Beykoz Belediyesi’nde hayali faturayla milyonluk vurgun!

İstanbul'da Beykoz Belediyesi'ne yönelik ihale yolsuzluğu soruşturmasında Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında olduğu 13 kişi tutuklandı. Beykoz Belediyesi'nde yapılan ihale vurgununun nasıl yapıldığına ilişkin detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş dahil 13 şüphelinin "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla tutuklandığı soruşturma kapsamında, 'sebze ve bakliyat taşındığı' gösterilerek ilçe sınırları içine hiç girmediği belirlenen ve sebze taşıması mümkün olmayan akaryakıt tankeri plakasıyla, belediyeye 1 milyon 470 bin TL'lik fatura kesildiği ortaya çıktı.