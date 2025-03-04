Beykoz Belediyesi’ne soruşturma: Başkan Alaattin Köseler tutuklandı! Görevden uzaklaştırma kararı...

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler (ahaber.com.tr)

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Köseler'in de bulunduğu 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Beykoz Adliyesi'ne götürüldü. İfade alma işlemleri tamamlanan Köseler ile birlikte 18 kişi tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. 4 şüpheli hakkında savcılık adli kontrol talebinde bulundu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DUYURDU: GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İçişleri Bakanlığı, 'İhaleye fesat karıştırmak' suçundan tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul ili Beykoz ilçe Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in, 'İhaleye fesat karıştırmak' suçundan Beykoz Sulh Ceza Hakimliği'nin 4 Mart 2025 tarihli ve 2025/66 sorgu sayılı kararıyla tutuklanmasına karar verilmesi üzerine; Alaattin Köseler, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.

KÖSELER DAHİL 13 KİŞİ TUTUKLANDI!

"İhaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 13'ü tutuklandı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Köseler'in de arasında bulunduğu 22 şüphelinin Beykoz Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Köseler'in de aralarında bulunduğu 13 şüphelinin tutuklanmasına, 9 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

"GÖRÜŞMEM VE TEMASIM OLMADI"

Savcılık ifadesinde Köseler'in "Bana sormuş olduğunuz Beykoz Belediyesindeki ihalelere katılan firmalar temsilcileriyle hiçbir şekilde odamda ya da bir başka mahalde görüşmem, fiyat alışverişim, yönlendirmem, talimat vermem olmadı. Belediye bünyesi 25 müdürlükken 31 müdürlüğe çıktı. Çalışan sayısı 2 bin 300 civarındadır. Benim süreçlere ne müdahalem ne de şirketlerle bir temasım sözkonusudur. İş yoğunluğu ve hayatın akışına benim ihale süreçleriyle ilgili bir bilgi sahibi olmam da sözkonusu değildir. Örneğin işletme ve iştirakler müdürlüğü bünyesinde günde 8 bin bardak çorba ve bin 600 kişiye yemek dağıtılmaktadır. Bu müdürlük kurulana kadar iş ve işlemler destek hizmetleri bünyesinde eski dönemden çalışan bir personel eliyle yürütüldü. Benim bu kadar yoğun, müdürlük ve personel sayısında yapılan iş ve işlemlerin ne şekilde olduğunu bilebilmem sözkonusu değildir." dediği öğrenildi.

"BU TİP ŞEYLERİ SONRADAN DUYMUŞUMDUR"

Köseler'in ifadesinin devamında "Bana ifade ettiğiniz şekilde ihale şartnamesi oluşması sürecine dahi dahlim yoktur. Ne kadar hukuksuzluk varsa hiç kuşkusuz araştırılması gereken konulardır. Ancak ben bu konuların hiçbir tarafı değilim. Ben yinelemek isterim ki hiçbir firma temsilcisini odama kabul etmediğim gibi hiçbir personele bir firmayla ilgili talimat ve yönlendirme yapmadım. Veli Gümüş'ün ihale süreçlerine müdahil olduğuna dair bana ulaşan bir serzeniş olmadı. Onun eylem ve işlemlerini her zaman takip etmem mümkün değildir. Yapı çok geniş olduğu için hiç haberim olmadığı halde başka müdürlerle ilgili olarak sanki herhangi bir konuda ben talimat vermişim gibi konuşmalar belediye içerisinde geçmektedir. Ancak ben bu tip şeyleri daha sonradan duymuşumdur" cümlelerini kullandığı da öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında "ihaleye fesat karıştırma", 17 şüpheli hakkında da "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verilmişti.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Köseler ile 20 şüpheli 27 Şubat'ta gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'ne götürülmüştü.

Etrafı polis bariyerleriyle çevrilen Beykoz Belediye binasında sabahın erken saatlerinde arama ve el koyma işlemleri yapılmıştı. Ekipler, belediyedeki bazı evrakı delil olarak alıp, torbalarla emniyete götürmüştü.

Soruşturma kapsamında dün 1 kişinin daha gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 22'ye yükselmişti.