THE NEW YORK TIMES

ABD'li The New York Times, teröristbaşı Öcalan'ın çağrısını, "Kürt isyancı örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan, savaşçılarına silah bırakma çağrısı yaptı" sözleriyle manşete taşıdı. NYT, haberinde bu çağrının sonuçlarına yönelik şu ifadeleri kullandı: "PKK'nın silah bırakması, Türkiye'nin en uzun süredir devam eden iç güvenlik tehdidinin çözülmesi anlamına gelecek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açısından önemli bir siyasi başarıya işaret edecektir."