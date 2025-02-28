Öcalan’ın silah bırak bırakma çağrısı! Süreç nasıl işleyecek? Uzmanlar A Haber’de

09:15 28 Şubat 2025

Terör ve Güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ: Bu çağrıya kimlerin uyup uymadığına bakılacak. Irak ve Suriye başta coğrafyada da gelişen olaylara göre yeni durum belirlenecek. Burada daha çok benim üzerine durduğum ülke Suriye. Yani Irak'ta zaten mesele belli bir noktaya geldi. Orada merkezi hükümetle artı Barzani kanadıyla şu an mücadele bana göre sağlıklı ilerliyor. Hatta Barzani'nin dün yaptığı açıklamada bu sürece destek verdiğini hatırlayalım. Barzani ‘PKK silah bırakmalıdır’ diye çok net bir şekilde çağrıya destek verdi. Dolayısıyla ben burada Irak tarafında bir sorun görmüyorum. Ancak Suriye tarafına gelince orada biraz daha böyle karışık ve gerçekten de kaos dolu bir ortam var.

Orada şimdi dün Ferhat Abdi Şahin denilen kişi. Onun yaptığı açıklama çok tartışıldı. Burada Amerika'ya bir video konferansla katıldığı toplantıda aynen ifadesi şu; Bu barış meselesi, destekliyoruz. Ancak bu çağrı bizi kapsamıyor. Bu çağrı daha çok işte o kendi ifadesince Güney Kürdistan diye adlandırdığı bir bölgenin bu konuda muhatap olduğunu ifade ediyor ama bu bana göre sahibinin sesiyle yapılan bir çıkış. Çünkü aynı çıkışı dün DEM’li bir vekilim diye gezen kişiden gördük, ‘Bu çağrı SDG'yi kapsamıyor. İşte Suriye sahası bu çağrının dışındadır.’ diye bir ortak ağız cümle kurdu. Trump'ın danışman takımından biri dün gece yarısı bir açıklama yaptı. O da benzer cümleler kurdu. Yani SDG'yi sanki ayrı bir yapıymış gibi konumlandırarak cümle kurdu ve süreci destekliyoruz gibi bir hava yarattılar.