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Almanya'dan Öcalan'ın çağrısına jet açıklama: Bu tarihi fırsat kaçırılmamalı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.02.2025 23:02 Güncelleme: 27.02.2025 23:25
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Almanya’dan Öcalan’ın çağrısına jet açıklama: Bu tarihi fırsat kaçırılmamalı

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın bugün terör örgütlerine yaptığı 'Tüm gruplar silah bırakmalı, PKK kendini feshetmelidir' çağrısı birçok ülkede yankı uyandırdı. Çağrıya ilişkin Almanya'dan jet hızıyla açıklama geldi. Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından Öcalan'ın çağrısı 'Tarihi bir fırsat' olarak nitelendirildi.

DEM Parti heyetinin bugün 3. İmralı ziyareti sonrasında İstanbul'daki bir otelde düzenlenen toplantıda terörist başı Abdullah Öcalan'ın çağrısı okundu. Öcalan'ın terör örgütü PKK'ya "Tüm gruplar silah bırakmalıdır, PKK kendini feshetmelidir" çağrısının ardından yabancı basın da ve dünyada da gelişmeler yakından takip edildi.

Bugün gerçekleşen tarihi çağrının ardından PKK/PYD terör örgütü elebaşı Salih Müslim, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani gibi isimlerin çağrıya olumlu yanıt sinyaller vermesinin ardından bir başka açıklama da Almanya'dan geldi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından Öcalan'ın çağrısı ʺTarihi bir fırsatʺ olarak nitelendirildi. (AA) Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından Öcalan'ın çağrısı ʺTarihi bir fırsatʺ olarak nitelendirildi. (AA)

"TARİHİ BİR FIRSAT"

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Öcalan'ın yaptığı çağrıyı "tarihi bir fırsat" olarak nitelendirirdi. Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Şiddetin sona ermesi için bu çağrı önemli bir ilk adım. Federal hükümet olarak böyle bir süreci desteklemek için elimizden geleni yapmaya hazırız" açıklaması yapıldı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz Öcalan'ın PKK'ya yaptığı çağrıdan memnuniyet duyduklarını belirtti. (AA) Almanya Başbakanı Olaf Scholz Öcalan'ın PKK'ya yaptığı çağrıdan memnuniyet duyduklarını belirtti. (AA)

"ÇAĞRIYI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Almanya'nın PKK'yı yasaklı bir terör örgütü olarak gördüğünü belirtirken Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un çağrıyı memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Yapılan açıklamada "PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın terör örgütünü kendisinin feshetme ve silah bırakması yönündeki çağrısını memnuniyetle karşıladığını" ifade etti. Hebestreit, terör örgütü PKK'nın Almanya'da yasaklı bir terör örgütü olduğunu belirtti.

DÜNYA BASININDA ÖCALAN ÇAĞRISI NASIL YORUMLANDI?

Terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'ın "PKK kendini feshetmelidir" çağrısı Türkiye'nin yanı sıra dünya medyası tarafından da dikkatle takip edildi.

Birçok yabancı basında gazetede Öcalan'ın çağrısına The Guardian "PKK'nın pek fazla seçeneği yok" yorumu yapılırken, Financial Times tarafından "40 yıllık çatışmanın sona ermesi için atılan kritik bir adım", CNN International'da "Öcalan'ın silah bırakma çağrısı Türkiye'nin 50 yıllık ayrımcılık sorununu sona erdiriyor" şeklinde yorumlar yapıldı.

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