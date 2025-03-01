Rusya-Ukrayna krizi! Diplomasinin merkezi Türkiye! Bakan Fidan teklif edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına desteğini teyit edeceği, 2022 yılının Mart ayında Rusya ve Ukrayna arasında doğrudan müzakerelere ev sahipliği yapan Türkiye'nin önümüzdeki dönemde de bu rolü üstlenmeye hazır olduğunun altını çizeceği değerlendiriyor.

Fidan'ın önümüzdeki müzakere döneminde bölgede kalıcı güvenliğin, ekonomik refahın ve istikrarın tesisinin tüm tarafların ortak hedefi olması gerektiğini vurgulaması da öngörülüyor.

TÜRKİYE'DEN 5 MESAJ:

*Türkiye önümüzdeki dönemde de müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır

*Bölgede kalıcı güvenlik, ekonomik refahın ve istikrarın tesisi tüm tarafların ortak hedefi olmalı

*ABD Başkanı Trump'ın, müzakere odaklı son açılımı dahil, Rusya- Ukrayna savaşını ilgilendiren konu başlıklarında fikir teatisi ve ülkemizin sürece sunabileceği katkılar

*Rusya-Ukrayna savaşının adil ve kalıcı bir barışla sonlandırılmasına yönelik Türkiye'nin çabalarını vurgulaması,

*Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına destek