Başkan Erdoğan’a hakaret eden Çiğdem Bayraktar Ör’e 1 yıl 2 ay hapis cezası

Sosyal medyada yaptığı paylaşımla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör, yargılandığı davanın ilk duruşmasında serbest bırakılmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında sosyal medyada yaptığı paylaşımla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden Çiğdem Bayraktar Ör, "zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan tutuklanmıştı. 25 gün boyunca tutuklu kalan Ör, davanın ilk duruşmasında serbest bırakıldı.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜMÜ KULLANDIM"

31 Ocak'ta tutuklanan ve ilk duruşmada serbest bırakılan Çiğdem Bayraktar Ör bugün katıldığı ikinci duruşmada yaptığı savunması ortaya çıktı. Ör, "İfade özgürlüğümü kullandım. Eleştiride bulundum" diyerek beraatini talep etti.



İSTENEN HAPİS CEZASI BELLİ OLDU

Anadolu 91. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar belli oldu. Sanık Çiğdem Bayraktar Ör hakkında "Zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezasıyla cezalandırılması ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.