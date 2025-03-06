Beykoz Belediyesi’ndeki ihale vurgununda şema ortaya çıktı! Kilit isim Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş

CHP'li Veli Gümüş (AHABER)

GÜMÜŞ'TEN SÖZLÜ TALİMAT!



İşe başladığında Bridge isimli bir sistemde yoğun bir biçimde toner talebi olduğunu gördüğünü aktaran Kemerci, "Toner stoğunu sorguladığımda depoda herhangi bir toner olmadığının farkına vardım. Veli Gümüş bana sözlü talimat vererek herhangi bir doğrudan temin yoluna başvurmadan ürünleri almamı söyledi. Kısacası dosyasını sonra yaparsın dedi. Ben de Gama Büro ünvanlı firmadan 30-40 parça toner siparişi verdim. Ben yurt dışındayken tonerler geldi. Ancak kimin teslim aldığını bilmiyorum. Bu tonerler Bridge sisteminde talepte bulunan müdürlüklere takıldı. Yaklaşık 1 hafta sonra teknik şartname yazıldı ancak bunun dışında herhangi bir işlem yapılmadı. Bu dosyanın doğrudan temin yoluyla ihale çıkmasının gecikmesinde daha önceki hizmetlerin ve yazılımların dosyası ve bakım anlaşmalarının sene başı sözleşmelerinin yapılmamasından kaynaklıdır" dedi.