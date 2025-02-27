Almanya’dan Öcalan’ın çağrısına jet açıklama: Bu tarihi fırsat kaçırılmamalı

DEM Parti heyetinin bugün 3. İmralı ziyareti sonrasında İstanbul'daki bir otelde düzenlenen toplantıda terörist başı Abdullah Öcalan'ın çağrısı okundu. Öcalan'ın terör örgütü PKK'ya "Tüm gruplar silah bırakmalıdır, PKK kendini feshetmelidir" çağrısının ardından yabancı basın da ve dünyada da gelişmeler yakından takip edildi.

Bugün gerçekleşen tarihi çağrının ardından PKK/PYD terör örgütü elebaşı Salih Müslim, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani gibi isimlerin çağrıya olumlu yanıt sinyaller vermesinin ardından bir başka açıklama da Almanya'dan geldi.