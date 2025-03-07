Beykoz Belediyesi’ndeki vurgunda ihale talimatı müdürden!

Beykoz Belediyesi’ndeki suç örgütünün şeması (AHABER)

VELİ GÜMÜŞ'ÜN BASKILARINA BOYUN EĞDİLER

Sabah'ın haberine göre Soruşturma birimlerine göre, hayatın olağan akışına aykırı şekillerde ihalelere katılım sağlayıp yüklenici olan firma yetkilileriyle kademeli şekilde hiyerarşik bir yapı oluşturuldu. Veli Gümüş'ün baskılarına boyun eğerek, örgütle iltisaklı firmaların ihaleyi alacağı şekilde evrak tanzim eden ve bu fiilleriyle örgüte yardım eden kategorisinde yer alan diğer belediye görevlilerinin de hiyerarşik yapıda yer alıyordu.