Öcalan’ın silah bırak bırakma çağrısı! Süreç nasıl işleyecek? Uzmanlar A Haber’de
PKK’nın kuruluş gerekçelerinin ortadan kalktığını vurgulayan teröristbaşı Öcalan, silahların bırakılması ve örgütün kendini feshetmesini istedi. Demokrasi dışında bir yolun olmadığının belirten PKK elebaşı Öcalan kongre mesajı verdi. Sıcak gelişmeyi A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.
Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşen DEM Parti heyeti, İmralı Adası'ndaki görüşmenin ardından açıklama yaptı. Öcalan mesajında "Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum." ifadelerini kullandı. Öcalan'ın açıklamasının öncesinde terör örgütü elebaşının İmralı Adası'nda çekilen son fotoğrafı paylaşıldı.
Öcalan'ın mesajı DEM Parti İmralı heyeti tarafından okundu. İmralı Adası'nda tutuklu bulunan terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan, PKK'ya silah bırakma ve kendini lağvetme çağrısı yaptı. Peki bundan sonra neler olacağını A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.
SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Terör ve Güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ: Bu çağrıya kimlerin uyup uymadığına bakılacak. Irak ve Suriye başta coğrafyada da gelişen olaylara göre yeni durum belirlenecek. Burada daha çok benim üzerine durduğum ülke Suriye. Yani Irak'ta zaten mesele belli bir noktaya geldi. Orada merkezi hükümetle artı Barzani kanadıyla şu an mücadele bana göre sağlıklı ilerliyor. Hatta Barzani'nin dün yaptığı açıklamada bu sürece destek verdiğini hatırlayalım. Barzani ‘PKK silah bırakmalıdır’ diye çok net bir şekilde çağrıya destek verdi. Dolayısıyla ben burada Irak tarafında bir sorun görmüyorum. Ancak Suriye tarafına gelince orada biraz daha böyle karışık ve gerçekten de kaos dolu bir ortam var.
Orada şimdi dün Ferhat Abdi Şahin denilen kişi. Onun yaptığı açıklama çok tartışıldı. Burada Amerika'ya bir video konferansla katıldığı toplantıda aynen ifadesi şu; Bu barış meselesi, destekliyoruz. Ancak bu çağrı bizi kapsamıyor. Bu çağrı daha çok işte o kendi ifadesince Güney Kürdistan diye adlandırdığı bir bölgenin bu konuda muhatap olduğunu ifade ediyor ama bu bana göre sahibinin sesiyle yapılan bir çıkış. Çünkü aynı çıkışı dün DEM’li bir vekilim diye gezen kişiden gördük, ‘Bu çağrı SDG'yi kapsamıyor. İşte Suriye sahası bu çağrının dışındadır.’ diye bir ortak ağız cümle kurdu. Trump'ın danışman takımından biri dün gece yarısı bir açıklama yaptı. O da benzer cümleler kurdu. Yani SDG'yi sanki ayrı bir yapıymış gibi konumlandırarak cümle kurdu ve süreci destekliyoruz gibi bir hava yarattılar.
YPG ÇAĞRIYA UYMAZSA NE OLUR?
Direkt harekat. Bunun hiçbir yolu yok. Zaten Suriye ordusuna katılma konusu öyle bir tamamının silahlı vaziyette o orduya katılması mümkün değil. Onun içerisinde daha tasnif yapılacak. Silah bırakacaklar. Bu tasnife göre sınıflandırma yapılacak ve daha sonra uygun görülenler bu yapının içerisine enjekte edilecek. Yoksa doğrudan SDG işte ‘biz blok halinde Suriye'nin yeni kurulan silahlı kuvvetlerine dahil olmak istiyoruz’ çağrısı, uygulanabilir bir çağrı değil. Onu söyleyeyim.
Şimdi burada tabii sürecin sıkıntılı tarafı şu; bu SDG tabanı dediğin yapının içerisinde terör unsurları var. Bildiğin PKK/YPG ile SDG aynı unsurlar. Burada bu yani sahibinin sesiyle hareket eden bu ağızlara taban uyacak mı? Esas önemli olan bu. Ben onun içerisinde de çok ciddi çözülmelerin olacağı kanaatindeyim. Mesela Amerika'nın burada resmi açıklamasını beklemekte fayda var. Onun bölgede alacağı tavır belirleyici olacak. ABD’nin askerlerini çekmesi bu çözülmeyi ve teslimiyeti hızlandırır.
ÇAĞRI YANIT BULMAZSA DEM PARTİ NE YAPAR?
Aslında bu sorunun cevabı dün o resimde verildi. İmralı'da çekilen resme orada böyle bir çoğulcu katılım var. Devlet Bahçeli'nin yaptığı çıkıştan hemen sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan süreci yorumlarken şöyle bir cümle kurdu; “Bu DEM Parti içinde büyük bir fırsattır. İlk defa legal işte siyasete, bir yapıya evrilme şansınız var. Bunu ıskalamayın.” dedi. Şimdi bu önemli bir tespit. Çünkü DEM Parti ilk defa hani fırsatı değerlendirirse, burada bir siyasi parti olma kimliği, hüviyeti kazanacak.
Dün ben şimdi resme baktığımda, DEM Parti'nin eş başkanları dahil o fotoğraf karesinde olmasını anlamlı buluyorum. Bu çağrıyı destekliyoruz demek. Böyle ihtiyatlı bir iyimserliğin doğru olacağı kanaatindeyim. Sabote etmek isteyen olacak birtakım değişik olaylara şahitlik edeceğiz. Dün Duhok'ta örgütün silahlı saldırısını iyi okumak gerek.
KANDİL DİRENÇ GÖSTERİR Mİ?
Kandil'in o baronları dediğimiz yapı yıllardır paranın üstünde oturan kendi saltanatını korumuş ve bugüne kadar onun da sefasını yıllarca sürmüş bir yapı. Dolayısıyla böyle bir yapının özellikle o sözde lider dediğimiz kadrosu ki bunların her biri farklı ülkelerle bağlantıda. Kimi İran'la, kimi Amerika'yla, kimi Rusya'yla iş tutma gayretinde. Oradaki sahiplerinin zaten bu konuda direneceği ortada. Dolayısıyla onlar da onların verdiği talimatla direnç göstermeye çalışacaklar ama bu ne kadar karşılık bulur o tartışılır.
Çünkü bu direnci gösterseler de ben örgüt içindeki çözülmenin çok hızlı olacağı kanaatindeyim. Zaten orada şiddetle, tehditle, baskıyla tutulan çok ciddi bir kitle var. Bu kitle böyle bir fırsatı kaçırmayacaktır diye düşünüyorum. Ama tabii bunu hani yüzdelemek veya sayıyı belirtmek çok zor. Biraz bekleyip süreci izlemekte fayda var. Elbette bir direniş olacaktır veya direnmek isteyen olacaktır ama ben çoğunluğa vurgun takdirde bu çağrının sahada çok ciddi etkilerin olacağı kanaatindeyim. Tabii ki kritik bir sürecin de artık kapısı aralandı. Yeni bir dönemdeyiz.
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