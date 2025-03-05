Beykoz Belediyesi’nde hayali faturayla milyonluk vurgun!
Beykoz Belediye Başkanı CHP'li Alaattin Köseler, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'ihaleye fesat karıştırma' suçundan tutuklandı. Köseler'in yaptığı, 'İhalelere katılan firmalarla temasım yok, tanımıyorum' savunması çökerken, milyonluk vurgunun nasıl yapıldığı ortaya çıktı. Beykoz Belediyesi’nde, bir petrol tankerinin ‘sebze ve bakliyat taşımış’ gibi gösterilerek belediyeye yaklaşık 1.5 milyon liralık fatura kesildiği belirlendi.
İstanbul'da Beykoz Belediyesi'ne yönelik ihale yolsuzluğu soruşturmasında Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında olduğu 13 kişi tutuklandı. Beykoz Belediyesi'nde yapılan ihale vurgununun nasıl yapıldığına ilişkin detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş dahil 13 şüphelinin "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla tutuklandığı soruşturma kapsamında, 'sebze ve bakliyat taşındığı' gösterilerek ilçe sınırları içine hiç girmediği belirlenen ve sebze taşıması mümkün olmayan akaryakıt tankeri plakasıyla, belediyeye 1 milyon 470 bin TL'lik fatura kesildiği ortaya çıktı.
PETROL TANKERİNE GIDA FATURASI
Buna göre, Beykoz Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü, 28 Kasım 2024'te "Restoranlarda Kullanılmak Üzere Muhtelif Yiyecek Alımı" ihalesine çıktı. 18 milyon 811 bin 278 TL olarak belirlenen ihaleyi, 13 milyon 780 bin 922 TL'ye "Mali Gıda ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi" aldı.
Sözleşmenin imzalandığı tarihten bir gün sonra yani 17.12.2024'te birinci sevkiyatın yapıldığına yönelik ihaleyi alan şirket tarafından, Beykoz Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmesi'ne 1 milyon 470 bin 291 TL'lik faturalar kesildi.
Faturada yer alan portakal, soğan, kabak, havuç, taze soğan, nane, maydanoz, kereviz sapı gibi ürünlerin sevkiyatı hakkında "Taşıyıcı Bilgileri" kısmında, sevkiyatın yapıldığı aracın plakası, dorse plaka numarası ve şoför adı da yer aldı.
HAYALİ İHALELER VE NAYLON FATURALARLA VURGUN
Sabah'ın haberine göre İnceleme sonucunda sevkiyatın yapıldığı ve faturada bilgilerinin yer aldığı aracın, "tehlikeli madde" taşıyan akaryakıt tankeri olduğu ortaya çıktı.
Araca ait PTS kayıtları incelendiğinde faturada teslim tarihi olarak belirtilen 17.12.2024'te Beykoz ilçe sınırları içinde teslimatın yapıldığı yere hiç gitmediği, Beykoz sınırlarına girmediği anlaşıldı. Hayali ihaleler ve naylon faturalar yoluyla elde edilen paraların akıbeti bilinmiyor.
YAKLAŞIK 100 MİLYON LİRA KAMU ZARARINA SEBEP OLUNDU
Sayıştay'ın ön inceleme raporuna göre, Beykoz Belediyesi'nde ihale ve doğrudan temin usullerine uyulmadan mal ve hizmet alımları yapıldı.
Yüksek tutarlı alımlar herhangi bir ihale organizasyonu yapılmaksızın belediye görevlileriyle menfaat ilişkisine girilerek icra edildi. Yaklaşık 100 milyon lira kamu zararına sebep olundu.
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