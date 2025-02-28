Beykoz Belediyesi’ne ihale operasyonu! CHP’li Alaattin Köseler için hesap vakti

Beykoz Belediyesi'ne ihale operasyonu (AA)

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ RÜŞVET ALMIŞ!

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş ile birlikte ihalelerde yetkili müdürler G.T, O.K. ve Başkan Danışmanı E.H.B., başkanlık personeli M.Ü. ile ihale yüklenicisi ya da teklif veren 15 firma yetkilisi de eş zamanlı yapılan operasyonla gözaltına alındı. Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş'ün de ayrıca 'rüşvet' aldığı iddiasıyla soruşturması olduğu öğrenildi.