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Öcalan'ın çağrısı sonrası Beyaz Saray'dan dikkat çeken açıklama! "Bölgeye barış getirecek"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.02.2025 23:25 Güncelleme: 27.02.2025 23:39
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Öcalan’ın çağrısı sonrası Beyaz Saray’dan dikkat çeken açıklama! Bölgeye barış getirecek

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın beklenen çağrısı DEM Partili vekiller tarafından okundu. Dünya bu çağrıya odaklanırken İmralı'dan yapılan açıklamada 'Tüm gruplar silah bırakmalı PKK kendini feshetmeli' ifadeleri kullanıldı. Beyaz Saray'dan da konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD'den yapılan açıklamada, 'Öcalan'ın PKK'ya yaptığı çağrı, bölgede barışın sağlanmasına hizmet edecek.' ifadeleri kullanıldı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin PKK'nın silah bırakması ve tasfiye edilmesi çağrısıyla başlayan sürecin ardından teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan PKK'ya yönelik silah bırakma çağrısı geldi.

(Foto: ahaber.com.tr)(Foto: ahaber.com.tr)

İmralı'dan yapılan açıklamada 'Tüm gruplar silah bırakmalı PKK kendini feshetmeli' denildi. Öcalan ayrıca çağrının tarihi sorumluluğunu üstlendiğinin altını çizdi.

(Foto: ahaber.com.tr)(Foto: ahaber.com.tr)

Beyaz Saray: Öcalan'ın PKK'ya yaptığı çağrı, bölgede barışın sağlanmasına hizmet edecek.

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Öcalan’ın çağrısı sonrası Beyaz Saray’dan dikkat çeken açıklama! Bölgeye barış getirecek Öcalan’ın çağrısı sonrası Beyaz Saray’dan dikkat çeken açıklama! Bölgeye barış getirecek Öcalan’ın çağrısı sonrası Beyaz Saray’dan dikkat çeken açıklama! Bölgeye barış getirecek
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