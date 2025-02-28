Beykoz Belediyesi’ne ihale operasyonu! CHP'li Alaattin Köseler için hesap vakti
CHP’li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler dahil 21 şüpheli “ihaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüpheliler 8 farklı ihalede usulsüzlükle suçlanırken, Köseler'in de bulunduğu 21 kişinin ifade işlemleri başladı.
Beykoz Belediyesindeki "ihaleye fesat karıştırma" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de bulunduğu 21 şüphelinin ifade işlemleri başladı.
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "ihaleye fesat karıştırma" suçundan Köseler'in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli ile "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından 17 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin ifade işlemlerinin başladığı öğrenildi.
ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ RÜŞVET ALMIŞ!
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş ile birlikte ihalelerde yetkili müdürler G.T, O.K. ve Başkan Danışmanı E.H.B., başkanlık personeli M.Ü. ile ihale yüklenicisi ya da teklif veren 15 firma yetkilisi de eş zamanlı yapılan operasyonla gözaltına alındı. Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş'ün de ayrıca 'rüşvet' aldığı iddiasıyla soruşturması olduğu öğrenildi.
MALİYETİ ÖNCEDEN ÖĞRENMİŞLER!
Soruşturmada, ihalelerde usulsüzlük yapıldığı, firmalar arasında bağlantılar olduğu ve yaklaşık maliyetin önceden öğrenildiği belirlendi.
Mal ve hizmet alımında, birbiriyle irtibatlı aynı firmalardan dönüşümlü tekliflerin alındığı belirlendi.
Kimi mal ve hizmet kabullerinin ihalelerden önceki tarihlerde gerçekleştirilmek suretiyle tüm sürecin usulsüz icra edildiği tespit edildi.
FİRMALAR BAĞLANTILI ÇIKTI
Soruşturma dosyası kapsamında elde edilen bilgilere göre, Beykoz Belediye Başkanlığı bünyesindeki farklı müdürlüklerin yapmış olduğu birçok mal ve hizmet alımında, birbiriyle irtibatlı aynı firmalardan dönüşümlü tekliflerin alındığı belirlendi. İhale usulüne etki etmek amacıyla, belirli yasal sınırların altında kalmak için konusu aynı olan işlerin bölünüp yakın tarihlerde aynı yüklenicilere ihale edildiği görüldü. Bazı ihale yüklenicisi firma ve teklif veren diğer firmalar arasında adres ve ortaklık düzeyinde organik bağ olduğu tespit edilen detaylar arasında yer aldı.
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