Beykoz Belediyesi’ndeki vurgunda ihale talimatı müdürden!
İstanbul'da Beykoz Belediyesi'ne yönelik ihale yolsuzluğu soruşturmasında Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında olduğu 13 kişi tutuklandı. Belediyeye yönelik soruşturmada, ihalelerin kime verileceğine yönelik talimatları Başkan Köseler’in Özel Kalem Müdürü olan ve suç örgütü şemasının en tepesinde yer alan Veli Gümüş’ün verdiği ortaya çıktı.
İstanbul'da "ihaleye fesat karıştırma" suçundan tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı CHP'li Alaattin Köseler'in de arasında olduğu toplam 21 şüpheliyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.
Soruşturma birimlerinin tespitlerine Örgüt şemasının tepesinde bulunan Köseler'in Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş'ün, herhangi bir astlık, üstlük ilişkisinin bulunmadığı diğer müdürlüklerin ihalelerini hangi firmaların alacağı hususunda diğer müdürlere talimatlar verdi. Verilen talimatların işlerliğini sağlayan isim ise örgüt yöneticisi Metin Ülgey'di.
VELİ GÜMÜŞ'ÜN BASKILARINA BOYUN EĞDİLER
Sabah'ın haberine göre Soruşturma birimlerine göre, hayatın olağan akışına aykırı şekillerde ihalelere katılım sağlayıp yüklenici olan firma yetkilileriyle kademeli şekilde hiyerarşik bir yapı oluşturuldu. Veli Gümüş'ün baskılarına boyun eğerek, örgütle iltisaklı firmaların ihaleyi alacağı şekilde evrak tanzim eden ve bu fiilleriyle örgüte yardım eden kategorisinde yer alan diğer belediye görevlilerinin de hiyerarşik yapıda yer alıyordu.
AYNI FİRMALARDAN BİRBİRİNE YAKIN TEKLİFLER
79 ayrı ihale ve doğrudan teminde suç örgütünün eylemlerinde süreklilik sağladığı vurgulandı. Birlikte hareket eden firmaların birlikte katılım sağladığı veya idare tarafından iltisaklı firmalar ihalelere davet edildi. Bu firmalar birbirlerine yakın teklifler verdi. Ayrıca açık ihale gerektiren tutarlarda ihtiyaçların aynı ödeme dönemi içerisinde parçalara bölünerek belirli firmalardan mal veya hizmet alımı yapılarak ihale hukuku aşıldı.
GERÇEĞE AYKIRI BELGE TANZİM EDİLDİ
İhale gerektiren ihtiyaçlar, herhangi bir ihale yapılmaksızın belirli firmalardan doğrudan giderildi. Devam eden süreçte usulsüz tesis edilen alımlara yasal bir görünüm kazandırma adına gerçeğe aykırı belge tanzim edilerek ihale yapılmış gibi gösterildi. İhalesiz yapılan alımlara ilişkin mal kabulleri geçmiş tarihli gerçekleştirildi fakat yasal görünüm kazandırma adına kağıt üzerinde sonradan yapılmış gibi gösterilen ihaleler daha ileri tarihliydi.
ÇOK SAYIDA HESAP HAREKETLERİ
Birçok ihaleye konu ürünlerin ihale onay tarihinden önce teslim edildi. daha sonra ihale yapılmış gibi formaliteden ihale evrakları tanzim edildi. İhale şartnamesine rağmen ürün teslim tarihi, şartları, koşulları hususlarına riayet edilmedi. İhalelere katılan şüpheli firmalardan bazılarının aynı adreste faaliyet gösterdiği, ihalelere birlikte girerek ihale hukukuna aykırı olarak haksız kazanç elde ettikleri saptandı. Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan temin edilen raporda soruşturma dosyasında yer aldı. Rapora göre şüpheli firmalar arasında çok sayıda hesap hareketleri vardı.
TELEFONUNDAN SADECE 3 FOTOĞRAF ÇIKTI
Yine şüpheliler arasında yer alan kişilerden birisi olan Beykoz Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Orkun Kalonya'nın da cep telefonunda yapılan incelemede, telefon hafızasında sadece 3 adet fotoğraf olduğu, gizli, son silinenler başlıklı albümlerde bir fotoğraf olmadığı belirlendi.
"EHH BEKLENİYORDU"
Kalonya'nın WhatsApp uygulaması üzerinde ise 'Selen' adı ile kayıtlı cep numarasına 27 Şubat sabah 05.46'da "Günaydın aşkım", "Alaattin başkan gözaltına alınmış belediyeye geçiyorum" şeklinde mesaj attığı, Selen'in ise, "Günaydın. Ehh bekleniyordu" şeklinde cevap verdiği saptandı.
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