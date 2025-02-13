TÜSİAD'ın bitmeyen vesayet aşkı! Kılıç çeken teğmenleri ve Gezi ihanetini savundular
Her fırsatta milli iradeye karşı duran TÜSİAD, yine vesayetçi tutumunu pekiştirdi. TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Ömer Aras, yargı üyelerini tehdit eden Ekrem İmamoğlu’na, tutuklanan Ümit Özdağ’a, dizi ve sinema sektöründe “tekelleşme” yaptığı iddia edilen Ayşe Barım’a, Gezi Parkı olaylarına, millete kılıç çeken disiplinsiz teğmenlere destek verdi. Hükümete ve yargıya yönelik eleştirilerini sürdüren TÜSİAD’a ilk destek CHP'den gelirken, Bakan Tunç TÜSİAD'ı eleştirdi. Tunç, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunun altını çizerken 'Hiçbir kurum milli iradenin üzerinde değildir. Türkiye eski Türkiye değildir' dedi.
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), yine vesayet hevesini gözler önüne serdi.
Sürekli olarak hükümete karşı eleştirilerde bulunan ve milli iradeyi hiçe sayan TÜSİAD, Olağan Genel Kurul toplantısında "Politik hayatta olağanüstü olaylar" başlıklı bir slayt sunarak, bu yaklaşımını bir kez daha pekiştirdi.
TEĞMENLERE VE GEZİYE DESTEK
Skandalın baş aktörü ise TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras.
Aras konuşmasında yargı üyelerini tehdit eden Ekrem İmamoğlu'na, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçundan tutuklanan Ümit Özdağ'a, dizi ve sinema sektöründe "tekelleşme" çarkı kurduğu iddia edilen Ayşe Barım'a, Gezi Parkı ihanetine, millete kılıç çeken disiplinsiz teğmenlere ve bilirkişinin gizli ses kaydını servis eden Suat Toktaş'a arka çıktı.
TÜRKİYE'NİN İMAJINI ZEDELEME ÇABASI
İlgili sunumda "Politikacılar, İş insanları, gazeteciler sorgulanıyor. Teğmenler ordudan ihraç ediliyor. Bu durum toplumda endişe yaratıyor ve güven sarsıyor. Tutukluluğun istisna değil kural haline gelmesi sorunu çözülemiyor" ifadelerine yer verildi, yabancı yatırımcıya Türkiye'nin imajının kötülenmesi hedeflendi.
YARGIYA PARMAK SALLADI
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ise "Yaşadığımız sorunların arkasında hukuka olan güvenin sarsılması var. Biz çocuklarımıza daha büyük servetler değil, daha iyi bir gelecek bırakmak istiyoruz." diyerek yargıya yüklendi.
İLK DESTEK CHP'DEN GELDİ
28 Şubat ruhu yeniden hortlayan ve siyasete müdahale etme girişiminde bulunan TÜSİAD'a ilk destek CHP'den geldi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuyla ilgili "Yapmış oldukları eleştirilerde haklılar. Ülkenin geleceğini düşünen değerlendirmelerdir" yorumunda bulundu.
"TÜRKİYE ESKİ TÜRKİYE DEĞİL"
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç TÜSİAD'ın açıklamalarına tepki gösterirken "Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hiçbir kurum, kuruluş veya çıkar grubu, milli iradenin üzerinde değildir. Demokratik sistemimizin temel taşlarından biri, kuvvetler ayrılığı ve yargının bağımsızlığıdır. Yargı süreçleri üzerinde hiçbir baskıyı kabul etmediğimiz gibi yargıyı etkilemeye yönelik her türlü girişime karşı olduğumuzu herkesin çok iyi bilmesi gerekir. Sivil toplum kuruluşlarının görüş açıklaması elbette demokratik bir hak olmakla birlikte, yargıyı ve siyaseti yönlendirme çabaları, demokrasinin ruhuna ve hukukun üstünlüğü ilkesine aykırıdır.
Demokrasi sadece belli çevrelerin değil, topyekûn milletin ve devletin ortak emanetidir. Türkiye eski Türkiye değildir. Ayrıcalıklı kesimlerin yön verdiği Türkiye'nin artık geride kaldığını anlamayanlar şunu bilmelidir ki; Hiç kimse veya hiçbir kuruluş, kendisini milletin iradesinin ve hukukun üstünde göremez. Hukuk düzenine yönelik her türlü müdahale girişimine karşı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukuk çerçevesinde en güçlü şekilde karşılık vereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.
"SİCİLLERİ SORUNLUDUR"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise yaptığı paylaşımda "Demokrasilerde sivil toplum kuruluşlarının ülke gündemine dair açıklama yapmaları ve değerlendirmede bulunmaları en doğal haklarıdır. Ancak ülke gündemine dair değerlendirme yapma hakkı ile siyaseti şekillendirme ve yargıya talimat verme girişimleri birbirinden ayrı hususlardır. Aradaki farkı oluşturan, demokrasiye bağlılık ve hukuka saygıdır. Maalesef Türkiye'de bazı sivil toplum kuruluşlarının bu konudaki sicilleri sorunludur; geçmişlerinde askeri vesayete ve yargı vesayetine verdikleri destek hafızalardan silinmemiştir. Ayrıca kendi geçmişlerinde alenen meşru hükümeti hedef alma ve görevden gönderme faaliyetleri manşetlerde yer bulmuştur. Bu nedenlerle TÜSİAD yönetimi, bu ülkede demokrasi mücadelesi verenlerin "güven bunalımı" deyince ilk aklına gelenlerden birinin neden TÜSİAD'ın yaklaşımları olduğu ile yüzleşmelidir. TÜSİAD, demokrasi konusundaki kötü sicilini geride bırakmak için çaba göstermelidir. AK Parti olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendisini siyasetin üzerinde gören hiçbir girişime izin vermeyiz. Siyasetin demokratik alanını korumak için eskisinden daha kararlıyız." dedi.