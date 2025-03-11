Tantuni diye at ve eşek eti yedirdiler! Sucukta kanatlı eti, köftede taşlık: İşte bakanlığın ifşa ettiği o liste

Gıda teröristleri Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tek tek ifşalanıyor. Vatandaşların tükettikleri gıdalarda kullanılmaması gereken malzemeleri kullanarak hilekarlık yapan firmaların listesi güncellendi.

HİLEKARLAR LİSTESİ GÜNCELLENDİ

Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ederken son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı.

YARIM YAĞLI PEYNİRDE NİŞASTA!

TURGUT REİS SÜT MAM. TAR. ÜRN. OTO. GIDA SAN. VE TIC. LTD. ŞTI. SÜT ÜRN. İMALATI firmasında ise yarım yağlı taze çeşnili eritme peynirinde bitkisel yağ ve nişasta tespit edildi.