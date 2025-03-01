Zorlu Holding’in İslamofobik CEO’su Cem Köksal’a soruşturma! Ramazan hazımsızlığı Türkiye’nin gündeminde: Vatandaştan boykot çağrısı

(Foto: ahaber.com.tr)

Görsellerde yılbaşı ağacı, Noel için kurulan masa ve Cadılar Bayramına ait kutlama görselleri yer aldı.

(Foto: ahaber.com.tr arşiv)

Vestel'in Ramazan geldiğinde bu şekilde nefret kusması dikkatlerden kaçmadı.

ZORLU GRUBU'NA BOYKOT ÇAĞRISI

Sosyal medyada milyonlarca vatandaş ve sivil toplum kuruluşu, X'te #VestelBoykot etkiketi altında tepkilerini dile getirerek Zorlu Grubu'nu boykot etme çağrısı yaptı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Yaşanan olay kısa sürede sosyal medyada büyük tepki çekti.

İşte o tepkiler:

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Zorlu holding bünyesindeki firmalar ektedir. Müslümanlara düşen, bu firmalara 1 kuruş dahi kazandırmamak ! Size Müslüman mahallesinde salyangoz sattırmayacağız! #ZorluBoykot #VestelBoykot

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"KENDİLERİNE ZORLU BİR BOYKOT GÖSTERELİM"

İşte zorlu ürünleri kendilerine zorlu bir boykot gösterelim. Noel ve cadılar Bayramı kutlayıp Ramazan kutlayan çalışanına tepki göstermek neymiş görsünler? #VestelBoykot

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"BİZDEN GÖRÜNEN KEFEREYİ BOYKOT HEPSİNDEN ÖNEMLİDİR"

Samsung, Apple ve Microsoft, Ramazan Tebrik Mesajı paylaşırken Türkiye'den Zorlu Holding CEO'su Bekir Cem Köksal, şirketlerinden ramazan mesajı görmek istemediğini söylüyorsa AZILI KEFERE olduğu içindir. Bizden görünen kefereyi boykot hepsinden önemlidir. #VestelBoykot

(FOTO: ahaber.com.tr ekran görüntüsü )

Ya İslam düşmanı Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal'ı (başka şirketlerinizde de istihdam etmemek üzere) işten atacaksınız ya da Vestel'i İsrail yanlısı boykot ürünler listesine alacağız. @zorluholdingtr #VestelBoykot

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"DİNDEN BAĞIMSIZ BİR DURUŞUMUZ VAR"

İngiltere Kralı Charles ve Kraliçe Camilla Müslümanların oruç açması için hurma paketledi Vestel Ceo Ergün Güler'in Ramazan tebriğine şirketin bağlı olduğu Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal tüm şirket çalışanlarının göreceği şekilde mesajı: Dinden bağımsız bir duruşumuz var

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"ALTIN ÇAĞINIZ SONA ERMEK ÜZERE"

Yerli! Bir marka Müslümanın evinde olması nasıl utanç kaynağına dönüşürün resmini çizen Cem KÖKSAL efendi ve sessizliğini koruyan

zorlu holding. Müslüman mahallesinde ki altın çağınız sona ermek üzere.