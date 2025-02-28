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Selahattin Demirtaş'tan Öcalan'ın çağrısına destek! Provokasyon ve küresel çıkarlara işaret etti: Bu zorlukları aşmak imkansız değil

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.02.2025 22:19 Güncelleme: 28.02.2025 23:15
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Selahattin Demirtaş’tan Öcalan’ın çağrısına destek! Provokasyon ve küresel çıkarlara işaret etti: Bu zorlukları aşmak imkansız değil

Türkiye dün gerçekleşen tarihi çağrıya odaklandı. DEM Parti heyeti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile 3. görüşmeyi gerçekleştirdi. İmralı heyeti teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın bildirisini okurken 'PKK kendini feshetsin' çağrısı verildi. Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın açıklamaları sonrası Selahattin Demirtaş'tan destek mesajı geldi. Provokasyon ve küresel çıkarlara işaret eden Demirtaş, 'Bu zorlukları aşmak kolay olmasa da imkansız değil. Öncelikle barışa inanan, barışı isteyen herkesin tüm iyi niyetiyle bu sorunların aşılması için elinden gelen gayreti göstermesi gerekir.' ifadelerini kullandı.

DEMİRTAŞ: ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM!

Dün DEM Parti Eş Genel Başkanları Tulay Hatımoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan, İstanbul Milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Cengiz Çiçek, Van Milletvekili Pervin Buldan, eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Öcalan'ın avukatı Faik Özgür Erol'un yer aldığı heyet, İmralı Adası'nda sabah saatlerinde Öcalan ile yaptıkları görüşmenin ardından İstanbul'da bir otelde basın toplantısı düzenledi.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan tarafından yazılı olarak gönderilen mesajın Kürtçesini heyet üyelerinden Ahmet Türk, Türkçesini Pervin Buldan okudu.

Teori, program, strateji ve taktik olarak örgütün yüzyılın reel-sosyalist sistem gerçeğinin ağır etkisinde kaldığı kaydedilen mesajda, "1990'larda reel-sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkarının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler, PKK'nın anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla örgüt, ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Barış ve demokratik toplum döneminin dilinin de gerçekliğe uygun geliştirilmek durumunda olduğu belirtilen mesajda, "Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu iradeyle, diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir. Ortak yaşama inanan ve çağrıma kulak veren tüm kesimlere selamlarımı iletirim." ifadelerine yer verildi.

(Foto: AA)(Foto: AA)

PROVOKASYON VE KÜRESEL ÇIKARLARA İŞARET ETTİ
Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın açıklamaları sonrası Selahattin Demirtaş'tan destek mesajı geldi. Provokasyon ve küresel çıkarlara işaret eden Demirtaş, "Elbette her iki kesimin de haklı gerekçeleri var, bunu kimse inkar edemez. Zaten barışın zorluğu tam da bu noktadadır; kalıcı barışa ancak toplumun çoğunluğunun güven duyacağı, inanacağı ve yürekten destekleyeceği bir süreçle ulaşılabilir. Bir başka zorluk da ulusal, bölgesel ve küresel çıkar gruplarının savaşa endeksli her türlü kazanımını, konforunu ve çıkarını kaybetme telaşıyla yapılacak provokasyonlardır." ifadelerini kullandı.

"BU ZORLUKLARI AŞMAK İMKANSIZ DEĞİL"
Demirtaş devamında, "Bu zorlukları aşmak kolay olmasa da imkansız değil. Öncelikle barışa inanan, barışı isteyen herkesin tüm iyi niyetiyle bu sorunların aşılması için elinden gelen gayreti göstermesi gerekir." ifadelerini kullandı.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Demirtaş'ın Öcalan'ın çağrısının ardından yazdığı yazının tamamı şöyle:

Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan ve Abdullah Öcalan'ın merkezinde oldukları yeni arayış, Ramazan ayına girerken ilk meyvesini verdi. Her biri, temsil ettikleri kesimlerin en güçlü isimleri olan bu liderlere çok güvenen de var, güvenmeyip kaygı duyanlar da.

Elbette her iki kesimin de haklı gerekçeleri var, bunu kimse inkar edemez. Zaten barışın zorluğu tam da bu noktadadır; kalıcı barışa ancak toplumun çoğunluğunun güven duyacağı, inanacağı ve yürekten destekleyeceği bir süreçle ulaşılabilir.

Bir başka zorluk da ulusal, bölgesel ve küresel çıkar gruplarının savaşa endeksli her türlü kazanımını, konforunu ve çıkarını kaybetme telaşıyla yapılacak provokasyonlardır.

Bu zorlukları aşmak kolay olmasa da imkansız değil. Öncelikle barışa inanan, barışı isteyen herkesin tüm iyi niyetiyle bu sorunların aşılması için elinden gelen gayreti göstermesi gerekir.

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