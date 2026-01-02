Bolu Dağı geçidinde buzlanma alarmı! Ağır tonajlı araçlara yasaklama getirildi
Bolu'da etkili olan yoğun kar yağışı sürücüler zor anlar yaşatırken Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolundaki TIR kazalarıyla geçişlerde aksamalar meydana geldi. A Haber muhabiri Burcu Özüduru ve kameraman Hasancan Türkeş, Bolu Dağı mevkiindeki son durumu ve verilen uyarıları aktardı. Özüduru açıklamalarında trafiğin normale döndüğünü ifade ederken ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmediğini belirtti.
Bolu'da dünden bu yana aralıklı olarak etkisini gösteren yoğun kar yağışı, havanın soğuması ile birlikte buzlanma riskini artırırken trafik kazalarını da beraberinde getirdi. TEM Otoyolu'nun Bolu geçişi Ankara ve İstanbul istikametinde meydana gelen TIR kazaları nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
AĞIR TONAJLI ARAÇLARIN GEÇİŞİ YASAKLANDI
Bolu Valiliği tarafından yoğun kar yağışı, buzlanma ve don olayları nedeniyle Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Düzce Kaynaşlı-Bolu Gerede Cankurtaran kesiminde ağır tonajlı araçların geçişi yasaklanırken motosiklet, scooter, elektrikli scooter, elektrikli bisiklet, bisiklet ve motokuryelerin 2 Ocak 2026 Cuma günü trafiğe çıkmasına tedbir amaçlı izin verilmeyeceği belirtildi.
Bu kapsamda bu gece 22.00 ila yarın gece 23.59 saatleri arasında il genelinde motosiklet, scooter, elektrikli scooter, elektrikli bisiklet, bisiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışının tedbiren yasaklandığı bildirildi. Vatandaşların can ve mal güvenliği açısından alınan bu karara hassasiyetle riayet ederek, olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
A HABER EKİPLERİ BOLU'DA!
A Haber muhabiri Burcu Özüduru Anadolu'ya geçişte en önemli güzergah hattı Bolu mevkiindeki son durumu ve Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamaları aktardı.
YOLLAR TRAFİĞE AÇILDI
Bizler D100 karayolundayız. Hemen buradaki bilgileri sizlerle paylaşalım. Anadolu Otoyolu ve D100 karayolu da Bolu Dağı Tüneli'nden kaynaklı giriş-çıkışlar kapatılmıştı. Ama gün içerisinde bu yollar açıldı. Şu an için kapalı herhangi bir yol yok, öncesinde bu bilgiyi sizlerle paylaşalım.
Valilik tarafından yapılan açıklamada Bolu Dağı geçişinde kar yağışının şiddetini artırmasıyla birlikte, dün gece saatinde şiddetini artırdı elbette. Ulaşımda ciddi aksamalar yaşandı. Dün D100 karayolunda Bolu Dağı kesiminde İstanbul istikametinde kayganlaşan yolda bir tırın makaslama yapması sonucunda trafiği tamamen durdurduğu bilgisi vardı. Bugün ise yine iki TIR'ın daha ulaşımı aksattığı belirlendi. Bundan dolayı tabii yollar kapanmıştı; D100 karayolu ve Anadolu Otoyolu kapanmıştı.