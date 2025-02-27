CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındı!
Beykoz Belediye Başkanı CHP'li Alaattin Köseler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Başkan Köseler, 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçundan gözaltı kararı verildi.
Öte yandan 17 şüpheli hakkında da "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildi.
Talimat doğrultusunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Köseler ile 20 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü.
Polis ve çevik kuvvet ekipleri belediye binası önünde bariyerlerle önlem aldı.
CHP'Lİ BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANI ALAATTİN KÖSELER KİMDİR?
Alaattin Köseler 1960 yılında Paşabahçe'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Beykoz'da tamamladı. 1983 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. Askerlik hizmetini Ankara Mamak'ta yaptıktan sonra Mimar Sinan Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü'nde yüksek lisansa başladı.
TMMOB üyesi olan Köseler evli ve bir çocuk babasıdır.
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