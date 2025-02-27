Teröristbaşı Öcalan’dan PKK’ya çağrı: Tüm gruplar silah bırakıp örgüt kendisini feshetsin

Terörsüz Türkiye yolunda çok kritik bir adım bugün atıldı. Teröristbaşı Öcalan'ın PKK'nın lağvettiğine yönelik bildiri DEM Parti tarafından okundu.

İŞTE ÖCALAN'IN ÇAĞRISI

"ÖRGÜT ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞTIR"

"PKK; tarihin en yoğun şiddet yüzyılı olan 20. asrı, iki dünya savaşı, reel-sosyalizm ve dünya genelinde yaşanan soğuk savaş ortamları, Kürt realitesinin inkarı, başta ifade olmak üzere özgürlükler konusunda yasaklardan kaynaklı oluşan zeminde doğmuştur.

Teori, program, strateji ve taktik olarak yüzyılın reel-sosyalist sistem gerçeğinin ağır etkisinde kalmıştır. 1990'larda reel-sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkarının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler, PKK'nin anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır.