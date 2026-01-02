Bolu Dağı geçidinde buzlanma alarmı! Ağır tonajlı araçlara yasaklama getirildi

Özellikle hemen şu karşıda bir tabela var. İlerleyen yolda Ankara'ya doğru giden yol, yani yine Anadolu Otoyolu'nda bir ayrım var. İşte sürücüler o Abant tarafına doğru yönlendiriliyor trafik ekiplerinin yönlendirmesiyle birlikte. Bundan dolayı da tabii o trafiğin yoğun olmasının bir nebze daha önüne geçildiğini söyleyebiliriz.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) alınan bilgilere göre de önümüzdeki günlerde Bolu'da kar yağışı devam edecek. Şu an için kar yağışı yok ancak karın yerini soğuğa bıraktığını söyleyebilirim. Termometreler şu anda -12 dereceyi gösteriyor. Çok soğuk olduğunu söyleyebilirim havanın. Hemen arka taraftaki arka plandaki görüntüyü de kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Yollardaki çalışmalar hala devam ediyor. Karayolları ekiplerinin çalışmaları bu noktada devam ediyor.

"MOTOSİKLET, SKUTER VE BİSİKLETLERİN TRAFİĞE ÇIKIŞI TEDBİREN YASAKLANDI"

Bolu Valiliği'nin aldığı bir karardan daha bahsedelim elbette. Bu anlamda yollardan kaynaklı, işte buzlanmadan ve yoğun kar yağışından kaynaklı da il genelinde bu gece saat 22:00'den itibaren ve yarın saat 12:00'ye kadar da motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve bisikletlerin belirli saatler arasında trafiğe çıkışı tedbiren yasaklandı. Yetkililer bu kararın tamamen can ve mal güvenliği amacıyla alındığını belirtti.

"OKULLAR TATİL EDİLDİ"

Yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle de tabii siz de yayına başlamadan önce aktardınız, Bolu'da okullar tatil edildi bir gün arayla. Yani 2 Ocak Cuma günü de bir gün resmi tatil oldu diyelim kar yağışından kaynaklı. Tabii bu anlamda yetkililerin yaptığı uyarıları da dikkate almak gerekli diye söyleyelim.

Hemen şunları aktaracak olursak, önemli olan şeylerden biri de aslında o araçlardaki kar lastiği. Tabii kar lastiği Bolu'da çok da fazla işe yaramıyor şu nedenden dolayı; çok fazla yokuş var, radar tepe var. Bundan dolayı da araçlar elbette zorlanıyor. Bunun için önemli tedbirlerden biri de dört tekerleğin dördüne de zincir olması elbette. Bu noktada sürücüleri de uyarmış olalım.

Şu an için tekrardan bir özetlemek gerekirse; Bolu'da herhangi bir kapalı yol yok. Anadolu Otoyolu yolu açılmış durumda. D100 yolunda da herhangi bir sıkıntı olmadığını bu noktadan belirtelim.

