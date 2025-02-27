Teröristbaşı Öcalan'dan PKK'ya çağrı: Tüm gruplar silah bırakıp örgüt kendisini feshetsin
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin PKK'nın silah bırakması ve tasfiye edilmesi çağrısıyla başlayan sürecin ardından teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan PKK'ya yönelik silah bırakma çağrısı geldi. İmralı'dan yapılan açıklamada 'Tüm gruplar silah bırakmalı PKK kendini feshetmeli' denildi. Öcalan ayrıca çağrının tarihi sorumluluğunu üstlendiğinin altını çizdi.
Terörsüz Türkiye yolunda çok kritik bir adım bugün atıldı. Teröristbaşı Öcalan'ın PKK'nın lağvettiğine yönelik bildiri DEM Parti tarafından okundu.
İŞTE ÖCALAN'IN ÇAĞRISI
"ÖRGÜT ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞTIR"
"PKK; tarihin en yoğun şiddet yüzyılı olan 20. asrı, iki dünya savaşı, reel-sosyalizm ve dünya genelinde yaşanan soğuk savaş ortamları, Kürt realitesinin inkarı, başta ifade olmak üzere özgürlükler konusunda yasaklardan kaynaklı oluşan zeminde doğmuştur.
Teori, program, strateji ve taktik olarak yüzyılın reel-sosyalist sistem gerçeğinin ağır etkisinde kalmıştır. 1990'larda reel-sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkarının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler, PKK'nin anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır.
KARDEŞLİK RUHUNA VURGU
Kürt-Türk ilişkileri; 1000 yılı aşan tarihler boyunca Türkler ve Kürtler, varlıklarını sürdürmek ve hegemonik güçlere karşı ayakta kalmak için gönüllülük yönü ağır basan, hep bir ittifak içinde kalmayı zorunlu görmüşlerdir.
Kapitalist modernitenin son 200 yılı, bu ittifakı parçalamayı esas gaye edinmiştir. Etkilenen güçler, sınıf temelleriyle birlikte buna hizmeti esas bellemişlerdir. Cumhuriyetin tek tipçi yorumlarıyla birlikte bu süreç hızlanmıştır. Günümüzde çok kırılgan hâl alan tarihsel ilişkiyi, kardeşlik ruhu içinde inançları da göz ardı etmeden yeniden düzenlemek esas görevdir.
DEMOKRATİK UZLAŞMA TEMEL YÖNTEMDİR
Demokratik toplum ihtiyacı kaçınılmazdır. Cumhuriyet tarihinin en uzun ve kapsamlı isyan ve şiddet hareketi olan PKK'nin; güç ve taban bulması, demokratik siyaset kanallarının kapalı olmasından kaynaklanmıştır.
Aşırı milliyetçi savruluşunun zorunlu sonucu olan; ayrı ulus-devlet, federasyon, idari özerklik ve kültüralist çözümler, tarihsel toplum sosyolojisine cevap olamamaktadır.
Kimliklere saygı, kendilerini özgürce ifade edip, demokratik anlamda örgütlenmeleri, her kesimin kendilerine esas aldıkları sosyo-ekonomik ve siyasal yapılanmaları ancak demokratik toplum ve siyasal alanın mevcudiyetiyle mümkündür.
Cumhuriyetin ikinci yüzyılı ancak demokrasiyle taçlandırıldığında kalıcı ve kardeşçe bir sürekliliğe sahip olabilecektir. Sistem arayışları ve gerçekleştirmeler için demokrasi dışı bir yol yoktur. Olamaz. Demokratik uzlaşma temel yöntemdir.
Barış ve demokratik toplum döneminin dili de gerçekliğe uygun geliştirilmek durumundadır.
"TÜM GRUPLAR SİLAH BIRAKSIN VE PKK KENDİNİ FESHETSİN"
Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum.
Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir.
Ortak yaşama inanan ve çağrıma kulak veren tüm kesimlere selamlarımı iletirim.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek? 2025 Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak mı?
- Oruç süresi en uzun ve en kısa olan iller | Bu yıl kaç saat oruç tutulacak, en uzun oruç tutulan il hangisi?
- Sahur ve iftar vakti saat kaçta? Diyanet 2025 il il Ramazan imsakiyesi | Ankara, İstanbul, Bursa…
- Oruçluyken ağız kokusunu önleyin! Ramazan'da ferah nefes için en etkili ipuçları
- Öpmek orucu bozar mı? Diyanet'e göre eşlerin birbirlerini öpmesi orucu zedeler mi?
- Niyet etmeden oruç tutulur mu? Oruca niyet ne zaman ve nasıl edilir?
- Teravih yatsı namazından sonra mı kılınır? Yatsı namazından önce kılınsa geçerli olur mu? Diyanet açıklaması
- İftar Duası Türkçe ve Arapça Okunuşu | Oruç açarken hangi dualar okunur? Yemek duası faziletleri
- İbn-i Sina'nın 8 asırlık oruç reçetesi: Bu besinler 16 saat tok tutuyor
- MEB Bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte? 2025 MEB İOKBS başvuruları sona erdi mi?
- Hastaya oruç tutmak farz mı, kimler oruç tutmakla yükümlü? Oruç tutmamanın kefareti nedir?
- Oruçta mide sağlığını korumanın altın kuralları! Sahur ve iftarda ne yemeli? Uzman isim A'dan Z'ye anlattı