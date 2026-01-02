Yaşam

Bolu Dağı geçidinde buzlanma alarmı! Ağır tonajlı araçlara yasaklama getirildi

Bolu'da etkili olan yoğun kar yağışı sürücüler zor anlar yaşatırken Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolundaki TIR kazalarıyla geçişlerde aksamalar meydana geldi. A Haber muhabiri Burcu Özüduru ve kameraman Hasancan Türkeş, Bolu Dağı mevkiindeki son durumu ve verilen uyarıları aktardı. Özüduru açıklamalarında trafiğin normale döndüğünü ifade ederken ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmediğini belirtti.

Bolu'da dünden bu yana aralıklı olarak etkisini gösteren yoğun kar yağışı, havanın soğuması ile birlikte buzlanma riskini artırırken trafik kazalarını da beraberinde getirdi. TEM Otoyolu'nun Bolu geçişi Ankara ve İstanbul istikametinde meydana gelen TIR kazaları nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Bolu'da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle ağır tonajlı araçların geçisi yasaklandı. (Foto: AA)Bolu'da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle ağır tonajlı araçların geçisi yasaklandı. (Foto: AA)

AĞIR TONAJLI ARAÇLARIN GEÇİŞİ YASAKLANDI

Bolu Valiliği tarafından yoğun kar yağışı, buzlanma ve don olayları nedeniyle Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Düzce Kaynaşlı-Bolu Gerede Cankurtaran kesiminde ağır tonajlı araçların geçişi yasaklanırken motosiklet, scooter, elektrikli scooter, elektrikli bisiklet, bisiklet ve motokuryelerin 2 Ocak 2026 Cuma günü trafiğe çıkmasına tedbir amaçlı izin verilmeyeceği belirtildi.

Bu kapsamda bu gece 22.00 ila yarın gece 23.59 saatleri arasında il genelinde motosiklet, scooter, elektrikli scooter, elektrikli bisiklet, bisiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışının tedbiren yasaklandığı bildirildi. Vatandaşların can ve mal güvenliği açısından alınan bu karara hassasiyetle riayet ederek, olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

A HABER EKİPLERİ BOLU'DA!

A Haber muhabiri Burcu Özüduru Anadolu'ya geçişte en önemli güzergah hattı Bolu mevkiindeki son durumu ve Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamaları aktardı.

Foto: AAFoto: AA

YOLLAR TRAFİĞE AÇILDI

Bizler D100 karayolundayız. Hemen buradaki bilgileri sizlerle paylaşalım. Anadolu Otoyolu ve D100 karayolu da Bolu Dağı Tüneli'nden kaynaklı giriş-çıkışlar kapatılmıştı. Ama gün içerisinde bu yollar açıldı. Şu an için kapalı herhangi bir yol yok, öncesinde bu bilgiyi sizlerle paylaşalım.

Valilik tarafından yapılan açıklamada Bolu Dağı geçişinde kar yağışının şiddetini artırmasıyla birlikte, dün gece saatinde şiddetini artırdı elbette. Ulaşımda ciddi aksamalar yaşandı. Dün D100 karayolunda Bolu Dağı kesiminde İstanbul istikametinde kayganlaşan yolda bir tırın makaslama yapması sonucunda trafiği tamamen durdurduğu bilgisi vardı. Bugün ise yine iki TIR'ın daha ulaşımı aksattığı belirlendi. Bundan dolayı tabii yollar kapanmıştı; D100 karayolu ve Anadolu Otoyolu kapanmıştı.

A Haber - Ekran Görüntüsü A Haber - Ekran Görüntüsü

"EKİPLER TEYAKKUZDA"

Ancak bununla ilgili Bolu Valiliği gün içerisinde açıklamalarda bulundu. Anadolu Otoyolu Ankara-Bolu istikametinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarının tamamlandığını, yolun kontrollü şekilde yeniden trafiğe açıldığını duyurdu. Trafik ekipleri bölgede teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürüyor elbette.

Özellikle hemen şu karşıda bir tabela var. İlerleyen yolda Ankara'ya doğru giden yol, yani yine Anadolu Otoyolu'nda bir ayrım var. İşte sürücüler o Abant tarafına doğru yönlendiriliyor trafik ekiplerinin yönlendirmesiyle birlikte. Bundan dolayı da tabii o trafiğin yoğun olmasının bir nebze daha önüne geçildiğini söyleyebiliriz.

A Haber - Ekran Görüntüsü A Haber - Ekran Görüntüsü

"KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) alınan bilgilere göre de önümüzdeki günlerde Bolu'da kar yağışı devam edecek. Şu an için kar yağışı yok ancak karın yerini soğuğa bıraktığını söyleyebilirim. Termometreler şu anda -12 dereceyi gösteriyor. Çok soğuk olduğunu söyleyebilirim havanın. Hemen arka taraftaki arka plandaki görüntüyü de kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Yollardaki çalışmalar hala devam ediyor. Karayolları ekiplerinin çalışmaları bu noktada devam ediyor.

A Haber - Ekran Görüntüsü A Haber - Ekran Görüntüsü

"MOTOSİKLET, SKUTER VE BİSİKLETLERİN TRAFİĞE ÇIKIŞI TEDBİREN YASAKLANDI"

Bolu Valiliği'nin aldığı bir karardan daha bahsedelim elbette. Bu anlamda yollardan kaynaklı, işte buzlanmadan ve yoğun kar yağışından kaynaklı da il genelinde bu gece saat 22:00'den itibaren ve yarın saat 12:00'ye kadar da motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve bisikletlerin belirli saatler arasında trafiğe çıkışı tedbiren yasaklandı. Yetkililer bu kararın tamamen can ve mal güvenliği amacıyla alındığını belirtti.

A Haber - Ekran Görüntüsü A Haber - Ekran Görüntüsü

"OKULLAR TATİL EDİLDİ"

Yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle de tabii siz de yayına başlamadan önce aktardınız, Bolu'da okullar tatil edildi bir gün arayla. Yani 2 Ocak Cuma günü de bir gün resmi tatil oldu diyelim kar yağışından kaynaklı. Tabii bu anlamda yetkililerin yaptığı uyarıları da dikkate almak gerekli diye söyleyelim.

Hemen şunları aktaracak olursak, önemli olan şeylerden biri de aslında o araçlardaki kar lastiği. Tabii kar lastiği Bolu'da çok da fazla işe yaramıyor şu nedenden dolayı; çok fazla yokuş var, radar tepe var. Bundan dolayı da araçlar elbette zorlanıyor. Bunun için önemli tedbirlerden biri de dört tekerleğin dördüne de zincir olması elbette. Bu noktada sürücüleri de uyarmış olalım.

Şu an için tekrardan bir özetlemek gerekirse; Bolu'da herhangi bir kapalı yol yok. Anadolu Otoyolu yolu açılmış durumda. D100 yolunda da herhangi bir sıkıntı olmadığını bu noktadan belirtelim.

