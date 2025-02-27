Almanya'dan Öcalan'ın çağrısına jet açıklama: Bu tarihi fırsat kaçırılmamalı
Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın bugün terör örgütlerine yaptığı 'Tüm gruplar silah bırakmalı, PKK kendini feshetmelidir' çağrısı birçok ülkede yankı uyandırdı. Çağrıya ilişkin Almanya'dan jet hızıyla açıklama geldi. Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından Öcalan'ın çağrısı 'Tarihi bir fırsat' olarak nitelendirildi.
DEM Parti heyetinin bugün 3. İmralı ziyareti sonrasında İstanbul'daki bir otelde düzenlenen toplantıda terörist başı Abdullah Öcalan'ın çağrısı okundu. Öcalan'ın terör örgütü PKK'ya "Tüm gruplar silah bırakmalıdır, PKK kendini feshetmelidir" çağrısının ardından yabancı basın da ve dünyada da gelişmeler yakından takip edildi.
Bugün gerçekleşen tarihi çağrının ardından PKK/PYD terör örgütü elebaşı Salih Müslim, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani gibi isimlerin çağrıya olumlu yanıt sinyaller vermesinin ardından bir başka açıklama da Almanya'dan geldi.
"TARİHİ BİR FIRSAT"
Almanya Dışişleri Bakanlığı, Öcalan'ın yaptığı çağrıyı "tarihi bir fırsat" olarak nitelendirirdi. Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Şiddetin sona ermesi için bu çağrı önemli bir ilk adım. Federal hükümet olarak böyle bir süreci desteklemek için elimizden geleni yapmaya hazırız" açıklaması yapıldı.
"ÇAĞRIYI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"
Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Almanya'nın PKK'yı yasaklı bir terör örgütü olarak gördüğünü belirtirken Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un çağrıyı memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.
Yapılan açıklamada "PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın terör örgütünü kendisinin feshetme ve silah bırakması yönündeki çağrısını memnuniyetle karşıladığını" ifade etti. Hebestreit, terör örgütü PKK'nın Almanya'da yasaklı bir terör örgütü olduğunu belirtti.
DÜNYA BASININDA ÖCALAN ÇAĞRISI NASIL YORUMLANDI?
Terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'ın "PKK kendini feshetmelidir" çağrısı Türkiye'nin yanı sıra dünya medyası tarafından da dikkatle takip edildi.
Birçok yabancı basında gazetede Öcalan'ın çağrısına The Guardian "PKK'nın pek fazla seçeneği yok" yorumu yapılırken, Financial Times tarafından "40 yıllık çatışmanın sona ermesi için atılan kritik bir adım", CNN International'da "Öcalan'ın silah bırakma çağrısı Türkiye'nin 50 yıllık ayrımcılık sorununu sona erdiriyor" şeklinde yorumlar yapıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek? 2025 Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak mı?
- Oruç süresi en uzun ve en kısa olan iller | Bu yıl kaç saat oruç tutulacak, en uzun oruç tutulan il hangisi?
- Sahur ve iftar vakti saat kaçta? Diyanet 2025 il il Ramazan imsakiyesi | Ankara, İstanbul, Bursa…
- Oruçluyken ağız kokusunu önleyin! Ramazan'da ferah nefes için en etkili ipuçları
- Öpmek orucu bozar mı? Diyanet'e göre eşlerin birbirlerini öpmesi orucu zedeler mi?
- Niyet etmeden oruç tutulur mu? Oruca niyet ne zaman ve nasıl edilir?
- Teravih yatsı namazından sonra mı kılınır? Yatsı namazından önce kılınsa geçerli olur mu? Diyanet açıklaması
- İftar Duası Türkçe ve Arapça Okunuşu | Oruç açarken hangi dualar okunur? Yemek duası faziletleri
- İbn-i Sina'nın 8 asırlık oruç reçetesi: Bu besinler 16 saat tok tutuyor
- MEB Bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte? 2025 MEB İOKBS başvuruları sona erdi mi?
- Hastaya oruç tutmak farz mı, kimler oruç tutmakla yükümlü? Oruç tutmamanın kefareti nedir?
- Oruçta mide sağlığını korumanın altın kuralları! Sahur ve iftarda ne yemeli? Uzman isim A'dan Z'ye anlattı