gıda da hilekarlık yaparak birçok üründe farklı malzemeler kullanan gıda teröristleri tek tek ifşalanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gıda ürünlerinde kullanılan taklit ve tağşiş ürünler tek tek listelenerek ortaya çıkıyor. Bakanlığın taklit ve tağşiş listesinde yeni yer alan gıda teröristi o firmalar bir kez daha 'yok artık' dedirtti. Tantuni diyerek vatandaşa at ve eşek yediren hilekarlar sucukta kanatlı eti kullanırken köftede ise yine kanatlı eti, taşlık ve kalp kullandı. İşte detaylar...

Gıda teröristleri Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tek tek ifşalanıyor. Vatandaşların tükettikleri gıdalarda kullanılmaması gereken malzemeleri kullanarak hilekarlık yapan firmaların listesi güncellendi.

HİLEKARLAR LİSTESİ GÜNCELLENDİ

Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ederken son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı.

YARIM YAĞLI PEYNİRDE NİŞASTA!

TURGUT REİS SÜT MAM. TAR. ÜRN. OTO. GIDA SAN. VE TIC. LTD. ŞTI. SÜT ÜRN. İMALATI firmasında ise yarım yağlı taze çeşnili eritme peynirinde bitkisel yağ ve nişasta tespit edildi.

Bakanlığın taklit ve tağşiş listesi | Ekran görüntüsü-ahaber.com.trBakanlığın taklit ve tağşiş listesi | Ekran görüntüsü-ahaber.com.tr

"KEÇİ VE KOYUN SÜTÜ" İLE PEYNİRDE SÜT BULUNAMADI

HÜSEYİN GEDİZ GIDA VE SAN. TİC. LTD.ŞTİ. olgunlaştırılmış tam yağlı koyun keçi ve inek sütlerinden beyaz peynirinde Keçi Sütü ve koyun sütü tespit edilemedi.

Bakanlığın taklit ve tağşiş listesiBakanlığın taklit ve tağşiş listesi

TANTUNİ DİYEREK AT VE EŞEK YEDİRDİLER!

Gıda teröristleri özellikle et ve et ürünlerinde pek çok kez hilekarlık yapıyor. Bunlardan biri de bakanlığın güncellenen taklit ve tağşiş listesinde yerini aldı. Mersin'de ERDEMLİ GÖKSEL YEMEKÇİLİK TEKSTİL firmasına ait et ve et ürünleri kategorisinde tantuniden at ve eşek eti tespit edildi.

KÖFTEDE KANATLI ETİ, SUCUKLA SAKATAT!

ÇETİNKAYA ET MARKET-İSMAİL ÇETİNKAYA adlı firmanın kasap köftesinde ise yine kanatlı eti tespit edildi.

Bakanlığın taklit ve tağşiş listesi | Ekran görüntüsü-ahaber.com.trBakanlığın taklit ve tağşiş listesi | Ekran görüntüsü-ahaber.com.tr

MANSUR CATERİNG KURUMSAL YEMEK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından üretilen çiğ soslu tavuk köfte harcında sakatat (taşlık) ve soya tespit edildi.

Bakanlığın taklit ve tağşiş listesi | Ekran görüntüsü-ahaber.com.trBakanlığın taklit ve tağşiş listesi | Ekran görüntüsü-ahaber.com.tr

ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA VE GIDA KATKI MADDELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından üretilen Afyonkarahisar Kocatürk marka sucuklarda ise kanatlı eti sakatat (baş eti) tespit edildi.

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Tantuni diye at ve eşek eti yedirdiler! Sucukta kanatlı eti, köftede taşlık: İşte bakanlığın ifşa ettiği o liste Tantuni diye at ve eşek eti yedirdiler! Sucukta kanatlı eti, köftede taşlık: İşte bakanlığın ifşa ettiği o liste Tantuni diye at ve eşek eti yedirdiler! Sucukta kanatlı eti, köftede taşlık: İşte bakanlığın ifşa ettiği o liste
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